Вышеградская четверка может прекратить свое существование

В Вышеградской группе (V4 — Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) существуют фундаментальные различия во взглядах на поддержку Украины, на то, как возникла война и почему Россия ведет себя таким образом. V4 не является единством, однако это пространство, в котором такие вещи должны быть четко и недвусмысленно озвучены партнерам. Об этом в интервью ČTK рассказал Бржетислав Данчак, посол Чехии в Польше.



Различия во взглядах на конфликт между Чехией и Польшей с одной стороны и Словакией и Венгрией с другой были заметны, в частности, во время встречи премьер-министров стран V4 в Праге на позапрошлой неделе, а чешский премьер-министр Петр Фиала (ODS) на прошлой неделе также заявил, что консультации между кабинетами министров Чехии и Словакии в ближайшее время не состоятся.



По словам Данчака, прекратить сотрудничество в формате V4 было бы легко, поскольку единственным юридически закрепленным институтом является Международный Вышеградский фонд. «Это простое решение, но мы живем во времена, когда простые решения не приносят наилучших результатов. Я думаю, что более разумно инвестировать время и силы в то, что в долгосрочной перспективе может свидетельствовать о нашем определенном уровне ответственности перед регионом Центральной Европы», — отметил посол.



По словам Данчака, без Вышеградской группы Чехия останется в соседстве со странами, с которыми ей придется иметь дело и развивать на пользу чешской внешней политике и чешским национальным интересам. «Поэтому, если есть возможность для дискуссии в рамках существующего формата, такого как V4, давайте попробуем это сделать. Если это действительно не сработает, то Вышеградская четверка просто прекратит свое существование», — добавил посол. По его мнению, встреча премьер-министров была значимой хотя бы в том смысле, что все ясно видели противоречия и могли составить мнение, на чьей стороне действовать.



Перед встречей V4 Фиала и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в Праге. Их встреча также может рассматриваться как подготовка к следующей встрече четырех премьер-министров. «То, что премьер-министры Туск и Фиала сначала встретились в двустороннем формате, несомненно, хорошо», — сказал посол. По его словам, тот факт, что сразу после этого состоялась встреча премьер-министров стран V4, был удачно выбран по времени. «Но для нас было очень важно, чтобы премьер-министр Туск посетил Чехию и Прагу в рамках официального визита», — добавил он.



Он считает чешско-польские отношения отличными и активно развивающимися в последние месяцы. По словам посла, Польша видит в Чехии очень важного и сильного партнера в вопросах безопасности. После смены правительства в Польше личные связи между премьер-министрами и министрами восстанавливаются, при этом сотрудничество продолжается. «Если предыдущее польское правительство занимало иную внешнеполитическую позицию в отношении европейской интеграции, пребывания в ЕС, то это, конечно, не повлияло на двусторонние отношения с Чехией таким образом, чтобы мы могли подумать, что оно как-то обошло нас вниманием или не уделяло достаточно внимания сотрудничеству по соседству», — считает Данчак.



На позапрошлой неделе Туск и Фиала также объявили о проведении встречи правительств Чехии и Польши. Последняя встреча состоялась в июле прошлого года в Катовице, Польша. По словам Данчака, она должна состояться осенью, но дата пока находится в стадии согласования.



В прошлом чешско-польские отношения были отягощены спором о добыче угля на Турувском буроугольном разрезе вблизи чешской границы из-за влияния на жизнь населения и окружающую среду. Вопрос был решен межгосударственным соглашением об урегулировании воздействия горных работ, подписанным в январе 2022 года Фиалой и тогдашним польским премьер-министром Матеушем Моравецким.



В то время как оппозиционные партии и экологические организации критиковали соглашение как недостаточное и поспешное, Данчак заявил, что переговоры по нему велись с большой осторожностью и с учетом реальных последствий. «На данный момент ни чешская, ни польская сторона не видят фундаментальных причин для более глубокого пересмотра соглашения», — отметил посол. По его словам, оно является функциональным.