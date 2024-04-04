Пеллегрини посетит Прагу во время своей первой поездки. При этом он раскритиковал поддержку Украины
8 апреля 2024
09:30
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Второй тур президентских выборов в Словакии завершился. В субботу избиратели выбрали президентом страны лидера партии Hlas-SD Петера Пеллегрини. Он объявил, что посетит Прагу во время своей первой зарубежной поездки. Пеллегрини также заявил, что поддерживать двухлетний военный конфликт на Украине, который, по его словам, не приносит результатов, — это трагедия.
Победителя голосования поздравили президент Чехии Петр Павел и нынешний президент Словакии Зузана Чапутова. Потерпевший поражение экс-министр иностранных дел Иван Корчок признал свое поражение. В своей речи он заявил, что главным фактором на выборах был страх.
В воскресенье Пеллегрини в ходе дебатов на общественном телеканале RTVS подтвердил, что сохранит традицию и посетит Чехию во время своего первого зарубежного визита в качестве главы государства. Во время предыдущей дискуссии на телеканале TA3 он сказал об агрессии России в Украине, что это трагедия — поддерживать военный конфликт, который не дал результата за два года.
Он также отверг идею о том, что президентство должно быть противовесом правительству. «Там, где правительство будет помогать народу и выполнять свои программные заявления, чтобы сделать жизнь людей в Словакии более достойной, безопасной и лучшей, оно может рассчитывать на поддержку президентского дворца. Если же правительство отклонится от этого или захочет сделать что-то, противоречащее конституции, я как президент буду обязан высказаться», — сказал новоизбранный президент.
Корчок указал на отсутствие прозрачности
Корчок признал свое поражение еще до подсчета 100% голосов. «Я искренне разочарован, разочарован. Я не сломлен. Результат должен быть принят, и я его уважаю», — сказал он. По его словам, президентские выборы в Словакии показали, что на них можно победить даже при непрозрачной кампании и распространении ненависти. Он добавил, что высокая явка и страх определили победителя. «Я этого не забуду», — добавил он в своей речи.
Пеллегрини в своей речи заявил, что намерен защищать и отстаивать интересы Словакии. «Я буду президентом, который будет поддерживать правительство в его усилиях по улучшению жизни людей в стране. Я сделаю все возможное, чтобы наша страна всегда оставалась на стороне мира и не переходила на сторону войны, нравится это кому-то или нет, пусть меня за это критикуют», — сказал он, явно намекая на сдержанную позицию правительственной коалиции по поддержке Украины, которая уже более двух лет противостоит российской агрессии.
Он также пообещал быть президентом для всех граждан, независимо от того, голосовали они за него или нет. «Я всегда буду на стороне Словацкой Республики. Ее интересы будут моим главным приоритетом», — подчеркнул он.
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