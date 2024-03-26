Партия ANO призвала правительство раскрыть сумму вклада Чехии в закупку боеприпасов для Украины

В среду Министерство иностранных дел заявило, что количество артиллерийских боеприпасов для помощи Украине не является окончательным. Первоначальный план предусматривал закупку 800 000 снарядов. Количество поставленных боеприпасов может быть почти вдвое больше, говорится в заявлении министра Яна Липавского для Bloomberg.



По словам Гавличека, теневое правительство ANO не против закупки боеприпасов для Украины, но принципиально возражает против того, как это делает кабинет министров. «Мы не согласны с процедурой правительства, которое приняло решение об инвестициях в эту деятельность в секретном режиме, несмотря на то, что речь идет о государственных средствах», — отметил Гавличек. Более того, по его словам, правительство Фиалы изначально заявило, что Чешская Республика не будет инвестировать в эту инициативу из своего бюджета и что ее роль будет организационной.



«Мы не хотим, чтобы правительство раскрывало секретную информацию в смысле того, кто именно купил какие боеприпасы. Мы понимаем, что это также вопрос безопасности Чешской Республики и определенных переговоров, которые должны проходить в установленном режиме», — сказал Гавличек. Однако ANO хочет, чтобы правительство раскрыло сумму чешской помощи.



Предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами стран — членов ЕС Фиала выдвинул на внеочередном саммите ЕС в начале февраля. К настоящему времени к нему присоединились Канада, Германия, Литва, Финляндия, Нидерланды, Польша и Португалия.