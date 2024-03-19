Чехия доказывает, что оружие для Украины нужно искать за пределами Европы
21 марта 2024
16:30
246
Европейский союз не может ориентироваться только на европейские ресурсы в поддержке Украины, но должен также смотреть за пределы Европы, как это продемонстрировала Чешская Республика своей инициативой о поставках боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об этом в немецком парламенте, выступая с заявлением правительства перед депутатами в преддверии предстоящего саммита ЕС. Израиль имеет право на самооборону, но прекращение огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должно быть достигнуто как можно скорее ради мирных жителей, сказал Шольц. Он подчеркнул, что ХАМАС должен освободить заложников, похищенных им у Израиля в октябре прошлого года.
«Мы не можем сосредоточиться только на том, что есть в Европе. Мы искали и за пределами Европы, но для европейских фондов существует ограничение», — сказал Шольц об источниках поддержки Украины оружием. «Инициатива Чехии говорит о том, что мы хотим искать и закупать не только в Европе, но и за ее пределами», — сказал он. Шольц отметил, что это важный момент.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами стран — членов ЕС на экстренном саммите ЕС в начале февраля. О возможности закупки 800 000 артиллерийских снарядов для украинцев в третьих странах сообщил две недели спустя президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шольц заявил депутатам федерального парламента, что президент России Владимир Путин, чьи войска уже более двух лет ведут вооруженную войну против соседней страны, просчитался, если сделал ставку на раскол и усталость западных союзников Киева. «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо», — сказал он.
Шольц также заявил, что Россия не так сильна, как может показаться. «Да, в военном отношении она жестока, но у этой страны есть фальсифицированные выборы, преследование оппозиции и отстранение кандидатов, которые, хотя и не имели надежды на успех, могли набрать слишком много голосов. Это не признак силы», — добавил он.
По официальным данным, Путин набрал 87% голосов на прошедших в минувшие выходные президентских выборах. Европейский союз не считает выборы свободными и демократичными. Из-за этого немецкие чиновники не поздравили Путина с победой.
Канцлер Германии поддерживает Израиль, но хочет прекращения огня в Газе
Израиль имеет право на самооборону, но прекращение огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должно быть достигнуто как можно скорее ради мирных жителей, заявил Шольц. Он подчеркнул, что ХАМАС должен освободить заложников, похищенных им у Израиля в октябре прошлого года.
«Израиль, безусловно, имеет право на самооборону», — сказал Шольц, добавив, что Германия стоит на стороне Израиля. Он также отметил, что прекращение огня с освобождением заложников должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. «Этого нужно добиться с помощью стран, которые могут оказать давление на ХАМАС», — сказал он.
Шольц заявил, что Германии также небезразлична судьба палестинских мирных жителей в секторе Газа. Поэтому крайне важно, чтобы в регион поступало достаточное количество гуманитарной помощи. По этой причине, добавил он, Германия участвует в воздушной доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
Израиль начал военное наступление в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС после теракта 7 октября, когда боевики ХАМАС и его союзники убили почти 1 200 человек на израильской границе и вывезли еще около 250 человек на палестинскую территорию. Во время первого и пока единственного перемирия в конце ноября менее половины из них были освобождены.
С начала войны в секторе Газа погибли по меньшей мере 31 923 палестинца и 74 096 получили ранения, согласно данным, опубликованным сегодня министерством здравоохранения, управляемым ХАМАС. Эти цифры не могут быть проверены в условиях военного времени, но эксперты говорят, что они более или менее соответствуют действительности. Однако они не делают различия между мирными жителями и палестинскими боевиками, которых, по словам Израиля, его армия убила более 13 000. С израильской стороны в боях на данный момент погиб 251 солдат.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами стран — членов ЕС на экстренном саммите ЕС в начале февраля. О возможности закупки 800 000 артиллерийских снарядов для украинцев в третьих странах сообщил две недели спустя президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шольц заявил депутатам федерального парламента, что президент России Владимир Путин, чьи войска уже более двух лет ведут вооруженную войну против соседней страны, просчитался, если сделал ставку на раскол и усталость западных союзников Киева. «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо», — сказал он.
Шольц также заявил, что Россия не так сильна, как может показаться. «Да, в военном отношении она жестока, но у этой страны есть фальсифицированные выборы, преследование оппозиции и отстранение кандидатов, которые, хотя и не имели надежды на успех, могли набрать слишком много голосов. Это не признак силы», — добавил он.
По официальным данным, Путин набрал 87% голосов на прошедших в минувшие выходные президентских выборах. Европейский союз не считает выборы свободными и демократичными. Из-за этого немецкие чиновники не поздравили Путина с победой.
Канцлер Германии поддерживает Израиль, но хочет прекращения огня в Газе
Израиль имеет право на самооборону, но прекращение огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должно быть достигнуто как можно скорее ради мирных жителей, заявил Шольц. Он подчеркнул, что ХАМАС должен освободить заложников, похищенных им у Израиля в октябре прошлого года.
«Израиль, безусловно, имеет право на самооборону», — сказал Шольц, добавив, что Германия стоит на стороне Израиля. Он также отметил, что прекращение огня с освобождением заложников должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. «Этого нужно добиться с помощью стран, которые могут оказать давление на ХАМАС», — сказал он.
Шольц заявил, что Германии также небезразлична судьба палестинских мирных жителей в секторе Газа. Поэтому крайне важно, чтобы в регион поступало достаточное количество гуманитарной помощи. По этой причине, добавил он, Германия участвует в воздушной доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
Израиль начал военное наступление в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС после теракта 7 октября, когда боевики ХАМАС и его союзники убили почти 1 200 человек на израильской границе и вывезли еще около 250 человек на палестинскую территорию. Во время первого и пока единственного перемирия в конце ноября менее половины из них были освобождены.
С начала войны в секторе Газа погибли по меньшей мере 31 923 палестинца и 74 096 получили ранения, согласно данным, опубликованным сегодня министерством здравоохранения, управляемым ХАМАС. Эти цифры не могут быть проверены в условиях военного времени, но эксперты говорят, что они более или менее соответствуют действительности. Однако они не делают различия между мирными жителями и палестинскими боевиками, которых, по словам Израиля, его армия убила более 13 000. С израильской стороны в боях на данный момент погиб 251 солдат.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
21 МАРТА 2024
82
Европейская комиссия сегодня предложила направить 90% средств, полученных от замороженных в Европе российских активов, на закупку оружия для Украины через так называемый Европейский фонд мира...
18:00
21 МАРТА 2024
338
Сегодня утром в окружном суде города Лоуни началось слушание дела трех воспитательниц детского сада из Жатца, обвиняемых в создании угрозы воспитанию детей. Государственный прокурор Ондржей Коутны...
12:00
21 МАРТА 2024
354
Переплата по счетам за коммунальные услуги выросла из-за теплой погоды и экономии средств домохозяйств. Эксперт отмечает, что в результате энергетические компании улучшают свои балансы.
11:00
21 МАРТА 2024
905
Официально в Чехии постоянно проживает более 24 000 граждан России и еще более 16 000 имеют право на временное пребывание. Больше всего они любят Прагу, где обосновались более 25 000 человек с...
10:30
21 МАРТА 2024
295
Министры иностранных дел стран Вышеградской группы (V4) — Чехии, Словакии, Польши и Венгрии — встретятся сегодня в Праге. Они будут обсуждать текущие вопросы внешней политики, такие как агрессия...
19:30
20 МАРТА 2024
751
«ЧАПУТОВА НЕ УДОСТОИЛА МЕНЯ СВОИМ ВИЗИТОМ», — ПОЖАЛОВАЛСЯ БАБИШ. У НЕГО ЕСТЬ СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ФИЦО
Председатель движения ANO Андрей Бабиш во вторник днем опроверг, что его взгляды совпадают со взглядами премьер-министра Словакии Роберта Фицо или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако,...
18:00
20 МАРТА 2024
673
На заседании по денежно-кредитной политике в среду правление Чешского национального банка, как и в феврале, приняло решение о снижении базовой процентной ставки на полпроцента. Теперь ставка...
15:00
20 МАРТА 2024
653
ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ 2024: МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕСНА УЖЕ НАСТУПИЛА, ТЕПЕРЬ НАЧИНАЕТСЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Метеорологическая весна началась в первый день марта, астрономическая — сегодня. Весеннее равноденствие приходится на среду, 20 марта.
13:00
20 МАРТА 2024
828
Чешские фермеры сегодня присоединились к европейским акциям протеста, сев за руль тракторов, чтобы привлечь внимание к нерешенным проблемам фермеров и животноводов и углубляющемуся кризису в...
11:30
20 МАРТА 2024
1115
Чешский парламент решает вопрос о том, кто представляет угрозу безопасности Чешской Республики. Поводом для заседания стала утечка электронного письма Андрея Бабиша с просьбой предоставить...
10:30
20 МАРТА 2024
552
Десятки средних и мелких банков в США в ближайшем будущем могут оказаться в затруднительном положении из-за кредитов на финансирование офисных зданий. Их стоимость сейчас снижается из-за падения...
09:30
20 МАРТА 2024
558
Бывший президент Милош Земан, который в настоящее время находится в пражской больнице Motol после операции по удалению тромба в ноге, не намерен уходить из чешской политики. Об этом он сообщил во...
22:00
19 МАРТА 2024
538
Европейский союз намерен ввести таможенную пошлину на импорт зерна из России и Беларуси. Это будет первое ограничение на импорт продовольствия из этих стран с начала войны в Украине, сообщила...
17:00
19 МАРТА 2024
616
Объединение «Чехия против бедности» (Česko proti bídě) и партия PRO (Právo Respekt Odbornost) назначили на субботу, 23 марта, демонстрацию против правительства Петра Фиалы (ODS).
16:30
19 МАРТА 2024
2019
Ложная информация о количестве владельцев продаваемых подержанных автомобилей обошлась покупателям в Чехии в прошлом году в 3 миллиарда крон. Около трети автомобилей имеют только одного владельца,...