Президент Аргентины Хавьер Милей посетит Чешскую Республику
7 мая 2024
09:30
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Президент Аргентины Хавьер Милей посетит Чехию в середине июня, получит ежегодную награду Либерального института и выступит с лекцией в Праге 18 июня.
Либеральный институт и Англо-американский колледж сообщили об этом в понедельник в пресс-релизе. Пока неизвестно, встретится ли Милей с высокопоставленными политиками во время своего визита в Чехию.
Милей, ультралиберальный экономист, вступил в должность 10 декабря и за короткое время объявил о сотнях мер, изменяющих законы в экономической или социальной сфере. По данным Reuters, хотя его первые меры позволили улучшить состояние государственного сектора и внешнеторгового баланса, они пока не смогли остановить рост инфляции и уровень бедности в стране.
«Будучи либертарианцем, исповедующим анархо-капитализм, он выступает за минимальную роль государства в обществе», — говорит Джордж Шварц, основатель Либерального института и ректор Англо-американского колледжа.
Институт ежегодно вручает премию за вклад в развитие либеральной мысли и реализацию идей свободы, частной собственности, конкуренции и верховенства закона на практике. Ее лауреатами стали такие нобелевские лауреаты, как Милтон Фридман, Гэри Беккер и Джеймс Бьюкенен.
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