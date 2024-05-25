Глава чешской контрразведки: Люди вокруг Voice of Europe нацелены на шпионаж внутри ЕС

Коуделка заявил на конференции по национальной безопасности и устойчивости государства, что деятельность под прикрытием «Голоса Европы» имела три уровня.





«На первом различные политики на этой платформе выступали с пророссийскими или антиукраинскими заявлениями. Второй, гораздо более серьезный, заключался в том, что на российские деньги те, кто действовал под прикрытием платформы, размещали в западных СМИ статьи и информацию, которые носили явно пророссийский, антиукраинский, антизападный характер и были направлены на то, чтобы повлиять на общественное мнение», — сказал он.





На третьем уровне люди, действующие под прикрытием «Голоса Европы», пытались вмешаться в июньские выборы в Европарламент, а затем обеспечить шпионаж внутри ЕС. «Это очень серьезные вещи, которые наша служба смогла раскрыть», — сказал Коуделка. Он высоко оценил то, как бескомпромиссно чешское правительство отреагировало на полученные данные. «Это язык, который понимают русские, именно так мы всегда должны действовать», — добавил глава контрразведки.





Но Коуделка предостерег от того, чтобы люди думали, будто аналогичная деятельность России в Европе остановлена. «Я убежден, что здесь действуют и другие подобные сети, которые будут пытаться угрожать основным демократическим принципам, разрушить Европейский союз, подорвать доверие к государству и его институтам, а также к членству в международных организациях», — добавил он.





В конце марта чешское правительство внесло «Голос Европы» и двух бизнесменов в национальный санкционный список. «Три организации, работающие на кремлевский режим, были внесены в санкционный список ЕС по предложению Чешской Республики. Все ограничения, которые Чехия уже применила против них, теперь распространяются на все 27 стран — членов ЕС», — говорится в сообщении чешской дипломатии.





Коуделка рассказал на конференции в нижней палате парламента в сентябре прошлого года, что агент влияния в Чехии организовал распространение пропаганды, связанной с войной в Украине, по просьбе одного из высших органов российской государственной власти. Он также использовал общественных деятелей. Сегодня на том же форуме Коуделка добавил, что это сообщение должно было предупредить общественность, а также остановить деятельность сети, что и было сделано. «Российская сторона, конечно, очень внимательно следит за подобными заявлениями, быстро догадалась, кто в этом замешан, и сама прекратила деятельность в данном конкретном случае», — сказал он.





То же самое сделали и сами фигуранты дела, поняв, что речь идет о них. «Они прекратили свою деятельность. Так что то, чего мы хотели, достигнуто», — сказал он. По словам Коуделки, огласка дела также вызвала важные дискуссии с политиками.





Коуделка отметил, что в настоящее время Чешская Республика сталкивается с дезинформационной деятельностью со стороны России и Китая. По словам Коуделки, российская дезинформация направлена на то, чтобы ослабить волю населения к помощи оккупированной Украине, заставить общество чувствовать себя некомфортно и подорвать доверие к государству. В информационном пространстве идет «беспощадная война», которая способна влиять на политический климат даже в сильных и неоспоримых демократиях.





Иран, палестинское движение ХАМАС и ливанское радикальное движение «Хезболла» используют киберпространство для массированного распространения враждебной пропаганды в связи с конфликтом в секторе Газа, говорит Коуделка. Они используют тот же modus operandi, чтобы подорвать готовность помочь Израилю, что и Россия в случае с Украиной. «Эта ложь и искажение информации и правды подстрекают определенные группы населения и являются одной из важных причин демонстраций в Лондоне, Берлине и других городах», — сказал он.