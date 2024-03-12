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Чешская инициатива пришла вовремя. Украине не нужно экономить боеприпасы, пишет The Telegraph

Новости 420on
14 марта 2024
20:00
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Украинским войскам больше не нужно экономить на артиллерийских снарядах. Чешская инициатива пришлась как нельзя кстати. Получив в свое распоряжение гранаты, украинцы перестали отступать на фронте и открыли огонь в начале марта. Британская газета The Telegraph в своем комментарии сообщила, что инициатива по поставке Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов, возможно, уже помогла спасти целые украинские города.
Советник по национальной безопасности Томаш Пояр заявил, что первые поставки в рамках чешской инициативы должны поступить к украинцам не позднее июня.

Президент Чехии Петр Павел объявил о возможности закупки 800 000 артиллерийских снарядов в третьих странах для украинцев, которые уже более двух лет противостоят российской военной агрессии, на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.

На прошлой неделе премьер-министр Петр Фиала объявил, что на данный момент к закупке присоединились 18 стран — от Канады до Германии и от Нидерландов до Польши.

Он также сообщил, что в дополнение к подтвержденной в обязательном порядке закупке 300 000 патронов для Украины, чешская инициатива в необязательном порядке обязалась предоставить еще 200 000 патронов.

The Telegraph сообщает, что на протяжении сотен лет артиллерия доминировала в наземных боях, и Россия вступила в войну против Украины с вдвое большим количеством артиллерийских орудий. Однако преимущество дает количество боеприпасов, и кто имеет больше боеприпасов, тот, скорее всего, и победит.

Именно поэтому удивительная инициатива чешской стороны так важна для выживания Украины, пишет газета, добавляя, что чехи нашли боеприпасы для Украины именно в то время, когда Киев больше всего в них нуждался: в разгар зимнего наступления России.

The Telegraph отмечает, что благодаря предыдущей военной помощи США и Европы украинцы в течение нескольких месяцев прошлого года достигли паритета в огневой мощи с русскими.

После контрнаступления украинских войск прошлым летом, которое не принесло украинцам значительных успехов в плане освобождения значительных территорий, занятых войсками захватчиков, российские военные перешли в наступление.

Они сосредоточили свои усилия на захвате города Авдеевка в Донецкой области, что, судя по всему, им наконец удалось сделать после тяжелых потерь, и захватили другие населенные пункты дальше на запад.

Украинская артиллерия замолчала

«Русские наверняка заметили, что с каждым днем, по мере того как осень переходила в зиму, огонь украинской артиллерии становился все более спорадическим, а в некоторых секторах и вовсе затихал», — пишет The Telegraph.

И отмечает, что дальнейшая военная помощь от Соединенных Штатов блокируется республиканским руководством в Палате депутатов, а Европейский союз задерживает поставку обещанного миллиона артиллерийских снарядов. У украинцев начали заканчиваться боеприпасы.

К середине февраля русские наступали под Авдеевкой, а украинская армия отступала. Тогда Чешская Республика объявила, что обнаружила сотни тысяч боеприпасов в странах, «не входящих в ЕС», которые Украина может получить в течение нескольких недель, если удастся договориться о финансировании между союзниками.

«В настоящее время поставки крупнокалиберных боеприпасов все еще осуществляются по предыдущим заказам. Первые поставки из так называемой „Чешской инициативы по боеприпасам“ можно ожидать в Украине не позднее июня», — сказал Пояр.

С поступлением артиллерийских снарядов украинским солдатам больше не придется экономить боеприпасы: открыв огонь в начале марта в пяти километрах к западу от Авдеевки, они перестали отступать и начали контратаковать, сообщает The Telegraph. По данным издания, российское наступление было остановлено в районе сел Орловка, Тоненькое и Бердичи.

Нехватка артиллерийских боеприпасов — главная причина того, что украинцы почти потеряли этот район, а почти миллион артиллерийских снарядов, поставленных небольшой европейской страной, — главная причина, почему этого в итоге не произошло, считает газета.
Украина война оружие Евросоюз Чехия США

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