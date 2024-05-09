Палестина приблизилась к полноправному членству в ООН. Израиль и Чехия проголосовали против
11 мая 2024
11:00
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Резолюцию о предоставлении палестинцам больших прав в ООН поддержало большинство стран мира, всего 143 государства. Против выступили США, Чехия и Израиль.
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала в пятницу за резолюцию, которая приближает Палестину к полноправному членству во всемирной организации, где до сих пор палестинцы имеют лишь статус наблюдателя. Резолюция предоставляет палестинцам новые права, а также призывает Совет Безопасности пересмотреть свою позицию и позволить Палестине стать 194-м государством-членом. За резолюцию проголосовали 143 государства-члена, что является комфортным большинством. Только 25 стран воздержались и девять выступили против.
Палестинцы добивались полноправного членства в апреле, но тогда Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности, которая открыла бы им путь. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил в четверг, что США и на этот раз выступят против. По его словам, лучший способ обеспечить полноправное членство Палестины - сделать это путем переговоров с Израилем.
Полноправное членство в ООН имеет как процедурные, так и содержательные требования. Процедурным условием является рекомендация Совета Безопасности Генеральной Ассамблее, которая затем голосует по вопросу о членстве. Существенных условий пять: членом ООН может стать только государство, которое должно быть миролюбивым, должно принять обязательства, содержащиеся в Уставе ООН, и должно быть способно и готово выполнять эти обязательства. Правда, не все члены ООН должны признавать государство на двусторонней основе.
Резолюция была принята абсолютным большинством голосов, несмотря на противодействие США. Среди государств, проголосовавших против, были Чехия, Аргентина, Израиль, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа - Новая Гвинея и вышеупомянутые Соединенные Штаты. Страны ЕС разделились между принятием и воздержанием. Французы, испанцы, бельгийцы, поляки и словаки высказались за, а британцы, итальянцы, голландцы и шведы воздержались.
Россия и Китай опасаются прецедента
Первоначальный проект резолюции был значительно изменен участниками переговоров, чтобы учесть замечания не только США, но и России и Китая, сообщает AP. Палестина получила бы почти те же права, что и полноправные члены ООН, но это обеспокоило российских и китайских сторонников, поскольку в будущем это может создать прецедент в случае с Тайванем или Косово.
Палестинский посол Рияд Мансур обратился к делегатам Генеральной Ассамблеи с эмоциональным призывом: "Голосование "за" - правильное решение, ваша страна будет гордиться в грядущие годы тем, что отстаивала свободу, справедливость и мир в этот мрачный час", - сказал он, завершив свою речь возгласом "Свободная Палестина".
В отличие от него, посол Израиля Гилад Эрдан подверг весь мир жесткой критике, заявив: "Вы принимаете в свои ряды террористическое государство". "Вы открыли ООН для современного нацизма. Меня от этого тошнит", - добавил он.
Президент Палестины Махмуд Аббас впервые подал заявку Палестинской автономии на членство в ООН в 2011 году. Она провалилась, поскольку палестинцы не получили минимальной поддержки девяти из 15 членов Совета Безопасности.
Палестинцы добивались полноправного членства в апреле, но тогда Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности, которая открыла бы им путь. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил в четверг, что США и на этот раз выступят против. По его словам, лучший способ обеспечить полноправное членство Палестины - сделать это путем переговоров с Израилем.
Полноправное членство в ООН имеет как процедурные, так и содержательные требования. Процедурным условием является рекомендация Совета Безопасности Генеральной Ассамблее, которая затем голосует по вопросу о членстве. Существенных условий пять: членом ООН может стать только государство, которое должно быть миролюбивым, должно принять обязательства, содержащиеся в Уставе ООН, и должно быть способно и готово выполнять эти обязательства. Правда, не все члены ООН должны признавать государство на двусторонней основе.
Резолюция была принята абсолютным большинством голосов, несмотря на противодействие США. Среди государств, проголосовавших против, были Чехия, Аргентина, Израиль, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа - Новая Гвинея и вышеупомянутые Соединенные Штаты. Страны ЕС разделились между принятием и воздержанием. Французы, испанцы, бельгийцы, поляки и словаки высказались за, а британцы, итальянцы, голландцы и шведы воздержались.
Россия и Китай опасаются прецедента
Первоначальный проект резолюции был значительно изменен участниками переговоров, чтобы учесть замечания не только США, но и России и Китая, сообщает AP. Палестина получила бы почти те же права, что и полноправные члены ООН, но это обеспокоило российских и китайских сторонников, поскольку в будущем это может создать прецедент в случае с Тайванем или Косово.
Палестинский посол Рияд Мансур обратился к делегатам Генеральной Ассамблеи с эмоциональным призывом: "Голосование "за" - правильное решение, ваша страна будет гордиться в грядущие годы тем, что отстаивала свободу, справедливость и мир в этот мрачный час", - сказал он, завершив свою речь возгласом "Свободная Палестина".
В отличие от него, посол Израиля Гилад Эрдан подверг весь мир жесткой критике, заявив: "Вы принимаете в свои ряды террористическое государство". "Вы открыли ООН для современного нацизма. Меня от этого тошнит", - добавил он.
Президент Палестины Махмуд Аббас впервые подал заявку Палестинской автономии на членство в ООН в 2011 году. Она провалилась, поскольку палестинцы не получили минимальной поддержки девяти из 15 членов Совета Безопасности.
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