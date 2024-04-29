Президент Чехии принял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен
1 мая 2024
11:30
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Президент Петр Павел принял днем 30 апреля в Пражском Граде председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая находится в Праге в связи с предвыборной кампанией Европейской народной партии. Ранее председатель ЕК встретилась с чешскими политиками из коалиционных партий «Вместе» и обсудила с ними в основном предвыборные вопросы. Утром она встретилась с представителями компаний оборонной промышленности, а затем с политиками. Она провела с ними неформальный обед.
Фон дер Ляйен прибыла в Прагу в тот момент, когда Чешская Республика и другие страны отмечают 20 лет со дня вступления в Европейский союз. В начале встречи Павел и президент ЕК вспомнили, как они лично воспринимали этот день 20 лет назад. «Главными темами разговора стали приоритеты Чешской Республики в Европейском союзе и предстоящие выборы в Европарламент. Они также обсудили вопросы международной политики, особенно агрессию России против Украины», — говорится в сообщении Пражского Града.
Председатель KDU-ČSL и вице-премьер Мариан Юречка рассказал ČTK, что на неформальном обеде обсуждались приоритеты в контексте европейских выборов, а именно безопасность, конкурентоспособность Европы, укрепление устойчивости и способность противостоять влиянию России и Китая. Также обсуждалась поддержка Украины и, в этом контексте, необходимость других способов устранения доходов России, будь то с помощью санкций или других инструментов.
По словам Юречки, в ходе дебатов речь также шла о разумной переоценке «Зеленого курса» для Европы, его целей и скорости их реализации. «Некоторые вещи не так реалистичны, как казалось на первый взгляд», — отметил он. По его словам, президент ЕК сама подняла вопрос о бюрократическом бремени и рассказала о своих усилиях по его снижению. Ондржей Коларж, депутат от TOP 09, сказал, что «Зеленый курса» обсуждался в связи с тем, что чешские граждане напуганы этим проектом, и поэтому его нужно было лучше объяснить.
После обеда с политиками в ресторане пражского района Кампа глава ЕК в сопровождении политиков и заинтересованных прохожих отправилась через Карлов мост в паб U Rarášků. Ее сопровождали спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова (TOP 09), евродепутаты Людек Нидермайер (TOP 09) и Томаш Здеховский (KDU-ČSL). Здесь она подискутировала с молодыми людьми и попробовала наливать гостям пиво под руководством бармена.
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