Корчок против Пеллегрини. Начались выборы президента в Словакии
6 апреля 2024
09:00
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Сегодня словаки решают, кто станет новым президентом страны. Они выбирают между победителем первого тура выборов, карьерным дипломатом Иваном Корчоком, и Петером Пеллегрини, спикером парламента и лидером правящей партии «Голос социал-демократии» (Hlas-SD). Словаки могут проголосовать с 7:00 до 22:00. Голоса будут подсчитаны после часа ночи в воскресенье.
Согласно прогнозам букмекеров и опросам, выборы ожидаются очень напряженными. Преемник Зузаны Чапутовой будет определен в результате, вероятно, самого жаркого поединка с момента введения прямых выборов главы государства в 1999 году.
В первом туре в марте победил Корчок, гражданский кандидат, пользующийся поддержкой оппозиционных партий и давно придерживающийся проевропейских взглядов. Он также выступает за продолжение поддержки Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российскому военному вторжению. Корчок также критикует масштабные изменения в словацком уголовном законодательстве, часть из которых была приостановлена Конституционным судом Словакии после одобрения парламентом.
Пеллегрини, который во время голосования в Палате депутатов поддержал предложение правительства сократить сроки наказания за экономические преступления или коррупцию, уменьшить срок давности преступлений и упразднить элитную прокуратуру, теперь призывает к прекращению огня на Украине и началу мирных переговоров. В ходе предвыборной кампании Пеллегрини также критиковал чешское правительство за отмену консультаций с кабинетом министров Словакии.
Словакия находится в черном круге, считает писатель Йозеф Карика
Один из самых успешных писателей Словакии Йозеф Карика, автор трилогии «Черный круг» о постсоветских событиях в Словакии, считает, что словацкое общество движется по тупиковому кругу. К сожалению, этот «черный круг» проявляется и в нынешних событиях: мы как общество в Словакии застряли в определенном цикле, который довольно мрачен и который очень трудно разорвать. А если и удается, то ненадолго", — говорит Карика, имея в виду текущую ситуацию перед вторым туром президентских выборов.
Избирательные участки в Словакии закроются в 22:00, если в ходе голосования не возникнет проблем. В первом туре голосование закончилось на полчаса позже, чем планировалось, потому что два из более чем 5900 избирательных участков были открыты дольше из-за инцидентов. Директор избирательного департамента МВД Словакии Ева Хмелова после открытия избирательных участков 6 апреля заявила, что у нее нет информации о проблемах с началом голосования. Более 4,3 миллиона словаков имеют право голоса и должны голосовать на территории Словакии.
В первом туре в марте победил Корчок, гражданский кандидат, пользующийся поддержкой оппозиционных партий и давно придерживающийся проевропейских взглядов. Он также выступает за продолжение поддержки Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российскому военному вторжению. Корчок также критикует масштабные изменения в словацком уголовном законодательстве, часть из которых была приостановлена Конституционным судом Словакии после одобрения парламентом.
Пеллегрини, который во время голосования в Палате депутатов поддержал предложение правительства сократить сроки наказания за экономические преступления или коррупцию, уменьшить срок давности преступлений и упразднить элитную прокуратуру, теперь призывает к прекращению огня на Украине и началу мирных переговоров. В ходе предвыборной кампании Пеллегрини также критиковал чешское правительство за отмену консультаций с кабинетом министров Словакии.
Словакия находится в черном круге, считает писатель Йозеф Карика
Один из самых успешных писателей Словакии Йозеф Карика, автор трилогии «Черный круг» о постсоветских событиях в Словакии, считает, что словацкое общество движется по тупиковому кругу. К сожалению, этот «черный круг» проявляется и в нынешних событиях: мы как общество в Словакии застряли в определенном цикле, который довольно мрачен и который очень трудно разорвать. А если и удается, то ненадолго", — говорит Карика, имея в виду текущую ситуацию перед вторым туром президентских выборов.
Избирательные участки в Словакии закроются в 22:00, если в ходе голосования не возникнет проблем. В первом туре голосование закончилось на полчаса позже, чем планировалось, потому что два из более чем 5900 избирательных участков были открыты дольше из-за инцидентов. Директор избирательного департамента МВД Словакии Ева Хмелова после открытия избирательных участков 6 апреля заявила, что у нее нет информации о проблемах с началом голосования. Более 4,3 миллиона словаков имеют право голоса и должны голосовать на территории Словакии.
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