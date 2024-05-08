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Президент Словакии Зузана Чапутова приехала в Киев

Новости 420on
10 мая 2024
10:30
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Сегодня утром президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом в Украину. Ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец заявил об этом ČTK, но не стал сразу сообщать подробности программы визита главы словацкого государства.
Это уже третий визит Чапутовой в Украину с момента вторжения России. Срок полномочий нынешнего президента истекает в середине июня.

«Я приехала в момент прощания с должностью президента, и я также рада, что могу принести хорошие новости из Словакии о помощи Украине», — сказала Чапутова во время ночного переезда на поезде из Польши, напомнив о словацком общественном сборе средств на покупку боеприпасов для Украины, сообщает Denník N. Организаторы акции объявили на этой неделе, что первые 4 миллиона евро (100 миллионов крон), собранные в ходе сбора средств, пойдут на закупку артиллерийских снарядов, которых не хватает украинской армии.

Denník N сообщил, что Чапутова встретится, в частности, со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами.

В отличие от нынешнего словацкого правительства премьер-министра Роберта Фицо, Чапутова поддерживает предоставление военной помощи стране, которая все еще сопротивляется российской вооруженной агрессии. После вступления в должность осенью прошлого года кабинет Фицо прекратил поставки военного оборудования в Украину из государственных запасов.

Ранее Чапутова начала серию прощальных визитов. Ее последняя поездка в качестве президента символически приведет в Чехию, куда она прибудет в последнюю неделю перед окончанием срока своих полномочий.

На посту президента ее сменит Петер Пеллегрини, который победил дипломата Ивана Корчока в апрельском втором туре прямых выборов главы государства. Чапутова не стала добиваться переизбрания.
Словакия Чехия Украина президент

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