Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников России, сообщает The Wall Street Journal

По данным WSJ, Чехия, которую газета называет одним из самых ярых сторонников Украины в ее защите от российской агрессии, получила около 800 000 артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и определила еще 700 000 единиц, которые могут быть заказаны при дополнительном финансировании. На данный момент уже обеспечен первый транш в 300 000 снарядов, причем наибольший вклад внесла Германия.



Бывшая принадлежность страны к бывшему советскому блоку оказалась неожиданным подспорьем, сообщает американская газета. Благодаря этому Чехия унаследовала крупную оружейную промышленность с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами юга, которые имеют большие запасы оружия советских времен и способны производить еще больше.



Хотя Прага уклончиво говорит о том, откуда поступают патроны, она утверждает, что среди поставщиков есть и союзники России. Торговые сделки предполагают, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть любую прямую связь между странами происхождения и Украиной, а также чтобы не подвергать поставщика гневу Москвы.



«Конфиденциальность — ключевой момент: мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции — за некоторыми исключениями, такими как Северная Корея», — заявил газете Томаш Пояр, советник по национальной безопасности премьер-министра Чехии Петра Фиалы.



Ян Йиреш, заместитель министра обороны Чехии, сказал, что чешская инициатива выявила противоречие между дружелюбным отношением некоторых правительств к России на публике и их готовностью заключать сделки с союзниками Украины в частном порядке.



«Они заинтересованы, если вы придете с пачкой денег», — сказал газете Якуб Янда, глава пражского аналитического центра «Европейские ценности», добавив, что Чехия воспринимается как нейтральная страна по сравнению с США, чьи аналогичные инициативы были отвергнуты поставщиками из Африки, Азии и Латинской Америки.



Чешские чиновники, стоящие за скрытыми закупками боеприпасов, рассказали WSJ, что их усилия начались незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину более двух лет назад. Они начали тихо ездить по миру, заключать сделки и согласовывать экспортные лицензии с десятками производителей. Они также в значительной степени обошли громоздкие бюрократические структуры НАТО и Европейского союза, члены которых наряду с США тем временем больше внимания уделяли увеличению внутреннего производства.



«Чешская инициатива поможет Украине стабилизировать фронт и восстановить преимущество», — сказал Нико Ланге, бывший начальник штаба министерства обороны Германии. По мнению аналитиков, Украине необходимо до 200 000 патронов различного калибра ежемесячно, чтобы противостоять натиску России.



В своей статье газета указывает на медленный рост производства оружия в США и Европе. В США этому препятствует тупиковая ситуация в Конгрессе, а в Европе из-за проблем с поставками, недостаточного государственного финансирования и нехватки рабочей силы значительное увеличение производства ожидается не раньше конца следующего года или начала 2026 года. Более того, WSJ отмечает в этой связи, что к середине 2023 года до половины всей военной продукции ЕС было экспортировано в третьи страны, но не в Украину.



По словам официальных лиц страны, производство в США составит 70 000 артиллерийских снарядов в месяц к концу этого года и должно увеличиться до 80 000 снарядов к середине 2025 года. ЕС заявил, что его заводы по производству боеприпасов смогут выпускать 1,4 миллиона снарядов в год к концу 2024 года и 2 миллиона — к концу 2025 года.



По данным британской компании RUSI, производство артиллерии в России, которая находится под жесткими экономическими санкциями, должно стабилизироваться на уровне 3 миллионов артиллерийских снарядов в год.



«Западные инициативы были затруднены (...) желанием производить продукцию в Европе или США, потому что страны хотели совместить поддержку Украины с поддержкой своей промышленности», — говорит Йиреш. «Это законная цель, потому что нам нужно перевооружиться, но это не то, что нужно для немедленной помощи Украине», — добавил он.