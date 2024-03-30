Беспредел продолжается. РФ удерживает под стражей российско-американскую журналистку из Чехии

Заседание суда проходило за закрытыми дверьми, журналисты были допущены в зал только при оглашении решения. На опубликованных видеозаписях Курмашева находится в помещении, отделенном стеклом. Адвокаты журналистки просили перевести их подзащитную под домашний арест, но суд отказал.



Курмашева обвиняется российскими судебными органами в распространении ложных сведений о российских военных из-за своей книги «Нет войне», которая вышла в ноябре прошлого года и содержит истории 40 россиян, выступивших против вторжения России в Украину, сообщает портал Meduza. Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы за распространение ложных новостей о российских военных.



Еще одно обвинение связано с тем, что журналистка не заявила российским властям о себе как о так называемом иностранном агенте. Би-би-си ранее отмечала, что нарушение обязанности сообщать властям об иностранном агенте является уголовным преступлением в России уже почти три года. Российские власти используют термин «иностранный агент» для обозначения организаций, которые, по их мнению, находятся под иностранным влиянием.



В марте министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал освободить Курмашеву во время дебатов в Совете Безопасности ООН.