Болгария и Румыния присоединились к Шенгену

По данным AFP, это особенно беспокоит водителей грузовиков. Причиной сохранения проверок на дорогах является вето Австрии, которая опасается наплыва просителей убежища.



С воскресенья рейсы в Болгарию и Румынию также осуществляются из второго терминала пражского аэропорта имени Вацлава Гавела. До сих пор пассажиры в эти страны летали из первого терминала, откуда они отправлялись в страны, не входящие в Шенгенскую зону. После вступления обеих стран в Шенгенскую зону рейсы будут переведены во второй терминал.



«Это большой успех для обеих стран», — заявила в пресс-релизе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это исторический момент для Шенгенской зоны, крупнейшей зоны свободного передвижения в мире. Вместе мы строим более сильную и единую Европу для всех наших граждан», — добавила она.



Несмотря на то, что проверки на дорогах остаются, этот шаг имеет большое символическое значение. Министр юстиции Румынии Алина Горгиу считает, что это привлечет инвесторов, повысит привлекательность страны и будет способствовать ее процветанию.



Но автоперевозчики остаются разочарованными. Ссылаясь на информацию румынского профсоюза перевозчиков, AFP отмечает, что на границе с Венгрией ожидание составляет от восьми до 16 часов, а с Болгарией — от 20 до 30 часов. Болгарские перевозчики отмечают, что только 3% болгарских товаров перевозятся по воздуху и морю, остальные — по суше. Но бизнесмены обеих стран уверены, что вскоре проверки на дорогах будут отменены.



Шенгенская зона была создана в 1985 году. С присоединением Болгарии и Румынии число ее членов достигло 29. В нее входят 25 из 27 стран ЕС и соседние с ними Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия.