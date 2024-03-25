Правительство Чехии одобрило выделение дополнительных средств на боеприпасы для Украины

«Сегодня правительство утвердило еще один взнос Чешской Республики в поддержку Украины. Это участие республики в чешской инициативе, которая оказалась очень успешной», — объявил премьер-министр Петр Фиала.





По его словам, к инициативе по поставкам боеприпасов уже присоединились около 20 стран. Фиала объясняет это тем, что страны осознают, что это единственный способ в короткие сроки обеспечить Украину необходимыми боеприпасами, и в то же время понимают угрозу со стороны России для Европы.





«Для Украины чрезвычайно важно знать, что в течение нескольких недель или месяцев поступит больше боеприпасов и она может соответствующим образом скорректировать свою тактику», — сказал он. Во вторник к инициативе присоединилась Словения, а в среду министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS) дистанционно подписала меморандум со своей португальской коллегой Эленой Каррейраш о присоединении страны к данной инициативе.





Целью инициативы является получение необходимых боеприпасов для Украины, защищающейся от России, особенно артиллерии калибра 152 мм и 155 мм. Первоначально речь шла о покупке 800 000 артиллерийских снарядов, но министр иностранных дел Ян Липавский в среду говорил о возможности поставки 1,5 миллиона снарядов в будущем. Это может быть не окончательная цифра.





«Чешская инициатива предлагает ноу-хау и решения, которые мы уже проверили, прежде чем сможем увеличить потенциал оборонной промышленности в Европе. Мы не сможем сделать это в этом году, поэтому с помощью этой инициативы мы преодолеваем критический период», — заключил премьер-министр.





По последней информации, деньги, выделенные странами-участницами, предназначены для закупки первых 300 000 единиц боеприпасов, еще 500 000 находятся на стадии обсуждения.



