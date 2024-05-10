Президент Чехии: Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией
12 мая 2024
09:30
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Президент Чехии Петр Павел в интервью австрийской газете Die Presse выразил опасение, что Европа находится в начале затяжной конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что это не обязательно должна быть военная конфронтация. В то же время он убежден, что Россия будет вредить стране и не удовлетворится получением только части Украины.
«Они хотят восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, и говорят об этом очень открыто. Поэтому мы должны отнестись к этому серьезно. Мы должны подготовиться к тому, что Россия не будет мировым партнером», — уверен Павел.
По его словам, Москва уже показала себя «деструктивной силой» во многих европейских странах, пытаясь распространять пропаганду и зачастую откровенную ложь.
Он подчеркнул, что если Россия ведет себя конструктивно, то и Европа должна поступать так же.
«Но когда Россия действует против наших интересов, мы должны ей противостоять. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — сказал 66-летний глава государства, отметив, что конфронтация с Россией станет частью повседневной жизни.
Сверхдержава с правом диктовать правила игры
В интервью Павел также выразил убеждение, что Россия не стремится к сотрудничеству с Европой и считает себя сверхдержавой, которая имеет право диктовать правила игры. Поддерживая Украину, сказал он, мы также поддерживаем собственную безопасность. «Если мы хотим сохранить безопасность и процветание в этой части Европы, мы должны установить четкие границы для России. Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем», — отметил он. Мир с Россией, по его словам, не может быть достигнут путем принятия целей России.
Чешский президент считает, что еще есть вероятность того, что Россия поймет, что не способна добиться военного успеха в Украине, что может привести к дипломатическим переговорам — вместо «бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней».
В то же время он не считает вероятным, что Украина вернет себе всю свою территорию в обозримом будущем.
По словам Павела, никто не оспаривает будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе, но Москве необходимо дать понять, что это не будет представлять для нее прямой угрозы.
По его словам, Москва уже показала себя «деструктивной силой» во многих европейских странах, пытаясь распространять пропаганду и зачастую откровенную ложь.
Он подчеркнул, что если Россия ведет себя конструктивно, то и Европа должна поступать так же.
«Но когда Россия действует против наших интересов, мы должны ей противостоять. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — сказал 66-летний глава государства, отметив, что конфронтация с Россией станет частью повседневной жизни.
Сверхдержава с правом диктовать правила игры
В интервью Павел также выразил убеждение, что Россия не стремится к сотрудничеству с Европой и считает себя сверхдержавой, которая имеет право диктовать правила игры. Поддерживая Украину, сказал он, мы также поддерживаем собственную безопасность. «Если мы хотим сохранить безопасность и процветание в этой части Европы, мы должны установить четкие границы для России. Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем», — отметил он. Мир с Россией, по его словам, не может быть достигнут путем принятия целей России.
Чешский президент считает, что еще есть вероятность того, что Россия поймет, что не способна добиться военного успеха в Украине, что может привести к дипломатическим переговорам — вместо «бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней».
В то же время он не считает вероятным, что Украина вернет себе всю свою территорию в обозримом будущем.
По словам Павела, никто не оспаривает будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе, но Москве необходимо дать понять, что это не будет представлять для нее прямой угрозы.
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