Европа может вытащить Украину из беды? Чехия и Эстония отыскали более 2,5 миллионов боеприпасов

«Эстония располагает широким кругом стран, у которых мы могли бы купить боеприпасы для Украины. Я заявил об этом на (американской авиабазе в Германии) Рамштайн, что если кто-то готов внести финансовую помощь, то пусть свяжется с нами. Мы в состоянии купить боеприпасы для Украины, даже в больших количествах. И быстро», — сказал Певкур газете Postimees.



Министр обороны Эстонии также отметил, что если Эстонии удастся обеспечить финансирование, то она сможет доставить боеприпасы в Украину в течение двух месяцев.



Таким образом, Эстония предложила план, схожий с планом Чешской Республики, которая объявила о своей инициативе в феврале. По словам премьер-министра Петра Фиалы, Украина получит первые боеприпасы, обеспеченные Чехией, в июне.



«Не вдаваясь в подробности, мы можем поставить Украине боеприпасы в рамках этой инициативы, и я подчеркиваю это, уже в июне, а затем постепенно до конца года, чтобы мы могли выполнить ожидаемые поставки в сотни тысяч единиц», — сказал Фиала журналистам на военной базе Организации Североатлантического договора (НАТО) в Рукле в начале апреля.



Чехия нашла полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и триста тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра. Но Эстония отыскала еще больше.



«Известные нам предложения в мире охватывают все калибры, которые нужны Украине. Это и 122-миллиметровые реактивные снаряды для залповой реактивной установки БМ-21 „Град“, и 122-миллиметровые артиллерийские снаряды для гаубиц Д-30, и 152-миллиметровые и 155-миллиметровые (артиллерийские) снаряды. Есть из чего выбрать», — сказал далее в интервью Певкур.



По его словам, средняя цена за штуку составляет 2 500 евро (более 63 000 крон), и Эстонии удалось найти боеприпасы на сумму от двух до трех миллиардов евро, что, по его словам, позволит закупить для Украины от 800 000 до 1,2 миллиона единиц боеприпасов.



Конкурентоспособная Украина

«Если мы объединим потенциальную закупку Чехией одного миллиона единиц с нашим планом и добавим британцев, которые также указали, где можно приобрести дополнительные боеприпасы, то смею предположить, что при наличии финансирования можно будет отправить в Украину в этом году от двух до двух с половиной миллионов единиц боеприпасов, сказал Певкур.



«Эти 2-2,5 миллиона снарядов уже будут сопоставимы с тем, что могут использовать россияне», — добавил он.



Министр обороны Эстонии также сообщил, что впервые представил этот план 19 марта во время переговоров на американской авиабазе Рамштайн в Германии. В отличие от чехов, Эстонии удалось разместить боеприпасы не только за пределами Европы, но и в странах Европы. Однако он не уточнил, из каких именно.



«(Мы обнаружили боеприпасы) в основном из неевропейских стран, но они есть и в Европе. К сожалению, я не могу сказать точнее. Во многих случаях сам продавец не хочет, чтобы об этом знали», — заключил Певкур.



Украина проигрывает

Украинская армия уже давно борется с нехваткой боеприпасов, отчасти вызванной отказом от поставок из Европейского союза и США. В прошлом году ЕС обещал поставить Украине около миллиона артиллерийских боеприпасов до конца марта этого года, но Киев получил лишь треть.



Военная помощь, однако, сокращается в основном из-за США, где ее блокируют республиканцы в Конгрессе. Президент США Джо Байден уже представлял новый пакет помощи Украине в октябре прошлого года. В неутвержденном пакете на помощь Украине было выделено около 61 миллиарда долларов (около 1,42 триллиона чешских крон). В ближайшие недели он должен быть вынесен на повторное голосование, но никто не ожидает, что республиканцы его одобрят.



В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что если Конгресс не одобрит пакет помощи, то Украина проиграет войну, а Россия нападет и на другие страны.