Президент Аргентины Хавьер Милей посетит Чешскую Республику

Либеральный институт и Англо-американский колледж сообщили об этом в понедельник в пресс-релизе. Пока неизвестно, встретится ли Милей с высокопоставленными политиками во время своего визита в Чехию.





Милей, ультралиберальный экономист, вступил в должность 10 декабря и за короткое время объявил о сотнях мер, изменяющих законы в экономической или социальной сфере. По данным Reuters, хотя его первые меры позволили улучшить состояние государственного сектора и внешнеторгового баланса, они пока не смогли остановить рост инфляции и уровень бедности в стране.





«Будучи либертарианцем, исповедующим анархо-капитализм, он выступает за минимальную роль государства в обществе», — говорит Джордж Шварц, основатель Либерального института и ректор Англо-американского колледжа.





Институт ежегодно вручает премию за вклад в развитие либеральной мысли и реализацию идей свободы, частной собственности, конкуренции и верховенства закона на практике. Ее лауреатами стали такие нобелевские лауреаты, как Милтон Фридман, Гэри Беккер и Джеймс Бьюкенен.