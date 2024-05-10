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Президент Чехии: Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией

Новости 420on
12 мая 2024
09:30
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Президент Чехии Петр Павел в интервью австрийской газете Die Presse выразил опасение, что Европа находится в начале затяжной конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что это не обязательно должна быть военная конфронтация. В то же время он убежден, что Россия будет вредить стране и не удовлетворится получением только части Украины.
«Они хотят восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, и говорят об этом очень открыто. Поэтому мы должны отнестись к этому серьезно. Мы должны подготовиться к тому, что Россия не будет мировым партнером», — уверен Павел.

По его словам, Москва уже показала себя «деструктивной силой» во многих европейских странах, пытаясь распространять пропаганду и зачастую откровенную ложь.

Он подчеркнул, что если Россия ведет себя конструктивно, то и Европа должна поступать так же.

«Но когда Россия действует против наших интересов, мы должны ей противостоять. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — сказал 66-летний глава государства, отметив, что конфронтация с Россией станет частью повседневной жизни.

Сверхдержава с правом диктовать правила игры

В интервью Павел также выразил убеждение, что Россия не стремится к сотрудничеству с Европой и считает себя сверхдержавой, которая имеет право диктовать правила игры. Поддерживая Украину, сказал он, мы также поддерживаем собственную безопасность. «Если мы хотим сохранить безопасность и процветание в этой части Европы, мы должны установить четкие границы для России. Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем», — отметил он. Мир с Россией, по его словам, не может быть достигнут путем принятия целей России.

Чешский президент считает, что еще есть вероятность того, что Россия поймет, что не способна добиться военного успеха в Украине, что может привести к дипломатическим переговорам — вместо «бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней».

В то же время он не считает вероятным, что Украина вернет себе всю свою территорию в обозримом будущем.

По словам Павела, никто не оспаривает будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе, но Москве необходимо дать понять, что это не будет представлять для нее прямой угрозы.
президент Чехия Россия Европа война

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