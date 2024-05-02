Захарова: Обвинения России во взрыве в Врбетице были заказаны США и Великобританией
5 мая 2024
10:30
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Обвинения в причастности России к взрыву на складе боеприпасов в Врбице в 2014 году сфабрикованы и являются политическим заказом США и Великобритании, заявила в пятницу официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.
«Единственное, что очевидно во всей этой истории, — это политический заказ на обвинение нашей страны, и Прага, как обычно, старательно выполняет указания Лондона и Вашингтона», — сказала Захарова. По ее словам, результаты расследования лишь подтвердили сфабрикованный и заказной характер обвинений в адрес России. Эти обвинения послужили спусковым крючком для подрыва двусторонних отношений в 2021 году и полного ограничения взаимовыгодного сотрудничества.
Уголовные следователи из Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) в конце апреля завершили расследование дела о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице (Злинский край). Полицейские считают доказанным, что взрывы были осуществлены сотрудниками российской военной разведки ГРУ, чтобы помешать доставке боеприпасов в районы, где Россия ведет военные действия.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал полученные данные подтверждением того, что режим президента России Владимира Путина давно ведет гибридную войну против Чешской Республики. Президент Павел считает правильным, что полиция четко определила виновного. По его мнению, Россия атаковала суверенитет Чешской Республики самым жестоким образом со времен вторжения 1968 года. «Россия совершила террористический акт в нашей стране, в результате которого погибли два невинных человека. Именно поэтому мы так заботимся о безопасности нашей страны и будем заботиться и впредь», — прокомментировала выводы полиции спикер Палаты представителей Маркета Пекарова-Адамова. Она напомнила о позиции бывшего президента Милоша Земана в отношении расследования этого дела. По ее словам, заявления бывшего президента о «многочисленных версиях расследования» с самого начала были лишь водой на мельницу кремлевской пропаганды.
Уголовные следователи из Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) в конце апреля завершили расследование дела о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице (Злинский край). Полицейские считают доказанным, что взрывы были осуществлены сотрудниками российской военной разведки ГРУ, чтобы помешать доставке боеприпасов в районы, где Россия ведет военные действия.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал полученные данные подтверждением того, что режим президента России Владимира Путина давно ведет гибридную войну против Чешской Республики. Президент Павел считает правильным, что полиция четко определила виновного. По его мнению, Россия атаковала суверенитет Чешской Республики самым жестоким образом со времен вторжения 1968 года. «Россия совершила террористический акт в нашей стране, в результате которого погибли два невинных человека. Именно поэтому мы так заботимся о безопасности нашей страны и будем заботиться и впредь», — прокомментировала выводы полиции спикер Палаты представителей Маркета Пекарова-Адамова. Она напомнила о позиции бывшего президента Милоша Земана в отношении расследования этого дела. По ее словам, заявления бывшего президента о «многочисленных версиях расследования» с самого начала были лишь водой на мельницу кремлевской пропаганды.
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