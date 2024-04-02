Чехия потратит еще сотни миллионов крон на закупку боеприпасов для Украины
4 апреля 2024
19:30
103
Чешское правительство выделило сотни миллионов крон на текущую закупку артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом в интервью CNN Prima News заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS). По его словам, взнос соответствует величине Чешской Республики. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, Чехия уже получила от союзников деньги на закупку первых 300 000 единиц боеприпасов и еще полмиллиона единиц находятся на стадии переговоров.
Фиала отметил, что правительство утвердило сумму чешского взноса в секретном режиме. По его словам, более сотни миллионов крон «примерно соответствуют той доле, которую страна нашего размера и процветания должна вкладывать в подобные проекты». Премьер-министр также сказал, что может рассмотреть вопрос о том, чтобы попросить правительство разрешить обнародовать точную сумму. Однако, по его словам, решение о засекречивании суммы было правильным. «Это связано с вопросами безопасности, и существует риск для ряда людей, которые вовлечены в эти процессы», — отметил он.
Под инициативой подписались, в частности, Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Исландия и Словения. Они постепенно обнародуют свои взносы, общая сумма которых составляет около 35 миллиардов крон. Это соответствует оценке британской Financial Times, которая в конце февраля писала, что объявленная Чехией сумма закупок обойдется в 1,5 миллиарда долларов (около 35 миллиардов крон).
Липавский заявил сегодня журналистам в Брюсселе, что для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины необходимо больше денег. Министерство обороны заявило, что на деньги, обещанные на данный момент для чешской инициативы, можно закупить около 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов.
Предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в Европейский союз, было выдвинуто Фиалой на внеочередном саммите ЕС в начале февраля. Брюссельское издание Politico сообщило в начале февраля, что Чешская Республика заинтересована в боеприпасах от оружейных компаний Южной Кореи, Турции и Южной Африки.
Под инициативой подписались, в частности, Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Исландия и Словения. Они постепенно обнародуют свои взносы, общая сумма которых составляет около 35 миллиардов крон. Это соответствует оценке британской Financial Times, которая в конце февраля писала, что объявленная Чехией сумма закупок обойдется в 1,5 миллиарда долларов (около 35 миллиардов крон).
Липавский заявил сегодня журналистам в Брюсселе, что для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины необходимо больше денег. Министерство обороны заявило, что на деньги, обещанные на данный момент для чешской инициативы, можно закупить около 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов.
Предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в Европейский союз, было выдвинуто Фиалой на внеочередном саммите ЕС в начале февраля. Брюссельское издание Politico сообщило в начале февраля, что Чешская Республика заинтересована в боеприпасах от оружейных компаний Южной Кореи, Турции и Южной Африки.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
4 АПРЕЛЯ 2024
461
Президент Петр Павел остается при своем мнении после встречи по пенсионной реформе с вице-премьером, министром труда и социальных дел Марианом Юречкой (KDU-ČSL) и представителями оппозиционного...
14:00
4 АПРЕЛЯ 2024
849
ИНЦИДЕНТ В ПРАЖСКОЙ БОЛЬНИЦЕ БУЛОВКА: ПАЦИЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ БУДУТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ БРАСЛЕТОВ
В пражской больнице Bulovka будут более четко идентифицировать пациентов-иностранцев, чтобы путаница, которая, по словам сотрудников больницы, случается крайне редко, не повторилась. Также должно...
11:30
4 АПРЕЛЯ 2024
609
В четверг утром строители начали сносить Либеньский мост в районе улицы Воцтаржова. Это часть системы Либеньского моста, который должен был быть заменен новым сооружением. Состояние моста оказалось...
09:30
4 АПРЕЛЯ 2024
1309
Агрессивный 29-летний мужчина без причины напал на людей в пражском метро. Некоторых он оскорблял только словесно, а других бил кулаками, локтями или ногами. Одному из пассажиров удалось вытолкнуть...
19:30
3 АПРЕЛЯ 2024
1213
Полиция проводит расследование в отношении Павла Крживки, бывшего председателя региональной организации Партии зеленых в Пардубице, за то, что он надевал толстовку с большой белой буквой «Z»,...
18:00
3 АПРЕЛЯ 2024
707
Пражское управление водоснабжения и канализации начало регулярную ликвидацию крыс по всей Праге.
16:30
3 АПРЕЛЯ 2024
631
Этот год ознаменовался изменением цен на электроэнергию, и многие домохозяйства недавно получили или скоро получат новый план счетов за электроэнергию. Большинство из этих людей доплатят...
09:30
3 АПРЕЛЯ 2024
406
Почти 34 миллиона крон вложит столица в покупку произведений искусства для общественного пространства. Это инсталляция из уличных фонарей скульптора Криштофа Кинтеры, которая будет состоять...
22:00
2 АПРЕЛЯ 2024
1396
Каждый избирательный срок чешская Конституция и Хартия основных прав и свобод сталкиваются с попытками политиков внести в них поправки. Сейчас, например, некоторые из них хотят лучше защитить воду,...
21:00
2 АПРЕЛЯ 2024
1676
В этом году «апрельская» погода с перепадами температур наступила уже в марте, который, по словам метеорологов, был выше среднего по температуре и от среднего до ниже среднего по количеству...
19:30
2 АПРЕЛЯ 2024
1152
Сегодня российский суд вновь продлил срок содержания под стражей российско-американской журналистки Алсу Курмашевой, которая работает на Радио Свободная Европа/Радио Свобода, — до задержания она...
18:00
2 АПРЕЛЯ 2024
916
Переплата за электричество или газ после годового перерасчета может составлять несколько тысяч крон. И только от клиента зависит, как с ней поступить. Крупные поставщики сообщают, что люди могут...
15:00
2 АПРЕЛЯ 2024
749
Местный пенсионер-инвалид пришел в Пардубицкий центр занятости с очень четким требованием. Он потребовал оказать ему чрезвычайную срочную материальную помощь в размере 140 000 крон, чтобы он мог...
12:00
2 АПРЕЛЯ 2024
795
Чешская Республика недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем годовом отчете за прошлый год. По его мнению,...
11:15
2 АПРЕЛЯ 2024
8136
Хотя экономическое положение некоторых жителей Чехии не столь радужно, от отпуска они отказываться не собираются — многие планируют отправиться за границу. Чехи, а также иностранцы с ПМЖ и...