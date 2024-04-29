Зеленский выразил благодарность Чешской Республике за помощь
30 апреля 2024
22:00
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Чехии Петра Павлова за его усилия по сбору боеприпасов и другой помощи для Украины. Об этом он заявил в своем видеообращении на конференции, посвященной 20-летию членства Чехии в ЕС.
«Я благодарен Чешской Республике и лично президенту Павлу за все усилия, которые он прилагает, чтобы помочь Европе преодолеть российскую агрессию», — сказал Зеленский в видеообращении.
Президент Павел инициировал масштабную акцию помощи в поддержку Украины среди стран ЕС, в результате которой был приобретен миллион единиц боеприпасов.
«Я благодарю всех, кто посвятил свою политическую карьеру тому, чтобы наш путь в Европейский союз был успешным и чтобы победили люди, а не тирания и насилие. Жизнь, а не боль», — обратился президент к присутствующим.
В заключение он упомянул бывшего президента Вацлава Гавела.
Он также поблагодарил Германию, а именно канцлера Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, за помощь Украине. Западный сосед Чехии пообещал Украине помощь в виде вооружений на сумму 13 миллиардов крон, включая бронетехнику и боеприпасы.
Зеленский говорит, что членство в ЕС — это мечта, которая объединяет всех. Он верит, что Украина скоро станет членом ЕС, так же как Молдова или Грузия. «И что настанет день, когда даже Беларусь сможет выбрать свой путь в Европу», — добавил он.
Европа может быть сильной и мирной только в том случае, если никто не будет от нее отторгаться и каждый будет готов защищать самые маленькие народы и «не отдавать их в руки зла», сказал он.
«Европа — это не заговор нескольких самых могущественных за их спинами. Европа — это не то, что можно навязать пропагандой или поддерживать силой. Это то, что Москва отказывается понимать, и это именно то, что характеризует восточную границу Европы», — подчеркнул украинский президент.
Президент Павел инициировал масштабную акцию помощи в поддержку Украины среди стран ЕС, в результате которой был приобретен миллион единиц боеприпасов.
«Я благодарю всех, кто посвятил свою политическую карьеру тому, чтобы наш путь в Европейский союз был успешным и чтобы победили люди, а не тирания и насилие. Жизнь, а не боль», — обратился президент к присутствующим.
В заключение он упомянул бывшего президента Вацлава Гавела.
Он также поблагодарил Германию, а именно канцлера Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, за помощь Украине. Западный сосед Чехии пообещал Украине помощь в виде вооружений на сумму 13 миллиардов крон, включая бронетехнику и боеприпасы.
Зеленский говорит, что членство в ЕС — это мечта, которая объединяет всех. Он верит, что Украина скоро станет членом ЕС, так же как Молдова или Грузия. «И что настанет день, когда даже Беларусь сможет выбрать свой путь в Европу», — добавил он.
Европа может быть сильной и мирной только в том случае, если никто не будет от нее отторгаться и каждый будет готов защищать самые маленькие народы и «не отдавать их в руки зла», сказал он.
«Европа — это не заговор нескольких самых могущественных за их спинами. Европа — это не то, что можно навязать пропагандой или поддерживать силой. Это то, что Москва отказывается понимать, и это именно то, что характеризует восточную границу Европы», — подчеркнул украинский президент.
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