Фицо обрушился с критикой на ЕС в речи по случаю 79-й годовщины победы над фашизмом

«В конце концов, Европейский союз был создан как мирный проект. Я очень разочарован тем, что Европейский союз не смог предложить значимый мирный план для конфликта, который сейчас происходит на Украине», — сказал Фицо в своей речи, которая транслировалась в прямом эфире на его странице в Facebook.





Отсутствие мирного плана для Украины словацкий премьер назвал главным признаком слабости ЕС: «Огромная, экономически сильная организация не может стоять на собственных ногах в вопросах внешней политики», — добавил Фицо.





Словацкий премьер-министр подтвердил, что его правительство хочет проводить суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света. «В мире есть не только Запад. В нем есть и север, и юг, и, конечно, восток», — добавил Фицо.





В своей речи словацкий премьер-министр также повторил, что солдаты Красной армии внесли самый большой вклад в победу над фашизмом.





Он также заявил, что Словакия не согласится на отправку войск в Украину. «Независимо от решений некоторых представителей Европейского союза, Словацкая Республика никогда не согласится на ввод солдата из Словацкой Республики в Украину», — сказал он.