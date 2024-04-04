Пеллегрини станет новым президентом Словакии
7 апреля 2024
09:10
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Петер Пеллегрини, победивший Ивана Корчока во втором туре президентских выборов, станет новым президентом Словакии. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов на данный момент. Пеллегрини лидирует после подсчета более 98% голосов с отрывом почти в 4%.
«Сегодня я предстаю перед вами с огромным смирением и благодарностью. Я хочу поблагодарить всех избирателей Словацкой Республики, всех людей, которые пришли на избирательные участки, за то, что они отдали мне почти 1,4 миллиона голосов. Это огромное обязательство и огромная честь для меня», — сказал Петер Пеллегрини.
«После всего, через что мне пришлось пройти в ходе избирательной кампании, это огромное удовлетворение для меня», — признался победитель президентских выборов.
Он добавил, что как политик готов ко всему плохому, критике и нападкам. «Я не позволил сломить себя ни нападками, ни грязью, ни интригами. Наоборот, я трансформировал эту плохую энергию в положительную. И это еще больше стимулировало меня говорить с людьми от души», — сказал он.
«Я решил баллотироваться на пост президента Словацкой Республики только потому, что чувствовал поддержку людей, которые честно живут и работают или проводят свою пенсию в Словакии. Именно поэтому я вступил в гонку», — добавил он.
В заключение он поблагодарил своих партнеров по коалиции, сторонников и всех граждан Словацкой Республики за доверие. «Передо мной стоит миссия, которую я постараюсь выполнить, чтобы не разочаровать вас. Я буду защищать и отстаивать интересы Словацкой Республики», — заключил он.
Корчок прокомментировал результаты выборов. «Я разочарован. Я искренне разочарован и расстроен. Но в душе я спортсмен, поэтому я уважаю результат», — сказал Корчок.
Он считает, что Пеллегрини будет таким президентом, который описан в конституции: он будет независимым и будет исполнять свои обязанности в соответствии с собственными убеждениями и без каких-либо приказов. «Этого я желаю не только ему, но и всей Словацкой Республике», — добавил проигравший кандидат.
«Мы увидели, что человек, который распространяет ненависть и разжигает страсти, который превращает другого человека в кандидата войны, может стать президентом», — сказал Корчок дрожащим голосом.
Он поблагодарил избирателей за то, что они отдали за него свой голос. «Я ухожу разочарованным, но не сломленным», — заключил Корчок.
Новый президент будет назначен в июне, когда закончится срок полномочий нынешнего президента Зузаны Чапутовой. Она решила не отстаивать свой пост и поэтому не участвовала в выборах этого года.
Граждане Словакии могли отдать свой голос с 7:00 до 22:05 в субботу. Выборы были продлены на нескольких избирательных участках, которые открылись на несколько минут позже утром из-за осложнений.
После подсчета 100% голосов на участках, во втором туре президентских выборов победил Пеллегрини, получивший 53,12% голосов от 1 409 255 избирателей. Проигравший Корчок получил голоса 1 243 709 избирателей, или 46,87 %. Явка составила 61,1%.
«После всего, через что мне пришлось пройти в ходе избирательной кампании, это огромное удовлетворение для меня», — признался победитель президентских выборов.
Он добавил, что как политик готов ко всему плохому, критике и нападкам. «Я не позволил сломить себя ни нападками, ни грязью, ни интригами. Наоборот, я трансформировал эту плохую энергию в положительную. И это еще больше стимулировало меня говорить с людьми от души», — сказал он.
«Я решил баллотироваться на пост президента Словацкой Республики только потому, что чувствовал поддержку людей, которые честно живут и работают или проводят свою пенсию в Словакии. Именно поэтому я вступил в гонку», — добавил он.
В заключение он поблагодарил своих партнеров по коалиции, сторонников и всех граждан Словацкой Республики за доверие. «Передо мной стоит миссия, которую я постараюсь выполнить, чтобы не разочаровать вас. Я буду защищать и отстаивать интересы Словацкой Республики», — заключил он.
Корчок прокомментировал результаты выборов. «Я разочарован. Я искренне разочарован и расстроен. Но в душе я спортсмен, поэтому я уважаю результат», — сказал Корчок.
Он считает, что Пеллегрини будет таким президентом, который описан в конституции: он будет независимым и будет исполнять свои обязанности в соответствии с собственными убеждениями и без каких-либо приказов. «Этого я желаю не только ему, но и всей Словацкой Республике», — добавил проигравший кандидат.
«Мы увидели, что человек, который распространяет ненависть и разжигает страсти, который превращает другого человека в кандидата войны, может стать президентом», — сказал Корчок дрожащим голосом.
Он поблагодарил избирателей за то, что они отдали за него свой голос. «Я ухожу разочарованным, но не сломленным», — заключил Корчок.
Новый президент будет назначен в июне, когда закончится срок полномочий нынешнего президента Зузаны Чапутовой. Она решила не отстаивать свой пост и поэтому не участвовала в выборах этого года.
Граждане Словакии могли отдать свой голос с 7:00 до 22:05 в субботу. Выборы были продлены на нескольких избирательных участках, которые открылись на несколько минут позже утром из-за осложнений.
После подсчета 100% голосов на участках, во втором туре президентских выборов победил Пеллегрини, получивший 53,12% голосов от 1 409 255 избирателей. Проигравший Корчок получил голоса 1 243 709 избирателей, или 46,87 %. Явка составила 61,1%.
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