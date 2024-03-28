Болгария и Румыния присоединились к Шенгену
31 марта 2024
09:30
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Болгария и Румыния официально присоединились к Шенгенской зоне в воскресенье, 31 марта, после 13 лет ожидания. Контроль на внутренних воздушных и морских границах с другими странами Шенгенской зоны прекращается, но контроль на суше остается.
По данным AFP, это особенно беспокоит водителей грузовиков. Причиной сохранения проверок на дорогах является вето Австрии, которая опасается наплыва просителей убежища.
С воскресенья рейсы в Болгарию и Румынию также осуществляются из второго терминала пражского аэропорта имени Вацлава Гавела. До сих пор пассажиры в эти страны летали из первого терминала, откуда они отправлялись в страны, не входящие в Шенгенскую зону. После вступления обеих стран в Шенгенскую зону рейсы будут переведены во второй терминал.
«Это большой успех для обеих стран», — заявила в пресс-релизе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это исторический момент для Шенгенской зоны, крупнейшей зоны свободного передвижения в мире. Вместе мы строим более сильную и единую Европу для всех наших граждан», — добавила она.
Несмотря на то, что проверки на дорогах остаются, этот шаг имеет большое символическое значение. Министр юстиции Румынии Алина Горгиу считает, что это привлечет инвесторов, повысит привлекательность страны и будет способствовать ее процветанию.
Но автоперевозчики остаются разочарованными. Ссылаясь на информацию румынского профсоюза перевозчиков, AFP отмечает, что на границе с Венгрией ожидание составляет от восьми до 16 часов, а с Болгарией — от 20 до 30 часов. Болгарские перевозчики отмечают, что только 3% болгарских товаров перевозятся по воздуху и морю, остальные — по суше. Но бизнесмены обеих стран уверены, что вскоре проверки на дорогах будут отменены.
Шенгенская зона была создана в 1985 году. С присоединением Болгарии и Румынии число ее членов достигло 29. В нее входят 25 из 27 стран ЕС и соседние с ними Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия.
С воскресенья рейсы в Болгарию и Румынию также осуществляются из второго терминала пражского аэропорта имени Вацлава Гавела. До сих пор пассажиры в эти страны летали из первого терминала, откуда они отправлялись в страны, не входящие в Шенгенскую зону. После вступления обеих стран в Шенгенскую зону рейсы будут переведены во второй терминал.
«Это большой успех для обеих стран», — заявила в пресс-релизе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это исторический момент для Шенгенской зоны, крупнейшей зоны свободного передвижения в мире. Вместе мы строим более сильную и единую Европу для всех наших граждан», — добавила она.
Несмотря на то, что проверки на дорогах остаются, этот шаг имеет большое символическое значение. Министр юстиции Румынии Алина Горгиу считает, что это привлечет инвесторов, повысит привлекательность страны и будет способствовать ее процветанию.
Но автоперевозчики остаются разочарованными. Ссылаясь на информацию румынского профсоюза перевозчиков, AFP отмечает, что на границе с Венгрией ожидание составляет от восьми до 16 часов, а с Болгарией — от 20 до 30 часов. Болгарские перевозчики отмечают, что только 3% болгарских товаров перевозятся по воздуху и морю, остальные — по суше. Но бизнесмены обеих стран уверены, что вскоре проверки на дорогах будут отменены.
Шенгенская зона была создана в 1985 году. С присоединением Болгарии и Румынии число ее членов достигло 29. В нее входят 25 из 27 стран ЕС и соседние с ними Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия.
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