Директор BIS: ситуация с безопасностью является самой серьезной со времен Второй мировой войны

Президент Петр Павел стал вторым вторым после Вацлава Гавела главой государства, вступившим в тщательно охраняемое здание Bezpečností informační služby (BIS), где во вторник утром он встретился с директором контрразведки Михалом Коуделкой и другими членами руководства BIS.





«Если мы посмотрим на ситуацию с безопасностью в мире, а также у себя дома, то, конечно, не назовем ее беспроблемной. Прогноз на будущее не оптимистичен, напротив, мы можем ожидать, что ситуация станет еще более сложной», — сказал Павел после встречи с Коуделкой.





Президент добавил, что рад тому, что чешские спецслужбы предоставляют объективную информацию, не обремененную политическими заказами, и пользуются доверием союзников. «Это очень важно. Сотрудничество невозможно без абсолютного доверия», — сказал Павел, добавив, что с Чехией сотрудничают лучшие спецслужбы мира.





Коуделка предупредил, что Чехия должна быть готова противостоять угрозам и защищать безопасность и свободу.





«Ситуация с безопасностью — самая серьезная со времен Второй мировой войны. Нам должно быть абсолютно ясно, что то, что российские солдаты делают на Украине, то, что палестинские террористы делают в Израиле, они будут делать и в нашей стране без жалости и сострадания», — предупредил Коуделка. «Мы должны быть готовы противостоять злу», — добавил директор BIS.





Коуделка также предупредил об угрозе возвращения исламского терроризма в Европу. «Мы не можем недооценивать ее. Мы должны воспринимать это и в нашей стране, хотя на данный момент у нас нет информации о прямой угрозе безопасности Чешской Республики», — добавил Коуделка.





Он также обсудил с президентом угрозу дезинформации.





«Борьба с дезинформацией — это вопрос, который преуменьшают, иногда высмеивают, но это фундаментальная проблема», — сказал Павел. «Пока что нашим противникам удается сеять недоверие к государственным институтам, удается представлять реальность не в том виде, в котором она происходит на самом деле. В конечном итоге это может иметь серьезные последствия для безопасности. Дезинформация может спровоцировать панику и волну насилия», — сказал президент.





Борьба Земана с секретной службой собственной страны





В то время как предшественник Павла, Милош Земан, имел крайне напряженные отношения с Коуделкой и даже добивался его ухода с поста президента, Павел впервые встретился с ним сразу после своего избрания — еще до официального вступления в должность в январе прошлого года.





Милош Земан, напротив, публично критиковал секретные службы своей страны, пока находился у власти. Он называл их «лазутчиками» и семь раз отказывался от предложенного правительством повышения Коуделки до генерала.





Земан часто конфликтовал с BIS, особенно по поводу России, которую контрразведка давно считает главной угрозой безопасности Чешской Республики.





Например, когда в 2018 году на бывшего российского агента Сергея Скрипаля было совершено нападение в Солсбери (Великобритания) и выяснилось, что он был отравлен новичком, BIS отвергла версию Земана о том, что новичок мог быть привезен из Чехии. Это сыграло на руку российской пропаганде.





BIS под руководством Коуделки также сыграл важную роль в установлении того, что за взрыв складов боеприпасов в Врбетице ответственны агенты российской военной разведки — ГРУ. Земан же утверждал, что существует множество версий расследования, которые правительственные чиновники назвали бессмыслицей.





Впоследствии Милош Земан поручил подготовить «компромат на Коуделку» — материал, который должен был обосновать тогдашнему премьер-министру Андрею Бабишу (ANO), почему нынешний директор BIS Михал Коуделка не должен оставаться на своем посту.





Однако Бабиш не прислушался к пожеланиям Земана и, когда срок полномочий Коуделки закончился, временно доверил ему дальнейшее руководство службой. Затем Коуделка был назначен на полный пятилетний срок в 2022 году правительством Петра Фиалы (ODS).