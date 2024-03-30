Беспредел продолжается. РФ удерживает под стражей российско-американскую журналистку из Чехии
2 апреля 2024
19:30
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Сегодня российский суд вновь продлил срок содержания под стражей российско-американской журналистки Алсу Курмашевой, которая работает на Радио Свободная Европа/Радио Свобода, — до задержания она проживала с семьей в Праге. Российские власти не позволяют журналистке покинуть Россию с июня прошлого года, обвиняя ее, в частности, в распространении ложных новостей о войне в Украине. Курмашева находится под стражей уже более пяти месяцев. Суд продлил срок ее содержания под стражей еще на два месяца, до 5 июня, сообщает радиостанция.
Заседание суда проходило за закрытыми дверьми, журналисты были допущены в зал только при оглашении решения. На опубликованных видеозаписях Курмашева находится в помещении, отделенном стеклом. Адвокаты журналистки просили перевести их подзащитную под домашний арест, но суд отказал.
Курмашева обвиняется российскими судебными органами в распространении ложных сведений о российских военных из-за своей книги «Нет войне», которая вышла в ноябре прошлого года и содержит истории 40 россиян, выступивших против вторжения России в Украину, сообщает портал Meduza. Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы за распространение ложных новостей о российских военных.
Еще одно обвинение связано с тем, что журналистка не заявила российским властям о себе как о так называемом иностранном агенте. Би-би-си ранее отмечала, что нарушение обязанности сообщать властям об иностранном агенте является уголовным преступлением в России уже почти три года. Российские власти используют термин «иностранный агент» для обозначения организаций, которые, по их мнению, находятся под иностранным влиянием.
В марте министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал освободить Курмашеву во время дебатов в Совете Безопасности ООН.
Курмашева обвиняется российскими судебными органами в распространении ложных сведений о российских военных из-за своей книги «Нет войне», которая вышла в ноябре прошлого года и содержит истории 40 россиян, выступивших против вторжения России в Украину, сообщает портал Meduza. Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы за распространение ложных новостей о российских военных.
Еще одно обвинение связано с тем, что журналистка не заявила российским властям о себе как о так называемом иностранном агенте. Би-би-си ранее отмечала, что нарушение обязанности сообщать властям об иностранном агенте является уголовным преступлением в России уже почти три года. Российские власти используют термин «иностранный агент» для обозначения организаций, которые, по их мнению, находятся под иностранным влиянием.
В марте министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал освободить Курмашеву во время дебатов в Совете Безопасности ООН.
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