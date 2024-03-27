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Не нападут на Чехию? Путину нельзя доверять, предупреждает глава правительства Чехии

Новости 420on
29 марта 2024
10:30
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Владимир Путин неоднократно доказывал, что ему нельзя доверять. Премьер-министр Чехии Петр Фиала предостерег от слов российского президента. В среду Путин заявил, что Россия не намерена нападать на Польшу, страны Балтии или Чехию. Но другие министры и председатели партий также сомневаются в его словах.
«Владимир Путин неоднократно показывал, что ему нельзя доверять», — заявил премьер-министр Фиала.

«Я бы хотел серьезно относиться к словам Владимира Путина, но его действия выглядят иначе. Он — неоднократно уличенный лжец, что он доказал всему миру. Два года назад он сказал, что не будет нападать на Украину, а через несколько дней началось российское вторжение, и я могу продолжать. Поэтому, когда Путин уйдет из Украины и прекратит свою агрессию, я, возможно, поверю ему», — сказал он.

Другие министры и председатели партий также предупредили, что российскому президенту нельзя доверять. «Нельзя доверять человеку, который называет наступательную войну специальной военной операцией. Поэтому я обращаюсь не к заявлениям Путина, а к его действиям. И они заставляют меня проявлять максимальную бдительность по отношению к Путину и России», — предупредил министр внутренних дел и глава STAN Вит Ракушан.

«Я вообще не доверяю военному преступнику Путину. Он специально выбирает такие слова. Ему выгодно, чтобы мы недооценивали его властные амбиции», — заявила Маркета Пекарова-Адамова, глава Палаты общин и TOP 09.

Министр иностранных дел Ян Липавский высказался аналогичным образом: «Последним человеком, которого Путин заверил, что с ним ничего плохого не случится, был Евгений Пригожин. Последней страной, на которую, по заверениям Путина, не будет совершено нападение, была Украина. Если мы поверим его заверениям в этот раз, нас могут обвинить не только в наивности, но и в серьезном пренебрежении национальной безопасностью», — сказал он.

Иван Бартош, председатель партии «Пираты», также напомнил о лживых словах Путина перед вторжением в Украину. «Мы говорим о диктаторе, который самовольно вторгся в суверенное государство, который правит с помощью пропаганды и репрессий, который систематически подавляет оппозицию и убивает своих оппонентов, и который помог себе добиться результата на президентских выборах с помощью миллионов поддельных и фальсифицированных голосов», — подчеркнул он.

Президент Петр Павел и начальник Генерального штаба Карел Ржегха отказались комментировать заявление главы российского государства.

«НАТО гарантирует нашу безопасность»

Однако премьер-министр Фиала также подчеркнул, что Чехия является членом НАТО, которая «гарантирует нашу безопасность». «Ситуация с безопасностью в Европе значительно изменилась после российской агрессии на Украине, и поэтому мы должны больше инвестировать в безопасность Чешской Республики. Мы преуспеваем в модернизации нашей армии, мы наконец-то тратим процент от нашего ВВП, таким образом, мы становимся более действительным членом НАТО и повышаем безопасность чешских граждан даже в условиях ухудшения ситуации с безопасностью», — попытался успокоить ситуацию Фиала.

Пекарова Адамова обратилась к чехам с аналогичным посланием. «Мы этого не допустим. Мы являемся частью крупнейшего и сильнейшего оборонного союза в мире, и никто за последние годы не сделал столько для безопасности нашей страны, сколько наше правительство. Мы будем делать это и впредь», — сказала она.

Путин заявил на встрече с летчиками в Тверской области, что у него нет планов в отношении НАТО и он не будет нападать на Польшу, страны Балтии или Чехию, сообщает Reuters. «У нас нет агрессивных намерений в отношении этих государств», — сказал он.

«Идея о том, что мы собираемся напасть на какую-то другую страну — Польшу, страны Балтии, а также преследовать Чехию, — это полная чушь. Это просто нонсенс», — цитирует Reuters российского президента. Путин заявил, что подобные угрозы, то есть то, что Россия собирается напасть на Европу после Украины, являются «полной чушью» и предназначены только для того, чтобы запугать жителей Европы.

Однако подобные слова звучали и в 2022 г. Незадолго до войны Россия отрицала вторжение в Украину, хотя и собирала войска и технику у границы. Российские власти заявили всему миру, что это всего лишь учения.
Украина Россия война Чехия правительство

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