Следующим президентом Словакии будет Корчок или Пеллегрини, решили избиратели
25 марта 2024
08:00
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Следующим президентом Словакии станет бывший министр иностранных дел Иван Корчок или председатель правящей партии «Голос социал-демократии» и глава парламента Петер Пеллегрини. Решение было принято по итогам субботнего первого тура прямых выборов, в котором Корчок набрал наибольшее количество голосов и вместе с Пеллегрини вышел в решающий второй тур, который состоится 6 апреля.
По мнению аналитиков и прессы, Корчок, критик нынешнего правительства премьер-министра Роберта Фицо, оживил и сделал более драматичной борьбу за президентское кресло. Победитель определится способностью мобилизовать избирателей и сторонников третьего по успешности кандидата в первом туре, Стефана Гарабина.
Корчок, карьерный дипломат, набрал в субботу 42,51% голосов, в то время как Пеллегрини поддержали 37,02% избирателей. Гарабин, бывший министр юстиции Словакии и бывший глава Верховного суда, придерживающийся пророссийских взглядов, также показал двузначный результат — 11,73%. На пост президента претендовали девять кандидатов.
После первого тура Корчок сказал, что результаты многообещающие, он твердо стоит на ногах. Он также хочет обратиться к избирателям правящих партий перед вторым туром. «К тем, кто не отождествляет себя с вульгарностью и бескультурьем правящей коалиции», — сказал он.
Пеллегрини заявил, что будет общаться с кандидатами, которые потерпели неудачу в первом туре. Он добавил, что должен уважать каждого из них в их личном решении, как поступить с доверием, которое они завоевали у избирателей. Он предположил, что Корчок втянет Словакию в войну в Украине, которая уже более двух лет сопротивляется российскому военному вторжению.
Корчок — сторонник либеральной демократии, поддержки Украины и критик некоторых решений нынешнего словацкого правительства, которое, например, не выделяет военную помощь Киеву из государственных запасов. Пеллегрини выступает за прекращение огня в Украине и мирные переговоры.
Явка избирателей в первом туре достигла 51,91%. Выше она была только в 1999 году, когда словаки впервые напрямую голосовали за главу государства.
Реагируя на результаты субботнего голосования, Фицо заявил, что его партия ожидает напряженной борьбы в решающем втором туре президентских выборов и продолжает поддерживать Пеллегрини.
«Оказывается, многие люди в Словакии действительно не хотят, чтобы президентом стал человек, который будет слепо слушаться Роберта Фицо», — сказал Михал Шимечка, председатель оппозиционного движения «Прогрессивная Словакия» (ПС), о Пеллегрини, политическом союзнике Фицо. Некоторые оппозиционные партии поддержали Корчока перед президентскими выборами.
Политолог Любомир Копечек из Масарикова университета считает, что у Пеллегрини теперь больше шансов в финале выборов. «Несмотря на то, что Пеллегрини получил на 5% меньше, у него есть больший резерв, из которого можно почерпнуть больше голосов для второго тура», — сказал он. Он добавил, что Пеллегрини может завоевать голоса избирателей Гарабина. Последние, по его словам, в основном являются сторонниками партии Фицо и правящей Словацкой национальной партии, а значит, ближе к Пеллегрини. Нечто подобное, по мнению политолога, относится и к венгерским избирателям.
Некоторые чешские политики ожидают жаркой кампании перед решающей дуэлью. «Но перед вторым туром нас почти наверняка ждет жесткая антикампания, полная дезинформации», — сказал Ян Бартошек, заместитель спикера нижней палаты парламента.
По данным словацкой прессы, первый тур президентских выборов пошатнул позиции действующего президента Пеллегрини. Таким образом, страну ожидает самая жесткая борьба за кресло главы государства с момента введения прямых выборов в решающем втором туре.
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