«Мы должны показать чехам, в какие гражданские объекты попали их ракеты. Они будут привлечены к ответственности. Ваше государство обязательно за это заплатит!» — сказал Корнилов в пропагандистском шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1».





Комментатор отреагировал на интервенции украинской армии, например, в Белгородской области, которые якобы проводились с использованием ракетных установок чешского производства RM-70 Vampire. По словам россиян, украинцы использовали их для обстрела Белгорода в конце февраля или в декабре. К концу года в результате обстрелов из чешских гранатометов погибли 22 человека, утверждают россияне.





После Корнилова слово взял Соловьев, заявивший, что россиянам, импортирующим чешское пиво «из Прибалтики», следует переехать в подвергшийся украинским бомбардировкам Белгород.





«У меня вопрос к нашим людям, которые этим занимаются (импортом чешского пива). Кто вы такие? Я вас вежливо спрашиваю. Я бы вас всех перевез в Белгород. Все ваши конторы, которые занимаются импортом чешского пива, перевести в Белгород», — призвал Соловьев.





«Пусть ваши владельцы стоят на главной площади Белгорода и подают там чешское пиво», — заключил российский пропагандист, тем самым косвенно выразив желание, чтобы по таким россиянам украинцы били из чешских ракетниц.





В конце декабря Москва обвинила украинскую армию в обстреле Белгорода, в результате которого, по ее словам, погибли 22 человека и 109 получили ранения. По мнению Москвы, в ходе обстрела Украина использовала, в частности, чешские ракетные установки RM-70, что впоследствии было раскритиковано послом России в ООН Василием Небензя на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН), созванном Россией.





Чехия в свое время отказалась участвовать во встрече. Глава дипломатии Ян Липавский заявил, что не намерен служить российской пропаганде.





«Где чешский представитель, представитель страны, чьи ракеты убили мирных жителей в Белгороде?» — спросил Небензя в Совете Безопасности. В своей речи он также призвал Чехию и другие западные страны осознать, «куда уходят их деньги» и «в каких преступлениях участвуют их правительства», поставляя оружие в Украину.





«Мы отказываемся, чтобы Россия нас куда-либо вызывала. Чехия не будет обслуживать отравленную ложью пропаганду агрессора. Когда Россия захочет вывести свои оккупационные войска, мы с радостью придем на заседание Совета безопасности ООН», — написал Липавский в сети X.