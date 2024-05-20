Торговцы оружием, ČEZ и порнобизнес. Как чехи лоббируют свои интересы в американской политике

Когда три года назад компания Česká zbrojovka купила обремененного долгами американского производителя оружия Colt и взяла его название, она получила около 1,2% американского рынка ручного огнестрельного оружия, и не только американского. Чешские оружейники также взяли на себя обширную лоббистскую деятельность знаменитого американского бренда и продолжают ее.





С 2010 года дочерние компании Colt потратили более 26 миллионов чешских крон на лоббирование интересов американских законодателей. Согласно базе данных, которую ведет Сенат США, эта деятельность в основном касалась бюджетов вооруженных сил США, которые Конгресс ежегодно принимает в качестве законов.





Отчеты о деятельности, которые лоббисты должны подавать по закону, показывают, что компания Colt пыталась повлиять на часть военных бюджетов, связанных с закупкой военного стрелкового оружия. Из-за потери выгодного контракта на поставку карабинов M4 для армии США компания Colt в 2015 году подала заявление о защите от кредиторов.





К 2015 году Colt сотрудничала с консалтинговой фирмой Rmax Technologies, которую возглавлял бывший высокопоставленный чиновник Министерства военно-морского флота Роджер Смит. После этого Colt нанял фирму вашингтонского инсайдера Дж. А. Грина, который работает почти на четыре десятка компаний, включая немецкую оружейную компанию Rheinmetall и технологическую фирму Илона Маска SpaceX.





Colt также лоббирует интересы чешских владельцев





Чешские владельцы Colt решили внести изменения. С 2022 года местные филиалы холдинговой компании Colt CZ Group сотрудничают со Stepoe, престижной юридической фирмой с более чем столетним опытом, которая специализируется, в частности, на «возражениях против регулирующих мер» правительства США. Кроме того, Colt платит Corrigan & Ussery, среди клиентов которой в основном оружейные, машиностроительные и энергетические компании.





Список лоббистских вопросов, интересующих Colt, остается прежним и касается закупок оружия американскими военными. Colt CZ Group отказалась от подробных комментариев по поводу этой деятельности. «Вся лоббистская деятельность Colt CZ Group North America в США ведется прозрачно и в рамках местных правил и стандартов», — заявила SZ Byznys пресс-секретарь компании Ева Свободова.





В отличие от европейской практики, в США действует специальное законодательство, позволяющее юридическим лицам делать неограниченные финансовые пожертвования. Согласно решению Верховного суда США по знаменитому спору 2010 года между консервативной некоммерческой организацией Citizens United и Федеральной избирательной комиссией, это право защищено как свобода слова Первой поправкой к Конституции США.





«Спонсирование политических партий и кандидатов — обычное дело в США и часть корпоративного этикета, — говорит Петр Богачек, аналитик Ассоциации по международным делам. — Мы можем ощутить большое влияние крупных компаний, потому что они оплачивают более половины кампаний политиков, но что касается небольших компаний, то там де-факто само собой разумеющееся, что они так или иначе вовлечены в политический процесс. Я считаю это нормальным явлением и частью американской политики, где права частных лиц и корпораций находятся на одном уровне».





Помимо лоббирования, компания Colt в прошлом оказывала финансовую поддержку американским политикам. В этих случаях речь шла о небольших суммах. В 2008 году Colt создала свой собственный PAC (Комитет политических действий — организация, которая собирает и распределяет финансовые взносы для поддержки кандидатов на выборах — прим. ред.).





Например, Джеймс Баттаглини, тогдашний исполнительный вице-президент компании и бывший генерал Корпуса морской пехоты, внес в него тысячи долларов, а Джойс Рубино, вице-президент компании по маркетингу, — половину этой суммы.





В общей сложности политический комитет Colt собрал 4 500 долларов, которые будут направлены в Демократическую партию в течение следующих трех избирательных циклов, при этом в 2012 году конгрессмену Джону Ларсону, давно работающему в родном штате Colt, было выделено менее 1 400 долларов.





Vista Outdoor выделяет миллионы





CSG Group, крупнейшая чешская оружейная компания, ожидает одобрения на приобретение Vista Outdoor, крупнейшего американского производителя малокалиберных боеприпасов. Если местные власти одобрят сделку стоимостью около 45 миллиардов чешских крон, CSG станет мировым лидером в этой области.





Для этой сделки Vista Outdoor разделилась на две части. Подразделение боеприпасов, ранее известное как Vista Sporting Goods, было переименовано в Kinetic Group, а бренды снаряжения для активного отдыха были объединены под названием Revelyst.





Донорская деятельность Vista Outdoor соответствует ее положению на рынке. В то время как Colt внесла около 100 000 долларов на политические избирательные кампании, Vista через свою PAC за последние восемь лет направила политикам более 7,8 млн долларов, в том числе чуть менее 5,2 млн долларов кандидатам от GOP.





Например, компания спонсировала кампании видных политиков-республиканцев Митта Ромми и Теда Круза. Она также помогала одному из лидеров GOP в Палате представителей Тому Эммеру и неоднозначному конгрессмену от Флориды Верну Бьюкенену, который столкнулся с обвинениями в непрозрачном финансировании своих кампаний. Vista также поддержала калифорнийского демократа Майка Томпсона, который возглавляет фракцию по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия в Палате представителей.





Vista Outdoor также направила десятки тысяч долларов в различные ассоциации и некоммерческие организации, поддерживающие деятельность, связанную с ее производственной программой. За последние два года компания направила более 390 000 долларов в Национальную ассоциацию школьного велоспорта, которая пропагандирует горные велосипеды среди школьников.





Такую же сумму компания пожертвовала Совету по развитию охоты и стрелкового спорта, Фонду рекреационного катания на лодках и рыбной ловли, а также Фонду Американской ассоциации юниорского гольфа, который помогает молодым гольфистам получать стипендии в колледжах для занятий этим видом спорта. Однако в число получателей также входит Фонд спортсменов Конгресса, целью которого является поддержка рыболовства и охоты. В состав фонда входят 237 политиков из обеих палат Конгресса США.





Vista Outdoor использует щедрый подход к лоббированию. С 2015 года она потратила на эту деятельность около 100 миллионов крон. Согласно регулярным отчетам, которые ведет Конгресс США, компания пыталась повлиять на ряд решений американского правительства и законодателей.





Наиболее частые отчеты касаются законодательства, связанного с закупкой боеприпасов и снаряжения для различных вооруженных сил и федеральных агентств, таких как Министерство обороны и Министерство национальной безопасности. Однако в последние годы Vista Outdoor лоббировала в основном изменения в таможенных правилах и правилах санкций, которые, вероятно, связаны с импортом товаров в США. В основном это касается Китая и некоторых развивающихся стран, где правительство США отменило или снизило тарифы в попытке уменьшить зависимость американской промышленности от китайского производства.





Однако сфера деятельности Vista Outdoor гораздо шире. Например, два года назад компания заинтересовалась новым законом об отдыхе на природе, который был разработан для поощрения пеших походов и кемпинга на природе и в соответствии с которым правительство США будет ежегодно направлять 900 миллионов долларов на расширение такой деятельности. Автором законопроекта был сенатор-демократ Джо Манчин, на перевыборную кампанию которого Vista Outdoor пожертвовала 2 500 долларов в 2016 году.





Vista Outdoor самостоятельно занималась лоббированием с 2015 по 2017 год, а затем наняла несколько фирм. Чаще всего она сотрудничает с Sorini, Samet & Associates, которой руководят бывший участник торговых переговоров в США Рон Сорини и бывший правительственный чиновник Эндрю Самет. Фирма специализируется на международном торговом праве, и Vista Outdoor заплатила ей более 18 миллионов чешских крон.





Неясно, как подразделение Vista Outdoor по производству боеприпасов продолжит свою донорскую и лоббистскую деятельность после окончательного поглощения чешской группой CSG. По словам пресс-секретаря CSG Андрея Чиртека, CSG уже интенсивно общается на различных уровнях в США.





«Мы осознаем, что большинство американцев мало что знают о Чешской Республике, что, к сожалению, может быть использовано против чешского инвестора в конкурентной борьбе. Мы хотим работать в США в течение длительного времени и реализовать другие проекты развития, помимо этого приобретения. Поэтому мы прилагаем много усилий, чтобы представить нашу историю и историю Чешской Республики», — сказал Чиртек.





По словам Петра Богачека, такая деятельность естественна для иностранных компаний в США. «Иностранным оружейным компаниям очень трудно, сложно и почти беспрецедентно закрепиться на американском рынке. В этом смысле почти невероятно, что Colt удалось это сделать и успешно развивать свой бизнес там», — считает аналитик AMO.





Чехи спонсируют NRA?





Отдельной главой в лоббировании интересов производителей оружия и боеприпасов является поддержка Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Эта организация давно выступает против ограничений права на владение оружием и влияет на соответствующее законодательство, делая финансовые пожертвования американским законодателям. В 2016 году компании и частные лица пожертвовали рекордную сумму в 464 миллиона долларов, или 10,6 миллиарда чешских крон.





NRA тратит большую часть этих денег на образовательные программы, волонтерскую деятельность, поддержку вооруженных сил и т. п. Она также поддерживает политиков, выступающих против ограничений на владение оружием, выделяя несколько миллионов долларов в год. По данным Opensecrets.org, в прошлом году NRA потратила более 2,3 миллиона долларов на лоббирование в Конгрессе США.





NRA не раскрывает своих доноров, но в число ее сторонников входит большинство американских производителей оружия и боеприпасов. Согласно сайту ассоциации, Colt входит в число элитных союзников NRA, а в число низовых — три производителя боеприпасов из портфеля Vista Outdoor: CCI, Federal и Remington. Ни CSG, ни Colt CZ Group не ответили на конкретные запросы SZ Byznys относительно их поддержки Национальной стрелковой ассоциации.





Компания CSG включена в реестр лоббистов, но не лоббировала свои интересы.

Чешскую государственную энергетическую компанию ČEZ также можно найти в реестре клиентов американских лоббистов. В период с 2021 по 2023 год она потратила почти 5,3 миллиона чешских крон на услуги местных лоббистских фирм. Согласно имеющимся отчетам, эта деятельность заключалась в «повышении осведомленности и предоставлении информации, связанной с ядерным тендером группы ČEZ».





Однако пресс-секретарь компании Роман Газдик утверждает, что ČEZ не занимается лоббированием в США. «У нас также нет причин для этого, поскольку мы не работаем в США, за исключением закупок сжиженного газа», — говорит Газдик.





По словам Газдика, компания Cornerstone Government Affairs, предоставляющая клиентам «стратегические консультации и креативные решения», была использована ČEZ для мониторинга новых и готовящихся к принятию законов США или санкций против третьих сторон.





«Особенно в тех областях, которые могут напрямую повлиять на наш бизнес в Европе, например атомная энергетика и малые модульные реакторы, схемы поддержки новой энергетики и возобновляемых источников энергии, а также добыча и переработка лития. В настоящее время мы не пользуемся услугами этой компании», — добавил Газдик.





Французский порнокороль из Праги





Чешская компания WebGroup Czech Republic также зарегистрировала свою деятельность в США в реестре лоббистов. Компания, расположенная на Краковской улице рядом с Вацлавской площадью в Праге, мало кому известна по своему названию — в отличие от управляемого ею сайта Xvideos, который является одним из самых посещаемых порносайтов в мире.





Компания принадлежит гражданину Франции Стефану Пако. Он основал компанию в 2012 году вместе со своей сестрой Малори, но, согласно коммерческому реестру компании, она покинула WebGroup и все связанные с ней компании три года назад.





Согласно расследованию британского издания Financial Times, Малори Пако занималась бизнесом, а Стефан был IT-экспертом. В прошлом году французский журнал Challenges включил его в список 200 самых богатых людей Франции с состоянием в 650 миллионов евро.





С 2021 года WebGroup потратила более 8,2 миллиона крон на лоббирование в США. Ее интересы были сосредоточены на речи и общении в сети, а также на вопросах, связанных с соблюдением правил пользования интернетом. Чешскую фирму в США представляет престижная компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая наняла PR-компанию Mercury Public Affairs.





Член совета директоров WebGroup Роберт В. Зайферт оставил вопросы SZ Byznys без ответа. Однако вполне вероятно, что деятельность фирмы в США связана с судебным процессом, в рамках которого WebGroup подала коллективный иск в суд за распространение детской порнографии и сексуальное насилие.





Ужин в Cosmos Club





Чешские компании, ведущие бизнес за рубежом, заявляют о себе и другими способами. Одна из последних возможностей появилась во время визита премьер-министра Петра Фиалы в Вашингтон в апреле, когда его сопровождали представители Colt CZ Group, CSG и других компаний.





С точки зрения экономической дипломатии, кульминацией визита стал торжественный ужин в честь чешского премьер-министра «с участием видных деятелей, чешских и американских инвесторов», как сообщили в правительственной канцелярии. Ужин состоялся в знаменитом Cosmos Club на одном из главных проспектов Вашингтона. Он был организован чешским посольством и ассоциацией Jagello 2000, известной организацией Дней НАТО в Остраве, и оплачен чешскими компаниями.





«100% расходов, около 107 000 долларов (примерно 2,4 миллиона крон — прим. ред.) на гала-ужин, в равной степени взяли на себя компании-партнеры, которые относятся к числу самых важных чешских инвесторов в США, а именно, в алфавитном порядке, Colt CZ Group, CSG, Draslovka, KKCG, PPF и Sev.en Global Investments», — написала Люция Кашчакова из Jagello 2000 SZ Byznys.