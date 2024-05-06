Павел: Россия развязала войну, которая по своей разрушительности не сравнится со Второй мировой
8 мая 2024
16:30
937
Президент Петр Павел во время торжественной церемонии на пражском Виткове заявил, что гордится тем, что Чешская Республика не отказалась от помощи Украине, которая подвергается нападению со стороны России.
Россия стала агрессором и развязала в Европе войну, которая по своей разрушительности не сравнится со Второй мировой войной. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в среду на памятной церемонии, посвященной 79-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он гордится тем, что Чехия не отказалась от помощи Украине, на которую напала Россия. По словам главы государства, ее защитники заслуживают уважения и любой помощи. На церемонии на пражском Виткове присутствовало большое количество политиков, например руководство обеих палат парламента. Память об исторических событиях также почтили представители церкви, ветеранских объединений и десятки других людей.
Во время Второй мировой войны из-за извращенной идеологии расового превосходства были загублены миллионы жизней мирных жителей и нанесен невообразимый материальный ущерб, сказал Павел в своем вступительном слове. По его словам, благодаря тем, кто активно сопротивлялся злу, будущие поколения смогли прожить свою жизнь в мире.
Он назвал историческим парадоксом тот факт, что Советский Союз тогда был важнейшей частью коалиции союзников в борьбе против агрессии, а теперь Россия сама стала агрессором и развязала на европейском континенте войну, которая по разрушению жизней и материальных ценностей не идет ни в какое сравнение со Второй мировой войной. «Мы видим это каждый день уже более двух лет, как конфликт развивается в ущерб Украине», — добавил он.
В отличие от этого, побежденная тогда нацистская Германия после глубокого размышления стала демократической страной, способствующей миру и стабильности в Европе и помогающей всему региону, сказал Павел. В своей речи он также подчеркнул важность членства Чешской Республики в Организации Североатлантического договора (НАТО), которая, по его словам, добилась самых высоких в истории гарантий безопасности. В этом году Чешская Республика отмечает 25-ю годовщину своего вступления в Альянс.
Павел также отметил инвестиции в оборону и безопасность. «К сожалению, мы живем не в безопасном мире, поэтому важно, чтобы мы рассматривали эти расходы, даже если они невелики, как инвестиции в нашу безопасность и безопасность наших детей», — добавил президент. Согласно закону, принятому в прошлом году, страна должна ежегодно тратить на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП).
Памятное мероприятие на Виткове началось с военного парада. Военный оркестр исполнил национальный гимн, после чего солдаты понесли исторические знамена под звуки гуситского песнопения. Первым возложил венок к могиле неизвестного солдата Павел, за ним последовали председатель Сената Милош Выстрчил (ODS), глава Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова (TOP 09) и премьер-министр Петр Фиала (ODS). Следующими были министр обороны Яна Чернохова (ODS) и начальник Генерального штаба Карел Ржека, мэр Праги Богуслав Свобода (ODS) и представители церкви. Присутствовали также ветераны, представители ветеранских объединений и соколы. Над Витковом пролетели военные истребители и вертолеты.
Во время Второй мировой войны из-за извращенной идеологии расового превосходства были загублены миллионы жизней мирных жителей и нанесен невообразимый материальный ущерб, сказал Павел в своем вступительном слове. По его словам, благодаря тем, кто активно сопротивлялся злу, будущие поколения смогли прожить свою жизнь в мире.
Он назвал историческим парадоксом тот факт, что Советский Союз тогда был важнейшей частью коалиции союзников в борьбе против агрессии, а теперь Россия сама стала агрессором и развязала на европейском континенте войну, которая по разрушению жизней и материальных ценностей не идет ни в какое сравнение со Второй мировой войной. «Мы видим это каждый день уже более двух лет, как конфликт развивается в ущерб Украине», — добавил он.
В отличие от этого, побежденная тогда нацистская Германия после глубокого размышления стала демократической страной, способствующей миру и стабильности в Европе и помогающей всему региону, сказал Павел. В своей речи он также подчеркнул важность членства Чешской Республики в Организации Североатлантического договора (НАТО), которая, по его словам, добилась самых высоких в истории гарантий безопасности. В этом году Чешская Республика отмечает 25-ю годовщину своего вступления в Альянс.
Павел также отметил инвестиции в оборону и безопасность. «К сожалению, мы живем не в безопасном мире, поэтому важно, чтобы мы рассматривали эти расходы, даже если они невелики, как инвестиции в нашу безопасность и безопасность наших детей», — добавил президент. Согласно закону, принятому в прошлом году, страна должна ежегодно тратить на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП).
Памятное мероприятие на Виткове началось с военного парада. Военный оркестр исполнил национальный гимн, после чего солдаты понесли исторические знамена под звуки гуситского песнопения. Первым возложил венок к могиле неизвестного солдата Павел, за ним последовали председатель Сената Милош Выстрчил (ODS), глава Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова (TOP 09) и премьер-министр Петр Фиала (ODS). Следующими были министр обороны Яна Чернохова (ODS) и начальник Генерального штаба Карел Ржека, мэр Праги Богуслав Свобода (ODS) и представители церкви. Присутствовали также ветераны, представители ветеранских объединений и соколы. Над Витковом пролетели военные истребители и вертолеты.
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