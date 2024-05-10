Новый министр обороны РФ: Подготовка к длительной войне и возможной конфронтации с НАТО, пишут СМИ

Экономист Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны. Это значительный шаг в попытках Путина создать все экономические условия для затяжной войны, отмечают американские аналитики в своем регулярном ежедневном отчете, добавляя, что Путин, возможно, таким образом готовится к конфронтации с НАТО.





По словам неназванного российского чиновника, на которого ссылается ISW, Белоусов будет работать над «полной организацией трудовых и логистических процессов, обеспечением необходимого производства и поставок, ориентацией экономики на „специальные военные операции“ и выжиманием технологического максимума из оборонной промышленности».





Известный военный блогер «Рыбак», у которого почти 1,2 миллиона подписчиков в Telegram, считает, что новая роль Белоусова знаменует собой «начало масштабного аудита и реструктуризации всех финансовых моделей» в Министерстве обороны России.





Без военного опыта





Белоусов ранее был министром экономического развития России, но не имеет военного опыта. Впрочем, в этом нет ничего необычного: Шойгу тоже не имел опыта до прихода в министерство в 2012 году, отмечает ISW.





Несколько российских инсайдеров в связи с обменом министрами заявили, что Путин серьезно обеспокоен уровнем коррупции и нецелевым использованием средств в российских вооруженных силах, что ISW рассматривает в контексте того факта, что несколько недель назад один из заместителей Шойгу, Тимур Иванов, был арестован по обвинению в коррупции.





Американские аналитики также отмечают, что Белоусов в последнее время участвовал в многочисленных инновационных и беспилотных проектах, что хорошо подготавливает его к руководству российским министерством обороны. «Белоусов имеет репутацию эффективного технократа, и инсайдеры говорят, что у него позитивные отношения с Путиным», - считают в ISW.





Например, Белоусов встречался с Путиным в ноябре 2023 года, когда они обсуждали проекты оборонной промышленности. Они также обсудили проблемы с производством отечественных беспилотников.





Затем в январе 2023 года Белоусов лично объявил, что Россия завершила разработку проекта по созданию беспилотников, который предусматривает 696 миллиардов рублей (около 175 миллиардов крон) на производство 32 000 беспилотников в год до 2030 года.





По мнению ISW, Путин, скорее всего, имеет в виду, что Белоусов будет использовать свой опыт, чтобы увязать федеральную экономическую политику с повесткой дня российского министерства обороны, тем самым больше вовлекая российскую оборонную промышленность и интегрируя ее во внутреннюю экономическую политику.





«Эти усилия создают условия для более широкой экономической мобилизации, что говорит о том, что Кремль продолжает готовиться к затяжной войне в Украине», - считают аналитики.





Информационное агентство ТАСС сообщило сообщило, что Шойгу сменит Николая Патрушева на посту секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Российский лидер пока не уточнил новую роль Патрушева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Патрушев будет «переведен на другую работу» в ближайшее время.