Россия отрицает, что хочет изменить морскую границу с Финляндией и Литвой
22 мая 2024
16:30
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Министерство обороны РФ предложило пересмотреть границы территориальных вод России в Балтийском море, сообщает сегодня Reuters со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Финляндия возражает против этого шага. Литва, которую также затрагивает предложение о расширении российских территориальных вод, назвала действия России «провокацией» и вызвала представителей Российской Федерации в Вильнюсе для объяснений, сообщает The Moscow Times, Delfi сообщила о заявлении литовской дипломатии. Однако впоследствии Россия через информационные агентства заявила, что не намерена менять границы российских территориальных вод.
«Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет», — сказал военно-дипломатический источник журналистам в среду.
Информационное агентство «Интерфакс» опубликовало такое же заявление.
The Moscow Times сообщила, что, согласно проекту постановления правительства РФ, опубликованному на портале правовых актов, российские власти решили расширить территориальные воды страны в Балтийском море вблизи государственной границы с Литвой и Финляндией. Согласно документу, подготовленному Минобороны, Россия намерена объявить часть вод в восточной части Финского залива, а также города Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами.
Для этого Россия намерена изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых будет отмеряться протяженность территориальных вод РФ, а также прилегающих зон у берегов и островов.
Существующие географические координаты, установленные советским правительством в 1985 году, «не полностью соответствуют современной географической ситуации», говорят авторы предложения. Точки были зафиксированы с помощью морских навигационных карт, основанных на работах середины XX века, что «не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод» Российской Федерации, говорится в документе. Министерство обороны предлагает признать постановление советского правительства 40-летней давности частично «утратившим силу» в части, касающейся Балтики, сообщает The Moscow Times.
Reuters отмечает, что из предложения не сразу стало ясно, зачем нужно корректировать границу и проводились ли какие-либо консультации с другими странами Балтийского моря.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия должна придерживаться Конвенции ООН по морскому праву. Она также сказала, что Хельсинки намерены добиваться от Москвы разъяснений по дипломатическим каналам.
«Мы оцениваем подобные действия Российской Федерации как преднамеренную и целенаправленную провокацию, направленную на запугивание соседних стран и их обществ. Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности ее соседей и всей Европы», — заявило министерство иностранных дел Литвы, сообщает Delfi. Оно призвало Москву уважать и соблюдать общие принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о ненарушении границ.
The Moscow Times отметила, что предложение о пересмотре границы было вынесено на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений с применением тактического ядерного оружия, которые, как заявили в Министерстве обороны России, были направлены на ответ «на провокационные заявления и угрозы со стороны западных официальных лиц».
Информационное агентство «Интерфакс» опубликовало такое же заявление.
The Moscow Times сообщила, что, согласно проекту постановления правительства РФ, опубликованному на портале правовых актов, российские власти решили расширить территориальные воды страны в Балтийском море вблизи государственной границы с Литвой и Финляндией. Согласно документу, подготовленному Минобороны, Россия намерена объявить часть вод в восточной части Финского залива, а также города Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами.
Для этого Россия намерена изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых будет отмеряться протяженность территориальных вод РФ, а также прилегающих зон у берегов и островов.
Существующие географические координаты, установленные советским правительством в 1985 году, «не полностью соответствуют современной географической ситуации», говорят авторы предложения. Точки были зафиксированы с помощью морских навигационных карт, основанных на работах середины XX века, что «не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод» Российской Федерации, говорится в документе. Министерство обороны предлагает признать постановление советского правительства 40-летней давности частично «утратившим силу» в части, касающейся Балтики, сообщает The Moscow Times.
Reuters отмечает, что из предложения не сразу стало ясно, зачем нужно корректировать границу и проводились ли какие-либо консультации с другими странами Балтийского моря.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия должна придерживаться Конвенции ООН по морскому праву. Она также сказала, что Хельсинки намерены добиваться от Москвы разъяснений по дипломатическим каналам.
«Мы оцениваем подобные действия Российской Федерации как преднамеренную и целенаправленную провокацию, направленную на запугивание соседних стран и их обществ. Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности ее соседей и всей Европы», — заявило министерство иностранных дел Литвы, сообщает Delfi. Оно призвало Москву уважать и соблюдать общие принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о ненарушении границ.
The Moscow Times отметила, что предложение о пересмотре границы было вынесено на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений с применением тактического ядерного оружия, которые, как заявили в Министерстве обороны России, были направлены на ответ «на провокационные заявления и угрозы со стороны западных официальных лиц».
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