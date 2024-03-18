Если Украина проиграет, мы столкнемся с вооруженной Россией на границе, говорит глава МИД Чехии

Во вторник днем депутаты вновь провели внеочередное заседание, но в порядке исключения не по инициативе оппозиции, как это было принято в последние месяцы. На заседании, посвященном теме «Угрозы безопасности Чешской Республики», коалиция хочет приструнить главу оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша после утечки электронного письма, в котором он требовал от своих коллег конфиденциальную информацию о министре иностранных дел Яне Липавском и его семье.





История, стоящая за электронным письмом Бабиша





Председатель движения ANO Андрей Бабиш потребовал от коллег конфиденциальную информацию о министре иностранных дел Яне Липавском. Однако Бабиш отправил письмо с просьбой рассказать о жизни министра не по тому адресу.





По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), именно электронное письмо послужило поводом для встречи. Однако коалицию в основном беспокоят комментарии Бабиша по поводу внешнеполитических событий. Например, в связи с российским военным вторжением в Украину он часто повторяет, что необходимо говорить о мире. «Если посмотреть на весь длинный ряд заявлений Андрея Бабиша, то он впадает в антиукраинскую риторику. Это заявления, в которых критикуются различные формы помощи. Европа защищается от российского империализма, и если, защищаясь, вы начинаете говорить о мире, то фактически вы говорите о капитуляции. А это очень опасно», — сказал Липавский.





«Мы будем предлагать резолюцию, в которой говорится о безопасности. Это основные вещи, которые объединяют нас всех. Это то, что объединяет нас в этой беспрецедентно сложной ситуации, когда крупнейший военный конфликт на европейском континенте продолжается уже два года», — сказал Липавский. По его словам, на встрече движению ANO будет предоставлена возможность согласиться с этими принципами.





О чем еще шла речь в интервью?





– Не могу не спросить: неужели вам, как правительству, нечем заняться, кроме как созывать экстренное совещание из-за электронной почты Андрея Бабиша?





– Мы будем предлагать резолюцию, которая касается безопасности, и мы, конечно, не будем заниматься какими-то незначительными деталями в этой резолюции. Это основные вещи, которые объединяют нас всех, которые объединяют то, чем мы должны заниматься в этой беспрецедентно сложной ситуации, когда крупнейший военный конфликт на европейском континенте продолжается уже два года, и мы должны четко понимать, как мы собираемся к нему подходить.





В этой резолюции движение ANO получит возможность согласиться с самыми основными принципами, на которых базируется безопасность нашей страны, с членством в Европейском союзе, с членством в НАТО, с принципами, которые необходимы нам для сдерживания российского империализма, и поэтому логично поддержать Украину в этот момент.





– Вы считаете, что ООН сейчас оспаривает что-то из этого?





– Андрей Бабиш написал сегодня комментарий, в котором сказал, что он не ставит под сомнение требование территориальной целостности Украины, включая Крым. Если вы посмотрите на всю длинную серию заявлений, которые делает Андрей Бабиш, он демонстрирует антиукраинскую риторику. Это заявления, в которых критикуются различные формы помощи. Европа защищается от российского империализма, и если, защищаясь, вы начинаете говорить о мире, то фактически вы говорите о капитуляции. А это очень опасно.





Бабиш просто перевирает реальность. Ему нужно это признать. Потому что я воспринимаю реальность, я воспринимаю предвыборные результаты. И мне бы очень хотелось, чтобы он четко определился с тем, как он относится к безопасности, потому что это не то, что можно включить или выключить.





– Насколько опасна политика нынешнего правительства Словакии для Чешской Республики в плане безопасности в настоящее время? Потому что в рамках Европейского союза важно найти наименьший общий знаменатель.





– Мы давим на словаков, мы давим на них сильнее всех, отменяя, как вы говорите, глазурь на торте — совместные действия правительств. Я думаю, что это был самый сильный жест, который был сделан нашим правительством за очень долгое время. И опять же, мы должны помнить, что он не сопровождался никакими требованиями. Это были конкретные комментарии, направленные на изменение атмосферы, настроения в чешско-словацких отношениях. Что, возможно, сейчас не время собираться вот так и фактически заявлять о единстве, если мы видим различия. В то же время мы пытаемся работать с ними над конкретными вещами, мы ищем их. Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Словакии и сказал, что было бы неплохо, если бы я посетил Братиславу. Мы обсуждаем это в самом предварительном порядке. А в четверг у нас здесь будет V4, так что контакты продолжаются.





Внешняя политика, в частности, сейчас гораздо ближе к Польше, чем к Словакии, конечно, вместе с Польшей у нас схожий принципиальный взгляд на российскую агрессию или российский империализм, который угрожает безопасности всей Европы.





– Так вы планируете поездку в Словакию?





– Фицо заявляет, что я всегда желанный гость. Так что теперь это должно быть проработано на техническом уровне. Я просто хочу заявить, что мы открыты для очень интенсивных и практических отношений со Словакией.





– Каковы должны быть основные моменты причины, по которой премьер-министр будет принят в Белом доме?





– Это подтверждение очень хороших и даже сверхстандартных отношений между Чешской Республикой и Соединенными Штатами Америки.





– Как в США воспринимают чешскую инициативу по боеприпасам?





– Нас воспринимают очень позитивно, потому что мы оказались в нужное время в нужном месте с хорошей идеей. Чешская Республика выступила с ней, и я считаю, что она действительно окажет влияние на ситуацию на линии фронта, где Украина не сможет лучше защищаться. И речь идет не только о боеприпасах для оружия.





Нам нужно продолжать помогать в целом ряде других областей, в противовоздушной обороне, в промышленной поддержке... потому что Россия перешла на военную экономику. Они способны производить невероятное количество различного оружия, боеприпасов, их не волнует, в каких условиях живет их население. Они просто живут своей большой мечтой — восстановить Советский Союз. И мы должны быть в состоянии ответить на это, потому что какова альтернатива, если Украина падет? У наших границ появится мотивированная, вооруженная Россия. И цена будет гораздо выше.





– Можно ли ожидать каких-либо изменений в действиях России после президентских выборов?





– Например, есть предположения, что в России будет объявлена очередная мобилизация — безусловно, у Путина появилась свобода действий, потому что если была некоторая нервозность и попытка убедиться, что театр пройдет нормально, то можно сказать, что так оно и было.





Россия постоянно вооружается и продолжает это делать, поэтому, к сожалению, мы не можем ожидать, что что-то изменится. Напротив, Россия может прибегнуть к еще более радикальным методам, потому что легитимность власти была внутренне подтверждена и закреплена. И мы должны уметь приспосабливаться к этому, не сдаваться, не прогибатьсяи не капитулировать.