Вторгнуться в Чехию или Польшу? Абсолютная чушь, сказал Путин
28 марта 2024
09:30
348
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет планов в отношении НАТО и не будет нападать на Польшу, страны Балтии или Чехию. «У нас нет агрессивных намерений в отношении этих государств», — сказал Путин о странах, расположенных на восточном фланге Организации Североатлантического договора.
Путин заявил, что подобные угрозы, то есть то, что Россия собирается напасть на Европу после Украины, являются «полной чушью» и предназначены только для того, чтобы запугать жителей Европы.
«Идея о том, что мы собираемся напасть на какую-то другую страну — Польшу, страны Балтии, напугать чехов — это полная чушь. Это просто нонсенс», — цитирует Reuters российского президента.
«Им нужно оправдаться, поэтому они пугают население потенциальной российской угрозой», — сказал президент страны на встрече с летчиками в Тверской области.
Российские лидеры не скрывают своих империалистических аппетитов и неоднократно говорили о необходимости напасть на Европу.
Путин ранее исключал возможность вторжения в Украину
Незадолго до вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия отвергала возможность вторжения в страну, несмотря на то, что она собирала войска и технику у границы. Российские власти заявили всему миру, что это всего лишь учения.
«Не верьте тем, кто пугает вас Россией, крича, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим разделения Украины, нам это не нужно», — заверил Путин после оккупации Крыма.
Российский президент также заявил, что переброска западных истребителей F-16 на украинскую сторону не изменит ситуацию на поле боя. Однако эти самолеты способны нести ядерное оружие, к которому Россия будет адаптировать свою стратегию, сообщает РБК.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в тот же день заявил, что Киев ожидает первые машины в ближайшие месяцы. Однако обучение пилотов отстает от графика, в том числе из-за плохого знания английского языка, сообщают СМИ со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Ожидается, что первые шесть машин будут доставлены весной из Дании, Нидерланды говорят о поставках летом.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
28 МАРТА 2024
437
Строительная отрасль в Чехии погружается в глубокий кризис. Больше всего страдает строительство квартир и офисов. Сейчас отрасль тянут вниз государственные закупки строительных работ.
22:00
27 МАРТА 2024
376
Правительство Чехии 27 марта одобрило выделение дополнительных средств на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины по инициативе Чехии. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) не раскрыл сумму.
16:30
27 МАРТА 2024
1128
Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) расширило в среду чешский санкционный список за счет двух россиян и одной компании. По его словам, они пытались развить деятельность по оказанию...
09:30
27 МАРТА 2024
1250
Спустя всего два с половиной часа после пятничной стрельбы в подмосковном Красногорске, произошедшей на прошлой неделе, экс-президент России Дмитрий Медведев косвенно обвинил Украину. В субботу с...
22:00
26 МАРТА 2024
3030
В преддверии приближающейся Пасхи украинские активисты в Германии призвали сети супермаркетов убрать с полок шоколадные конфеты марки Milka. По их мнению, эта мера должна действовать до тех пор,...
19:30
26 МАРТА 2024
1142
Снижение цен на энергоносители, произошедшее на рынке в начале этого года, отразится на потребительских ценах с задержкой и, вероятно, станет более значительным в следующем году. Так считают...
16:30
26 МАРТА 2024
834
Ночью в Чехии стоял мороз. Температура опустилась до отметки от −2 до −5 градусов. В горах было еще холоднее. В Рокицка-Слать на Шумаве была зафиксирована температура −15 градусов по Цельсию, о чем...
15:45
26 МАРТА 2024
24531
Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите...
15:00
26 МАРТА 2024
4851
Hyundai был самым быстро продаваемым брендом подержанных автомобилей в Чешской Республике в прошлом году со средним временем предложения в 53 дня.
14:30
26 МАРТА 2024
721
Президент Чехии Петр Павел во вторник совершил исторически уникальный визит в штаб-квартиру секретной службы BIS. Он провел переговоры с директором службы контрразведки Михалом Коуделкой, которого...
13:30
26 МАРТА 2024
846
Железнодорожная администрация Чехии (SŽ) получила окончательное решение о зонировании для строительства железнодорожной станции Прага — аэропорт имени Вацлава Гавела. Об этом сообщил сегодня в сети...
08:00
26 МАРТА 2024
434
Йозеф Стржедула продолжит руководить Чешско-Моравской конфедерацией профсоюзов (ČMKOS). Через три недели после того, как он покинул пост главы штаб-квартиры профсоюза за неуплату членских взносов,...
22:00
25 МАРТА 2024
848
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ХОЧЕТ СМЯГЧИТЬ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ДОСТРОЙКИ БЛОКА АЭС ДУКОВАНЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ
Правительство Чехии хочет смягчить негативное влияние запланированного завершения строительства атомной электростанции Дукованы в регионе Требич на окружающие города и деревни и, наоборот, сделать...
18:00
25 МАРТА 2024
1016
Некоторые клиенты туристических агентств и порталов из-за отсутствия снега в чешских горах на Пасху променяют катание на лыжах на экскурсионную поездку за границу или поездку на море. Отели в таких...
16:30
25 МАРТА 2024
1049
Европейская комиссия предложила повысить тарифы на зерновые, масличные и другие производные продукты из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. Об этом ЕК сообщила сегодня...