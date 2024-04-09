Доброжелательное отношение Фицо к Украине будет длиться до тех пор, пока это его устраивает, пишет газета
12 апреля 2024
18:00
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Братислава еще какое-то время будет заинтересована в хороших отношениях с Киевом, но как долго — вопрос, предупреждает газета «Украинская правда» в комментарии к состоявшейся в четверг встрече правительств двух стран во главе с премьер-министрами Робертом Фицо и Денисом Шмыгалем. В настоящее время Фицо выбирает «мир с Украиной», но вопрос в том, будет ли он использовать украинский фактор, столь популярный среди словацких избирателей, до выборов в Европарламент в июне или оставит его до следующих парламентских выборов. Ответ, по мнению газеты, также зависит от того, хочет ли Фицо избежать кризиса в отношениях с Брюсселем.
Слова о том, что данное правительство «имеет сердце, понимает ситуацию и хочет помочь, насколько это возможно», звучали от многих иностранных лидеров в Украине, но на этот раз они прозвучали от словацкого премьер-министра, «известного своими антиукраинскими и пророссийскими заявлениями», пишет газета о переговорах. Это была вторая встреча глав правительств после прошлогодней смены власти в Словакии, однако встреча в Ужгороде, которой предшествовала серия «откровенно антиукраинских заявлений» Фицо, также прошла успешно.
По словам источников в украинской делегации, Фицо за закрытыми дверями признал, что антиукраинские высказывания были направлены на внутреннюю публику, но сам он готов к конструктивным отношениям. «Если Словакия, как и Венгрия, не блокирует важные для Украины вопросы, то эти заявления придется игнорировать», — сказал позже один из членов правительства.
Но между первым и вторым турами президентских выборов украинский вопрос играл ключевую роль в кампании проправительственного кандидата Петера Пеллегрини. Он сделал ставку на опасения, что победа его соперника Ивана Корчока приведет к вводу словацких войск в Украину, и пообещал не допустить этого, хотя ничего подобного даже не предполагалось. Страх войны привлек избирателей в словацких деревнях и небольших городах, что привело к победе Пеллегрини.
Окончание избирательного цикла в Словакии давало надежду на прогресс, и сами переговоры, состоявшиеся всего через пять дней после выборов, в определенной степени оправдали эти ожидания, заключает газета, основываясь на заявлениях Шмыхала о достигнутых договоренностях. По мнению издания, тон заявлений Фицо был не менее важен. По словам премьер-министра, Словакия хочет продемонстрировать солидарность с соседней страной «в несчастье, с которым она столкнулась», не называя при этом причины этого «несчастья». Словакия также примет участие в мирном саммите в Швейцарии и не будет чинить препятствий на пути Украины в Европейский союз, пообещал он. Газета также отметила то, о чем официально не сообщалось: на встрече присутствовал министр обороны Роберт Калиняк, которого неофициально называют главным торговцем оружием. Хотя не все заявления Фицо были дружественными, особенно в отношении запрета на импорт украинских сельскохозяйственных товаров, «общее впечатление было весьма положительным».
По мнению газеты, такое изменение отношения связано в первую очередь с тем, что, в отличие от венгерского премьер-министра Виктора Орбана, украинский вопрос для нынешнего словацкого правительства является инструментом не внешней политики, а внутренней. Искусственно созданный страх перед участием в войне помог мобилизовать избирателей, но теперь этот вопрос кажется неактуальным.
Кроме того, словацкому премьер-министру предстоят сложные переговоры с Европейской комиссией по поводу планов провести весьма спорные изменения в законах об общественном телевидении и НПО. Учитывая, что на кону стоит замораживание помощи ЕС на 20 миллиардов евро, Фицо будет искать компромисс, заключает эксперт Александр Дулеба.
Учитывая, насколько эффективным оказалось запугивание Украиной, было бы странно, если бы Фицо не прибегнул к нему снова, пишет газета. Вопрос в том, сохранит ли он его до следующих парламентских выборов или использует уже на июньских выборах в ЕП. Ответ, вероятно, зависит от того, что является приоритетом для Фицо: эти выборы или избежание кризиса в отношениях с Брюсселем. От этого будет зависеть продолжительность «конструктивных отношений» с Киевом, заключает «Украинская правда».
По словам источников в украинской делегации, Фицо за закрытыми дверями признал, что антиукраинские высказывания были направлены на внутреннюю публику, но сам он готов к конструктивным отношениям. «Если Словакия, как и Венгрия, не блокирует важные для Украины вопросы, то эти заявления придется игнорировать», — сказал позже один из членов правительства.
Но между первым и вторым турами президентских выборов украинский вопрос играл ключевую роль в кампании проправительственного кандидата Петера Пеллегрини. Он сделал ставку на опасения, что победа его соперника Ивана Корчока приведет к вводу словацких войск в Украину, и пообещал не допустить этого, хотя ничего подобного даже не предполагалось. Страх войны привлек избирателей в словацких деревнях и небольших городах, что привело к победе Пеллегрини.
Окончание избирательного цикла в Словакии давало надежду на прогресс, и сами переговоры, состоявшиеся всего через пять дней после выборов, в определенной степени оправдали эти ожидания, заключает газета, основываясь на заявлениях Шмыхала о достигнутых договоренностях. По мнению издания, тон заявлений Фицо был не менее важен. По словам премьер-министра, Словакия хочет продемонстрировать солидарность с соседней страной «в несчастье, с которым она столкнулась», не называя при этом причины этого «несчастья». Словакия также примет участие в мирном саммите в Швейцарии и не будет чинить препятствий на пути Украины в Европейский союз, пообещал он. Газета также отметила то, о чем официально не сообщалось: на встрече присутствовал министр обороны Роберт Калиняк, которого неофициально называют главным торговцем оружием. Хотя не все заявления Фицо были дружественными, особенно в отношении запрета на импорт украинских сельскохозяйственных товаров, «общее впечатление было весьма положительным».
По мнению газеты, такое изменение отношения связано в первую очередь с тем, что, в отличие от венгерского премьер-министра Виктора Орбана, украинский вопрос для нынешнего словацкого правительства является инструментом не внешней политики, а внутренней. Искусственно созданный страх перед участием в войне помог мобилизовать избирателей, но теперь этот вопрос кажется неактуальным.
Кроме того, словацкому премьер-министру предстоят сложные переговоры с Европейской комиссией по поводу планов провести весьма спорные изменения в законах об общественном телевидении и НПО. Учитывая, что на кону стоит замораживание помощи ЕС на 20 миллиардов евро, Фицо будет искать компромисс, заключает эксперт Александр Дулеба.
Учитывая, насколько эффективным оказалось запугивание Украиной, было бы странно, если бы Фицо не прибегнул к нему снова, пишет газета. Вопрос в том, сохранит ли он его до следующих парламентских выборов или использует уже на июньских выборах в ЕП. Ответ, вероятно, зависит от того, что является приоритетом для Фицо: эти выборы или избежание кризиса в отношениях с Брюсселем. От этого будет зависеть продолжительность «конструктивных отношений» с Киевом, заключает «Украинская правда».
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