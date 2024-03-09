Клинтон удостоился ордена Томаша Гаррига Масарика в Пражском Граде
12 марта 2024
16:30
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Бывший президент США Билл Клинтон получил сегодня в Пражском Граде из рук главы чешского государства Петра Павела орден Томаша Гаррига Масарика I степени за выдающийся вклад в развитие демократии и стабильности в Центральной и Восточной Европе.
В день, когда Чехия отмечает 25-ю годовщину своего вступления в Организацию Североатлантического договора, Клинтон получил свою вторую чешскую государственную награду. В 1998 году тогдашний президент Вацлав Гавел наградил его орденом Белого льва за помощь во вступлении Чехии в НАТО.
Клинтон находится в Праге с выходных, чтобы выступить на сегодняшней конференции, посвященной новаторскому расширению альянса четверть века назад.
Павел отметил, что Клинтон оставил значительный след в современной истории не только Чехии, но и всех стран региона. По словам чешского президента, решение о расширении НАТО на три центральноевропейских государства было, конечно, непростым и требовало смелости и дальновидности. Он поблагодарил Клинтона и других людей, которые способствовали этому, например покойного бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт.
Орден Т. Г. Масарика вручается президентом Республики людям, внесшим выдающийся вклад в развитие демократии, гуманности и прав человека. По словам бывшего руководителя протокола Пражского Града Мирослава Скленаржа, он является более скромной государственной наградой, чем орден Белого Льва, но его вручение обладателю более высокой награды не противоречит закону. В прошлом он вручался чехам и иностранцам, имеющим тесные связи с Чехией.
Клинтон получил высшую государственную награду Чешской Республики в сентябре 1998 года в Вашингтоне. Церемония состоялась на государственном ужине в Белом доме. Гавел поблагодарил американцев за поддержку вступления республики в НАТО и выразил уверенность, что без Клинтона дело продвигалось бы гораздо медленнее.
Чехия стала членом НАТО вместе с Польшей и Венгрией 12 марта 1999 года. Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. В прошлом он несколько раз посещал Прагу. На встрече с Гавелом в январе 1994 года он сказал, что расширение НАТО за счет бывших посткоммунистических государств — это не вопрос «если», а вопрос «когда» и «как». Он присутствовал на международной конференции «Форум 2000» в Праге в октябре 2001 года, на заседании Мадридского клуба в ноябре 2005 года и на государственных похоронах Гавела в соборе Святого Вита в декабре 2011 года.
Клинтон находится в Праге с выходных, чтобы выступить на сегодняшней конференции, посвященной новаторскому расширению альянса четверть века назад.
Павел отметил, что Клинтон оставил значительный след в современной истории не только Чехии, но и всех стран региона. По словам чешского президента, решение о расширении НАТО на три центральноевропейских государства было, конечно, непростым и требовало смелости и дальновидности. Он поблагодарил Клинтона и других людей, которые способствовали этому, например покойного бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт.
Орден Т. Г. Масарика вручается президентом Республики людям, внесшим выдающийся вклад в развитие демократии, гуманности и прав человека. По словам бывшего руководителя протокола Пражского Града Мирослава Скленаржа, он является более скромной государственной наградой, чем орден Белого Льва, но его вручение обладателю более высокой награды не противоречит закону. В прошлом он вручался чехам и иностранцам, имеющим тесные связи с Чехией.
Клинтон получил высшую государственную награду Чешской Республики в сентябре 1998 года в Вашингтоне. Церемония состоялась на государственном ужине в Белом доме. Гавел поблагодарил американцев за поддержку вступления республики в НАТО и выразил уверенность, что без Клинтона дело продвигалось бы гораздо медленнее.
Чехия стала членом НАТО вместе с Польшей и Венгрией 12 марта 1999 года. Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. В прошлом он несколько раз посещал Прагу. На встрече с Гавелом в январе 1994 года он сказал, что расширение НАТО за счет бывших посткоммунистических государств — это не вопрос «если», а вопрос «когда» и «как». Он присутствовал на международной конференции «Форум 2000» в Праге в октябре 2001 года, на заседании Мадридского клуба в ноябре 2005 года и на государственных похоронах Гавела в соборе Святого Вита в декабре 2011 года.
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