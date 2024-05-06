Новый посол в России? Президент Чехии возражает
7 мая 2024
18:00
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Назначение нового посла в России советники президента Петра Павела Петр Коларж, Михал Жантовский и Томаш Петршичек считают нецелесообразным. По их мнению, посол должен быть выбран после войны в Украине. В связи с этим возникает вопрос, удастся ли министру иностранных дел Яну Липавскому реализовать свой план с Павелом, ведь именно его подпись необходима для назначения.
Коларж, который сам занимал пост посла в России с 2011 по 2012 год, говорит: «Когда Россия будет побеждена, она извинится, выплатит Украине репарации и будет поступать как нормальное государство, а не как агрессивный враг и хищник... До тех пор я бы поддерживал отношения, но только на консульском уровне».
Чешская Республика даже физически не оставила своего посла Витезслава Пивоньку в Москве до того, как правительство его отозвало. Он вернулся в Прагу в конце 2022 года, но остался на своем посту и официально будет занимать его до конца мая.
«Мы интенсивно работаем над вопросом замены и назначения нового посла. Нынешний уже отозван, и я думаю, что новый посол появится», — заявил Липавский в воскресенье.
По предположениям СМИ, в состав московской дипмиссии может войти Даниэль Коштовал, дипломат и бывший заместитель министра обороны.
Министр предлагает кандидатуру посла правительству, и после его одобрения предложение поступает на подпись президенту республики, который назначает посла с контрасигнатурой, то есть с подписью премьер-министра.
Но из-за президента весь процесс может застопориться, предположил Коларж. «Назначение чрезвычайного и полномочного посла невозможно без его подписи», — отметил Коларж.
Сам президент в конце марта заявил: «Я давно вижу важность наличия представительства в России на уровне послов. Вопрос в том, подходящее ли сейчас для этого время».
«Мы должны прояснить, признаем ли мы Владимира Путина законным президентом Российской Федерации. Я бы согласился с рекомендацией Европарламента», — отметил президентский соратник.
Жантовский также считает, что подходящий момент для отправки нового посла в Москву еще не наступил. «Отозвав нынешнего посла, мы развязали себе руки», — отметил он.
Того же мнения придерживается и Томаш Петржичек, бывший министр иностранных дел и еще один советник Петра Павела. «Отправка нового посла в Москву с соблюдением всех протокольных процедур означает легитимацию российского режима. У посла должны быть верительные грамоты», — предупреждает он. «Отношения сегодня настолько ухудшились, что вызывает сомнение, стоит ли нам иметь представительство на уровне посла», — сказал он, добавив, что даже для него было бы достаточно, если бы интересы Чехии представляла дипломатия ЕС.
Фишер: Это в интересах Чешской Республики
«Я не убежден в правильности того, чтобы в данный момент иметь представительство на самом высоком уровне — на уровне посла — как у нас там, так и у Путина здесь», — написал он.
Однако Павел Фишер, председатель сенатского комитета по международным отношениям и бывший дипломат, считает позицию своих коллег «активистской дипломатией».
«Этому не место в дипломатии. Я могу критиковать президента, но я также знаю, что присутствие посла в Чехии отвечает интересам Чешской Республики. Сегодня чешское посольство в Москве не собирается закрываться. Россия также имеет свое посольство в Чехии. Его закрытие было бы односторонним шагом, который навредил бы нам», — подчеркнул он.
Более того, по его словам, Чехия всегда старалась вести переговоры со всеми странами. «Если бы мы имели посольства только в дружественных нам странах, у нас был бы дипломатический корпус, который поместился бы в одном автобусе. Чешская Республика традиционно имела влияние даже в тех странах, которые не всегда были дружелюбны к нам», — сказал он.
По словам Фишера, вопрос, который должно задать себе правительство, заключается в другом. «Послать ли человека в военных сапогах, который понимает, что такое жесткие меры безопасности, или в деловом костюме, который займется экономической дипломатией», — сказал он. Сам он больше склоняется к первому варианту, поскольку считает, что бизнес в России сейчас невозможен.
Поверенный в делах также уволился
Ярослав Бжох, теневой министр иностранных дел от ANO, также выступает за отправку посла в Россию. «Дипломаты нужны даже в таких местах», — отметил он.
Помимо Пивоньки, в Москве уволился поверенный в делах Йиржи Чистецкий. Главой дипломатической миссии в Москве теперь является Ян Ондржейка, который занимал должность второго секретаря.
Чешская Республика даже физически не оставила своего посла Витезслава Пивоньку в Москве до того, как правительство его отозвало. Он вернулся в Прагу в конце 2022 года, но остался на своем посту и официально будет занимать его до конца мая.
«Мы интенсивно работаем над вопросом замены и назначения нового посла. Нынешний уже отозван, и я думаю, что новый посол появится», — заявил Липавский в воскресенье.
По предположениям СМИ, в состав московской дипмиссии может войти Даниэль Коштовал, дипломат и бывший заместитель министра обороны.
Министр предлагает кандидатуру посла правительству, и после его одобрения предложение поступает на подпись президенту республики, который назначает посла с контрасигнатурой, то есть с подписью премьер-министра.
Но из-за президента весь процесс может застопориться, предположил Коларж. «Назначение чрезвычайного и полномочного посла невозможно без его подписи», — отметил Коларж.
Сам президент в конце марта заявил: «Я давно вижу важность наличия представительства в России на уровне послов. Вопрос в том, подходящее ли сейчас для этого время».
«Мы должны прояснить, признаем ли мы Владимира Путина законным президентом Российской Федерации. Я бы согласился с рекомендацией Европарламента», — отметил президентский соратник.
Жантовский также считает, что подходящий момент для отправки нового посла в Москву еще не наступил. «Отозвав нынешнего посла, мы развязали себе руки», — отметил он.
Того же мнения придерживается и Томаш Петржичек, бывший министр иностранных дел и еще один советник Петра Павела. «Отправка нового посла в Москву с соблюдением всех протокольных процедур означает легитимацию российского режима. У посла должны быть верительные грамоты», — предупреждает он. «Отношения сегодня настолько ухудшились, что вызывает сомнение, стоит ли нам иметь представительство на уровне посла», — сказал он, добавив, что даже для него было бы достаточно, если бы интересы Чехии представляла дипломатия ЕС.
Фишер: Это в интересах Чешской Республики
«Я не убежден в правильности того, чтобы в данный момент иметь представительство на самом высоком уровне — на уровне посла — как у нас там, так и у Путина здесь», — написал он.
Однако Павел Фишер, председатель сенатского комитета по международным отношениям и бывший дипломат, считает позицию своих коллег «активистской дипломатией».
«Этому не место в дипломатии. Я могу критиковать президента, но я также знаю, что присутствие посла в Чехии отвечает интересам Чешской Республики. Сегодня чешское посольство в Москве не собирается закрываться. Россия также имеет свое посольство в Чехии. Его закрытие было бы односторонним шагом, который навредил бы нам», — подчеркнул он.
Более того, по его словам, Чехия всегда старалась вести переговоры со всеми странами. «Если бы мы имели посольства только в дружественных нам странах, у нас был бы дипломатический корпус, который поместился бы в одном автобусе. Чешская Республика традиционно имела влияние даже в тех странах, которые не всегда были дружелюбны к нам», — сказал он.
По словам Фишера, вопрос, который должно задать себе правительство, заключается в другом. «Послать ли человека в военных сапогах, который понимает, что такое жесткие меры безопасности, или в деловом костюме, который займется экономической дипломатией», — сказал он. Сам он больше склоняется к первому варианту, поскольку считает, что бизнес в России сейчас невозможен.
Поверенный в делах также уволился
Ярослав Бжох, теневой министр иностранных дел от ANO, также выступает за отправку посла в Россию. «Дипломаты нужны даже в таких местах», — отметил он.
Помимо Пивоньки, в Москве уволился поверенный в делах Йиржи Чистецкий. Главой дипломатической миссии в Москве теперь является Ян Ондржейка, который занимал должность второго секретаря.
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