Павел: Россия развязала войну, которая по своей разрушительности не сравнится со Второй мировой

Россия стала агрессором и развязала в Европе войну, которая по своей разрушительности не сравнится со Второй мировой войной. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в среду на памятной церемонии, посвященной 79-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он гордится тем, что Чехия не отказалась от помощи Украине, на которую напала Россия. По словам главы государства, ее защитники заслуживают уважения и любой помощи. На церемонии на пражском Виткове присутствовало большое количество политиков, например руководство обеих палат парламента. Память об исторических событиях также почтили представители церкви, ветеранских объединений и десятки других людей.



Во время Второй мировой войны из-за извращенной идеологии расового превосходства были загублены миллионы жизней мирных жителей и нанесен невообразимый материальный ущерб, сказал Павел в своем вступительном слове. По его словам, благодаря тем, кто активно сопротивлялся злу, будущие поколения смогли прожить свою жизнь в мире.



Он назвал историческим парадоксом тот факт, что Советский Союз тогда был важнейшей частью коалиции союзников в борьбе против агрессии, а теперь Россия сама стала агрессором и развязала на европейском континенте войну, которая по разрушению жизней и материальных ценностей не идет ни в какое сравнение со Второй мировой войной. «Мы видим это каждый день уже более двух лет, как конфликт развивается в ущерб Украине», — добавил он.



В отличие от этого, побежденная тогда нацистская Германия после глубокого размышления стала демократической страной, способствующей миру и стабильности в Европе и помогающей всему региону, сказал Павел. В своей речи он также подчеркнул важность членства Чешской Республики в Организации Североатлантического договора (НАТО), которая, по его словам, добилась самых высоких в истории гарантий безопасности. В этом году Чешская Республика отмечает 25-ю годовщину своего вступления в Альянс.



Павел также отметил инвестиции в оборону и безопасность. «К сожалению, мы живем не в безопасном мире, поэтому важно, чтобы мы рассматривали эти расходы, даже если они невелики, как инвестиции в нашу безопасность и безопасность наших детей», — добавил президент. Согласно закону, принятому в прошлом году, страна должна ежегодно тратить на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП).



Памятное мероприятие на Виткове началось с военного парада. Военный оркестр исполнил национальный гимн, после чего солдаты понесли исторические знамена под звуки гуситского песнопения. Первым возложил венок к могиле неизвестного солдата Павел, за ним последовали председатель Сената Милош Выстрчил (ODS), глава Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова (TOP 09) и премьер-министр Петр Фиала (ODS). Следующими были министр обороны Яна Чернохова (ODS) и начальник Генерального штаба Карел Ржека, мэр Праги Богуслав Свобода (ODS) и представители церкви. Присутствовали также ветераны, представители ветеранских объединений и соколы. Над Витковом пролетели военные истребители и вертолеты.