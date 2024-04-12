Место с богатой историей. Посмотрите, где Фиала встретится с Байденом
15 апреля 2024
09:30
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На приглашение в Белый дом претендует не один иностранный лидер. В понедельник его посетит премьер-министр Чехии. Знаменитый Овальный кабинет, где он побывает, регулярно меняется. Как его обустроил нынешний президент?
132 комнаты, 35 ванных, 28 каминов, восемь лестниц, три лифта и президент, возглавляющий одну из самых могущественных стран в мире. Примерно так можно охарактеризовать в цифрах культовый Белый дом в Вашингтоне, в который был приглашен премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS).
В понедельник, 15 апреля, Фиала встретится с президентом США Джо Байденом, и, согласно официальному заявлению, повестка дня их переговоров должна включать ряд общих приоритетов, в том числе вопросы безопасности и экономические возможности.
Белый дом был резиденцией президента США с самого начала существования Соединенных Штатов, когда Джордж Вашингтон сам выбрал место, где будет стоять здание. Начиная с президентства Джона Адамса, который сменил Вашингтона на высшем посту, его занимали все, кто возглавлял страну.
Пожалуй, самая известная комната в Белом доме — Овальный кабинет в западном крыле здания. Это официальный кабинет президента США, который каждый избранный лидер обставляет по своему вкусу. Ожидается, что именно здесь Байден примет Фиалу.
Обставить кабинет президента США — дело, конечно, непростое. Поэтому Байден доверил его своему брату, который знает его вкусы и привлек к помощи Джона Мичема, биографа и историка президента. Вместе они подобрали для комнаты желтый (или золотой) и синий цвета.
«Мне нравится ковер. Мне нравится синий цвет. Это одна из тех вещей, которые я знал, что хочу видеть здесь», — сказал Байден в конце прошлого года в видеоролике для журнала Architectural Digest, чья команда осмотрела Овальный кабинет.
В тот момент он имел в виду, пожалуй, самую характерную особенность кабинета, который украшает государственный герб США и был выбран в качестве дополнения бывшим президентом Биллом Клинтоном.
По сравнению с украшениями предшественника Байдена Дональда Трампа, в президентском кабинете появились бюсты американцев, прославивших себя борьбой за гражданские права. Здесь есть бюсты Мартина Лютера Кинга, одного из самых видных лидеров афроамериканского движения за гражданские права, активистки Розы Паркс и бывшей первой леди Элеоноры Рузвельт.
Однако по сравнению с оформлением Трампа изменились, например, картины в комнате. Портрет скандального экс-президента Эндрю Джексона, ответственного за безрассудную политику в отношении коренных американцев, исчез со стены рядом с письменным столом, а в пространстве над камином теперь размещены пять портретов важных фигур в американской истории.
Помимо украшений, которые, вероятно, все ожидают от президента, в комнате есть и много вещей личного характера. Работу Байдена сопровождают фотографии членов семьи, мяч с автографом ирландской команды по регби и домашнее печенье, которое он раздает посетителям.
Однако Петр Фиала — не первый чешский политик, посетивший Белый дом. Последний раз резиденцию президента США посещал в 2019 году тогдашний премьер-министр Андрей Бабиш (ANO). Милош Земан, Вацлав Клаус, Петр Нечас и Вацлав Гавел также совершали подобные визиты во время своей карьеры.
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