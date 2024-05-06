Новый посол в России? Президент Чехии возражает

Коларж, который сам занимал пост посла в России с 2011 по 2012 год, говорит: «Когда Россия будет побеждена, она извинится, выплатит Украине репарации и будет поступать как нормальное государство, а не как агрессивный враг и хищник... До тех пор я бы поддерживал отношения, но только на консульском уровне».



Чешская Республика даже физически не оставила своего посла Витезслава Пивоньку в Москве до того, как правительство его отозвало. Он вернулся в Прагу в конце 2022 года, но остался на своем посту и официально будет занимать его до конца мая.



«Мы интенсивно работаем над вопросом замены и назначения нового посла. Нынешний уже отозван, и я думаю, что новый посол появится», — заявил Липавский в воскресенье.



По предположениям СМИ, в состав московской дипмиссии может войти Даниэль Коштовал, дипломат и бывший заместитель министра обороны.



Министр предлагает кандидатуру посла правительству, и после его одобрения предложение поступает на подпись президенту республики, который назначает посла с контрасигнатурой, то есть с подписью премьер-министра.



Но из-за президента весь процесс может застопориться, предположил Коларж. «Назначение чрезвычайного и полномочного посла невозможно без его подписи», — отметил Коларж.



Сам президент в конце марта заявил: «Я давно вижу важность наличия представительства в России на уровне послов. Вопрос в том, подходящее ли сейчас для этого время».



«Мы должны прояснить, признаем ли мы Владимира Путина законным президентом Российской Федерации. Я бы согласился с рекомендацией Европарламента», — отметил президентский соратник.



Жантовский также считает, что подходящий момент для отправки нового посла в Москву еще не наступил. «Отозвав нынешнего посла, мы развязали себе руки», — отметил он.



Того же мнения придерживается и Томаш Петржичек, бывший министр иностранных дел и еще один советник Петра Павела. «Отправка нового посла в Москву с соблюдением всех протокольных процедур означает легитимацию российского режима. У посла должны быть верительные грамоты», — предупреждает он. «Отношения сегодня настолько ухудшились, что вызывает сомнение, стоит ли нам иметь представительство на уровне посла», — сказал он, добавив, что даже для него было бы достаточно, если бы интересы Чехии представляла дипломатия ЕС.



Фишер: Это в интересах Чешской Республики

«Я не убежден в правильности того, чтобы в данный момент иметь представительство на самом высоком уровне — на уровне посла — как у нас там, так и у Путина здесь», — написал он.



Однако Павел Фишер, председатель сенатского комитета по международным отношениям и бывший дипломат, считает позицию своих коллег «активистской дипломатией».



«Этому не место в дипломатии. Я могу критиковать президента, но я также знаю, что присутствие посла в Чехии отвечает интересам Чешской Республики. Сегодня чешское посольство в Москве не собирается закрываться. Россия также имеет свое посольство в Чехии. Его закрытие было бы односторонним шагом, который навредил бы нам», — подчеркнул он.



Более того, по его словам, Чехия всегда старалась вести переговоры со всеми странами. «Если бы мы имели посольства только в дружественных нам странах, у нас был бы дипломатический корпус, который поместился бы в одном автобусе. Чешская Республика традиционно имела влияние даже в тех странах, которые не всегда были дружелюбны к нам», — сказал он.



По словам Фишера, вопрос, который должно задать себе правительство, заключается в другом. «Послать ли человека в военных сапогах, который понимает, что такое жесткие меры безопасности, или в деловом костюме, который займется экономической дипломатией», — сказал он. Сам он больше склоняется к первому варианту, поскольку считает, что бизнес в России сейчас невозможен.



Поверенный в делах также уволился

Ярослав Бжох, теневой министр иностранных дел от ANO, также выступает за отправку посла в Россию. «Дипломаты нужны даже в таких местах», — отметил он.



Помимо Пивоньки, в Москве уволился поверенный в делах Йиржи Чистецкий. Главой дипломатической миссии в Москве теперь является Ян Ондржейка, который занимал должность второго секретаря.