Чешская контрразведка раскрыла пророссийскую сеть влияния в Праге

Служба безопасности Украины (СБУ) помогла чешской контрразведке раскрыть пророссийскую сеть влияния в европейских институтах, сообщает государственное информационное агентство «Укринформ». По данным украинских источников, деятельность сети была направлена на то, чтобы как можно больше пророссийских политиков попали в Европарламент во время предстоящих европейских выборов. Но помимо этого, сеть платила европейским политикам за восхваление России.





По сообщениям, сеть возглавляли два украинских бизнесмена, имеющих влияние в информационном секторе Украины и тесные связи с Россией, — Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене на Украине, и Артем Марчевский, бывший генеральный продюсер новостного канала «112 Украина».





Вместе они владели компанией, зарегистрированной на имя гражданина Польши и базирующейся в Чехии, — дезинформационным сайтом Voice of Europe, где публиковались антиевропейские и антиукраинские статьи.





Пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха подтвердил сотрудничество с украинцами. «BIS также сотрудничал с украинскими коллегами из СБУ», — сказал Штиха.





В среду премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что Медведчук и Марчевский, а также вся компания «Голос Европы» были включены в национальный санкционный список. Вновь включенные в санкционный список лица стремились получить влияние в странах Европейского союза, а затем и в Европейском парламенте. У властей нет информации о том, что в этом замешаны чешские политики или граждане, сказал тогда Фиала.





Как сообщает ČTK, несколько дней назад BIS написала в сети X, что ее акция показала, как Россия воздействует на территорию стран ЕС и пытается повлиять на политические процессы. Тем временем газета N сообщила, что BIS раскрыла организованную Россией сеть, которая пыталась повлиять на выборы в Европарламент в разных странах Европы. По данным контрразведки, наличные деньги передавались политикам из Германии в Праге, а другие средства шли на запуск пророссийского новостного сайта, пишет газета.





Ряд европейских политиков теперь призывают к тщательному расследованию российского влияния и наказанию «коллег», получивших российские деньги. Это может стать серьезным ударом по путинской сети влияния.





Польская контрразведка (ABW) также участвует в раскрытии этой сети. В рамках расследования оно провело обыски в Варшаве и в городе Тыхы Силезского воеводства, в ходе которых было изъято 48 500 евро (1,2 миллиона крон) и 36 000 долларов (около 844 000 крон).





По сообщениям, спецслужбы других стран также причастны к деятельности пророссийской сети. Бельгийские и чешские спецслужбы совместно работали над ликвидацией российской пропагандистской сети, как заявил ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.





Несколько дней назад Яцек Добжиньский, пресс-секретарь координатора разведки польского правительства, сообщил Onet, что польская контрразведка ABW расследует деятельность пророссийской шпионской сети, нацеленной на страны и учреждения ЕС. Оно сотрудничает с Чешской Республикой. Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил в пятницу, что голландские спецслужбы также занимаются расследованием этого дела.



