Чехия доказывает, что оружие для Украины нужно искать за пределами Европы

«Мы не можем сосредоточиться только на том, что есть в Европе. Мы искали и за пределами Европы, но для европейских фондов существует ограничение», — сказал Шольц об источниках поддержки Украины оружием. «Инициатива Чехии говорит о том, что мы хотим искать и закупать не только в Европе, но и за ее пределами», — сказал он. Шольц отметил, что это важный момент.



Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами стран — членов ЕС на экстренном саммите ЕС в начале февраля. О возможности закупки 800 000 артиллерийских снарядов для украинцев в третьих странах сообщил две недели спустя президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.



Шольц заявил депутатам федерального парламента, что президент России Владимир Путин, чьи войска уже более двух лет ведут вооруженную войну против соседней страны, просчитался, если сделал ставку на раскол и усталость западных союзников Киева. «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо», — сказал он.



Шольц также заявил, что Россия не так сильна, как может показаться. «Да, в военном отношении она жестока, но у этой страны есть фальсифицированные выборы, преследование оппозиции и отстранение кандидатов, которые, хотя и не имели надежды на успех, могли набрать слишком много голосов. Это не признак силы», — добавил он.



По официальным данным, Путин набрал 87% голосов на прошедших в минувшие выходные президентских выборах. Европейский союз не считает выборы свободными и демократичными. Из-за этого немецкие чиновники не поздравили Путина с победой.



Канцлер Германии поддерживает Израиль, но хочет прекращения огня в Газе

Израиль имеет право на самооборону, но прекращение огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должно быть достигнуто как можно скорее ради мирных жителей, заявил Шольц. Он подчеркнул, что ХАМАС должен освободить заложников, похищенных им у Израиля в октябре прошлого года.



«Израиль, безусловно, имеет право на самооборону», — сказал Шольц, добавив, что Германия стоит на стороне Израиля. Он также отметил, что прекращение огня с освобождением заложников должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. «Этого нужно добиться с помощью стран, которые могут оказать давление на ХАМАС», — сказал он.



Шольц заявил, что Германии также небезразлична судьба палестинских мирных жителей в секторе Газа. Поэтому крайне важно, чтобы в регион поступало достаточное количество гуманитарной помощи. По этой причине, добавил он, Германия участвует в воздушной доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.



Израиль начал военное наступление в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС после теракта 7 октября, когда боевики ХАМАС и его союзники убили почти 1 200 человек на израильской границе и вывезли еще около 250 человек на палестинскую территорию. Во время первого и пока единственного перемирия в конце ноября менее половины из них были освобождены.



С начала войны в секторе Газа погибли по меньшей мере 31 923 палестинца и 74 096 получили ранения, согласно данным, опубликованным сегодня министерством здравоохранения, управляемым ХАМАС. Эти цифры не могут быть проверены в условиях военного времени, но эксперты говорят, что они более или менее соответствуют действительности. Однако они не делают различия между мирными жителями и палестинскими боевиками, которых, по словам Израиля, его армия убила более 13 000. С израильской стороны в боях на данный момент погиб 251 солдат.