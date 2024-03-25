Вторгнуться в Чехию или Польшу? Абсолютная чушь, сказал Путин

Путин заявил, что подобные угрозы, то есть то, что Россия собирается напасть на Европу после Украины, являются «полной чушью» и предназначены только для того, чтобы запугать жителей Европы.





«Идея о том, что мы собираемся напасть на какую-то другую страну — Польшу, страны Балтии, напугать чехов — это полная чушь. Это просто нонсенс», — цитирует Reuters российского президента.





«Им нужно оправдаться, поэтому они пугают население потенциальной российской угрозой», — сказал президент страны на встрече с летчиками в Тверской области.





Российские лидеры не скрывают своих империалистических аппетитов и неоднократно говорили о необходимости напасть на Европу.





Путин ранее исключал возможность вторжения в Украину





Незадолго до вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия отвергала возможность вторжения в страну, несмотря на то, что она собирала войска и технику у границы. Российские власти заявили всему миру, что это всего лишь учения.





«Не верьте тем, кто пугает вас Россией, крича, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим разделения Украины, нам это не нужно», — заверил Путин после оккупации Крыма.





Российский президент также заявил, что переброска западных истребителей F-16 на украинскую сторону не изменит ситуацию на поле боя. Однако эти самолеты способны нести ядерное оружие, к которому Россия будет адаптировать свою стратегию, сообщает РБК.





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в тот же день заявил, что Киев ожидает первые машины в ближайшие месяцы. Однако обучение пилотов отстает от графика, в том числе из-за плохого знания английского языка, сообщают СМИ со ссылкой на информационное агентство Reuters.





Ожидается, что первые шесть машин будут доставлены весной из Дании, Нидерланды говорят о поставках летом.