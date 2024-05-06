Фицо обрушился с критикой на ЕС в речи по случаю 79-й годовщины победы над фашизмом
8 мая 2024
14:30
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Smer) в среду выступил с речью по случаю 79-й годовщины окончания Второй мировой войны на Славинском мемориале в Братиславе, где похоронены около 7000 солдат Красной армии. Он раскритиковал Европейский союз за неспособность предложить мирный план для Украины, которая подвергается нападению российской армии.
«В конце концов, Европейский союз был создан как мирный проект. Я очень разочарован тем, что Европейский союз не смог предложить значимый мирный план для конфликта, который сейчас происходит на Украине», — сказал Фицо в своей речи, которая транслировалась в прямом эфире на его странице в Facebook.
Отсутствие мирного плана для Украины словацкий премьер назвал главным признаком слабости ЕС: «Огромная, экономически сильная организация не может стоять на собственных ногах в вопросах внешней политики», — добавил Фицо.
Словацкий премьер-министр подтвердил, что его правительство хочет проводить суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света. «В мире есть не только Запад. В нем есть и север, и юг, и, конечно, восток», — добавил Фицо.
В своей речи словацкий премьер-министр также повторил, что солдаты Красной армии внесли самый большой вклад в победу над фашизмом.
Он также заявил, что Словакия не согласится на отправку войск в Украину. «Независимо от решений некоторых представителей Европейского союза, Словацкая Республика никогда не согласится на ввод солдата из Словацкой Республики в Украину», — сказал он.
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