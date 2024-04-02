Чехия потратит еще сотни миллионов крон на закупку боеприпасов для Украины

Фиала отметил, что правительство утвердило сумму чешского взноса в секретном режиме. По его словам, более сотни миллионов крон «примерно соответствуют той доле, которую страна нашего размера и процветания должна вкладывать в подобные проекты». Премьер-министр также сказал, что может рассмотреть вопрос о том, чтобы попросить правительство разрешить обнародовать точную сумму. Однако, по его словам, решение о засекречивании суммы было правильным. «Это связано с вопросами безопасности, и существует риск для ряда людей, которые вовлечены в эти процессы», — отметил он.



Под инициативой подписались, в частности, Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Исландия и Словения. Они постепенно обнародуют свои взносы, общая сумма которых составляет около 35 миллиардов крон. Это соответствует оценке британской Financial Times, которая в конце февраля писала, что объявленная Чехией сумма закупок обойдется в 1,5 миллиарда долларов (около 35 миллиардов крон).



Липавский заявил сегодня журналистам в Брюсселе, что для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины необходимо больше денег. Министерство обороны заявило, что на деньги, обещанные на данный момент для чешской инициативы, можно закупить около 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов.



Предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в Европейский союз, было выдвинуто Фиалой на внеочередном саммите ЕС в начале февраля. Брюссельское издание Politico сообщило в начале февраля, что Чешская Республика заинтересована в боеприпасах от оружейных компаний Южной Кореи, Турции и Южной Африки.