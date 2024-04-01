Экс-глава пардубицких «зеленых» надел толстовку с российским флагом и символом «Z»
3 апреля 2024
19:30
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Полиция проводит расследование в отношении Павла Крживки, бывшего председателя региональной организации Партии зеленых в Пардубицах, за то, что он надевал толстовку с большой белой буквой «Z», российским флагом и надписью «За победу» на улицах Пардубиц. Ему грозит уголовное преследование за пропаганду символа. Сейчас дело расследует полиция.
Pardubičtí kriminalisté se případem zabývají od samého počátku a prověřují veškeré jeho okolnosti. Více informací poskytneme, jakmile to bude možné. #policiepak https://t.co/DKLJOJ4Zsl— Policie ČR (@PolicieCZ) April 3, 2024
«Я уже некоторое время гуляю в таком виде. До сих пор никто меня не окликал. Только однажды один человек сказал мне: „Что это тут за русский?“. Но, признаюсь, в Прагу в этой толстовке я бы не поехал. У меня есть еще три, я их продам. Их очень много. Я недавно вернулся из Китая, преподавал там чешский язык», — рассказал Крживка в интервью MF Dnes.
Мужчина, который сейчас занимается высадкой горных растений и переводами, также добавил, что выступает за «исчезновение государства Украина». «Ее существование не имеет смысла. Люди бегут оттуда, страна опустела», — считает Крживка.
Крживка, который вышел из партии в 2009 году после разногласий с бывшим председателем «Зеленых» Мартином Бурсиком, был сфотографирован репортером Lidové noviny Томашем Влахом на улице Миру в Пардубице в начале апреля.
Фотография мужчины в пророссийской одежде впоследствии распространилась в социальных сетях, где ее заметила полиция.
«Пардубицкие криминалисты занимаются этим делом с самого начала и расследуют все обстоятельства. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», — говорится в сообщении полиции Пардубице в сети X.
Символ «Z» первоначально появился на российской военной технике, отправленной в Украину, куда Россия вторглась в феврале 2022 года.
Однако со временем этот знак стал символом людей, поддерживающих российское вторжение и режим президента Владимира Путина. Конечно, нельзя сказать, что каждый, кто носит этот символ, автоматически совершает преступление, но это зависит от контекста и ситуации.
«Что касается использования символа Z, следует подчеркнуть, что возможное уголовное наказание не применяется к изображению буквы Z в общем виде, но всегда необходимо оценивать конкретный контекст и обстоятельства изображения», — говорится на сайте полиции в прошлом году.
Уже известны случаи, когда полиция возбуждала уголовные дела против лиц, демонстрировавших символ «Z».
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