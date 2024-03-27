Польша расследует деятельность российской шпионской сети против ЕС и сотрудничает с Чехией
29 марта 2024
09:00
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Польская контрразведка (ABW) расследует деятельность пророссийской шпионской сети, нацеленной на страны-члены Европейского союза и институты. Яцек Добжиньский, пресс-секретарь координатора разведки правительства, сообщил об этом заявление сегодня, сообщает onet.pl. Польша сотрудничает с Чехией, что подтвердила сегодня в Интернете чешская контрразведка — Служба информации безопасности (BIS).
Премьер-министр Бельгии также был проинформирован сегодня о раскрытии российской пропагандистской сети и сотрудничестве с чешскими спецслужбами, сообщает Politico.
По данным польской контрразведки, члены сети хотели организовать пророссийские инициативы и медиакампании в ЕС для продвижения официальной внешней политики Кремля, включая ослабление позиций Польши на международной арене, дискредитацию Украины и репутации институтов ЕС. Польская контрразведка сообщила, что для этих целей сеть создала, например, сайт «Голос Европы», «на котором публикуются статьи, комментарии или интервью с тенденциозным, пророссийским оттенком, связанные с текущей международной ситуацией, включая войну России против Украины».
В среду премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о включении нескольких российских организаций в национальный санкционный список. Среди них — компания Voice of Europe, зарегистрированная в Чехии на имя польского гражданина. Газета N также сообщила, что BIS раскрыла организованную Россией сеть, которая пыталась повлиять на выборы в Европарламент в разных странах Европы.
В рамках расследования ABW провела обыски в Варшаве и в городе Тыхы Силезского воеводства, в ходе которых было изъято 48 500 евро (1,2 миллиона крон) и 36 000 долларов (около 844 000 крон). «Проведенные действия являются результатом международного сотрудничества с различными европейскими спецслужбами и координируются, в частности, с партнерами из Чехии», — заявили в ABW.
«Международное сотрудничество абсолютно необходимо в нынешней ситуации с безопасностью», — отреагировал директор BIS Михал Коуделка на информацию о польском расследовании в социальной сети X.
Действия ABW в Польше связаны с делом польского гражданина, которому в январе были предъявлены обвинения по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. По имеющимся данным, он общался с польскими и европейскими парламентариями и выполнял задания, которые ему поручали сотрудники российских спецслужб. Среди прочего, речь шла о пропагандистской и дезинформационной деятельности и политических провокациях. По данным ABW, их целью было расширение российского влияния в Европе.
Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова во время визита в Варшаву недавно подчеркнула, что перед выборами в Европарламент ЕС-27 необходимо подготовиться к защите «от различных угроз, иностранного вмешательства, дезинформационных кампаний, например, со стороны Кремля». Несколько дней назад польское радио ZET сообщило, что Йоурова и польские чиновники также обсудили «выводы, касающиеся выборов в Словакии, на которых победил Роберт Фицо, связанный с Россией, и механизмы, использованные там для манипулирования результатами выборов».
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил сегодня во время дебатов в национальном парламенте, что неназванным евродепутатам платили за распространение российской пропаганды. Премьер-министр не назвал конкретных имен евродепутатов. По его словам, бельгийские и чешские спецслужбы сотрудничали в раскрытии российской пропагандистской сети.
«Выяснилось, например, что Россия контактировала с евродепутатами, а также платила им за распространение российской пропаганды здесь», — заявил бельгийский премьер в ходе дискуссии об иностранном вмешательстве. Пресс-секретарь премьер-министра впоследствии сообщил Politico, что комментарии де Кроо были связаны с решением чешского правительства включить сервер «Голоса Европы» в санкционный список. Дельфина Колар из пресс-службы Европарламента сообщила, что Европарламент в настоящее время расследует выводы чешских властей в отношении Voice of Europe.
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