Корчок против Пеллегрини. Начались выборы президента в Словакии

Согласно прогнозам букмекеров и опросам, выборы ожидаются очень напряженными. Преемник Зузаны Чапутовой будет определен в результате, вероятно, самого жаркого поединка с момента введения прямых выборов главы государства в 1999 году.



В первом туре в марте победил Корчок, гражданский кандидат, пользующийся поддержкой оппозиционных партий и давно придерживающийся проевропейских взглядов. Он также выступает за продолжение поддержки Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российскому военному вторжению. Корчок также критикует масштабные изменения в словацком уголовном законодательстве, часть из которых была приостановлена Конституционным судом Словакии после одобрения парламентом.



Пеллегрини, который во время голосования в Палате депутатов поддержал предложение правительства сократить сроки наказания за экономические преступления или коррупцию, уменьшить срок давности преступлений и упразднить элитную прокуратуру, теперь призывает к прекращению огня на Украине и началу мирных переговоров. В ходе предвыборной кампании Пеллегрини также критиковал чешское правительство за отмену консультаций с кабинетом министров Словакии.



Словакия находится в черном круге, считает писатель Йозеф Карика



Один из самых успешных писателей Словакии Йозеф Карика, автор трилогии «Черный круг» о постсоветских событиях в Словакии, считает, что словацкое общество движется по тупиковому кругу. К сожалению, этот «черный круг» проявляется и в нынешних событиях: мы как общество в Словакии застряли в определенном цикле, который довольно мрачен и который очень трудно разорвать. А если и удается, то ненадолго", — говорит Карика, имея в виду текущую ситуацию перед вторым туром президентских выборов.



Избирательные участки в Словакии закроются в 22:00, если в ходе голосования не возникнет проблем. В первом туре голосование закончилось на полчаса позже, чем планировалось, потому что два из более чем 5900 избирательных участков были открыты дольше из-за инцидентов. Директор избирательного департамента МВД Словакии Ева Хмелова после открытия избирательных участков 6 апреля заявила, что у нее нет информации о проблемах с началом голосования. Более 4,3 миллиона словаков имеют право голоса и должны голосовать на территории Словакии.