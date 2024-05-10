Президент Чехии: Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией

«Они хотят восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, и говорят об этом очень открыто. Поэтому мы должны отнестись к этому серьезно. Мы должны подготовиться к тому, что Россия не будет мировым партнером», — уверен Павел.



По его словам, Москва уже показала себя «деструктивной силой» во многих европейских странах, пытаясь распространять пропаганду и зачастую откровенную ложь.



Он подчеркнул, что если Россия ведет себя конструктивно, то и Европа должна поступать так же.



«Но когда Россия действует против наших интересов, мы должны ей противостоять. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — сказал 66-летний глава государства, отметив, что конфронтация с Россией станет частью повседневной жизни.



Сверхдержава с правом диктовать правила игры



В интервью Павел также выразил убеждение, что Россия не стремится к сотрудничеству с Европой и считает себя сверхдержавой, которая имеет право диктовать правила игры. Поддерживая Украину, сказал он, мы также поддерживаем собственную безопасность. «Если мы хотим сохранить безопасность и процветание в этой части Европы, мы должны установить четкие границы для России. Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем», — отметил он. Мир с Россией, по его словам, не может быть достигнут путем принятия целей России.



Чешский президент считает, что еще есть вероятность того, что Россия поймет, что не способна добиться военного успеха в Украине, что может привести к дипломатическим переговорам — вместо «бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней».



В то же время он не считает вероятным, что Украина вернет себе всю свою территорию в обозримом будущем.



По словам Павела, никто не оспаривает будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе, но Москве необходимо дать понять, что это не будет представлять для нее прямой угрозы.