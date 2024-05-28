Блинкен и Столтенберг в Праге похвалили чешскую помощь и высказались по поводу применения западного оружия на территории России
30 мая 2024
19:30
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Госсекретарь США и глава НАТО в Праге высоко оценили роль Чешской Республики в оказании помощи Украине. В частности, они отметили чешскую инициативу, на основании которой в скором времени ожидается поступление первых боеприпасов на территорию захваченной страны.
В Чехию одновременно прибыли два видных деятеля Организации Североатлантического договора — генеральный секретарь Йенс Столтенберг и глава дипломатии США Энтони Блинкен.
В Праге, где они принимают участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, им предстоит провести несколько важных встреч в течение следующих двух дней.
В четверг утром госсекретарь США уже встретился в аэропорту Кбелы с министром обороны Яной Черноховой (ODS) и высоко оценил роль Чехии в оказании помощи пострадавшей Украине. В частности, он отметил чешскую инициативу по боеприпасам, которую Фиала поднял на внеочередном саммите ЕС в начале февраля.
«Мы видим, какую необыкновенную работу проводит Чешская Республика в поддержку Украины», — сказал Блинкен. Чернохова добавила, что поддержка со стороны Соединенных Штатов крайне важна для помощи пострадавшей стране.
Вскоре после этого Блинкен отправился к министру иностранных дел Яну Липавскому, с которым обсудил вопросы безопасности, обороны и экономики, а также подписал меморандум о сотрудничестве в борьбе с дезинформацией.
«Мы видим, что делает Чешская Республика, как она поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, как она обучила тысячи солдат и как она направила сотни миллионов на поддержку Украины», — сказал он. «Это важное оборудование, которое украинская армия использует в борьбе с российской агрессией», — добавил он.
Во второй половине дня Блинкен был принят президентом Петром Павлом в Пражском Граде. Как он позже написал в социальной сети X, главной темой встречи стала подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне и предстоящим мирным переговорам в Швейцарии.
Глава НАТО Столтенберг также прибыл в четверг в Пражский Град и получил от президента Павла орден Томаша Гаррига Масарика III степени. По словам главы замка, Столтенберг внес большой вклад в укрепление демократии и стабильности в Центральной и Восточной Европе. Бывший норвежский премьер-министр возглавлял Альянс с 2014 года и должен уйти в отставку в этом году.
Столтенберг высоко оценил усилия Чехии
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был принят премьер-министром Чехии Петром Фиалой (ODS). На совместной пресс-конференции после встречи премьер-министр Чехии подтвердил, что Чешская Республика с этого года выполняет свои обязательства по выделению двух процентов ВВП на оборону и будет продолжать это делать в ближайшие годы.
Столтенберг назвал Чешскую Республику очень надежным и ценным партнером и поблагодарил ее за роль в оказании помощи Украине, особенно в рамках инициативы по поставке боеприпасов.
Во вторник, перед рабочим ужином с европейскими государственными деятелями, Фиала объявил, что к чешской инициативе присоединились 15 стран, и первые десятки тысяч боеприпасов прибудут в Украину в ближайшие дни.
Столтенберг также заявил, что того, что НАТО сделало до сих пор, недостаточно. «Были большие задержки в оказании поддержки», — признал он, заявив, что в настоящее время Альянс работает над тем, как повысить эффективность доставки оружия и подготовки войск.
Столтенберг повторил свой призыв к переоценке нынешних мер в Праге. Он сказал, что Украина имеет право защищать себя, и это включает в себя возможность атаковать законные военные цели непосредственно в России. Это агрессивная война, которую спровоцировала Россия, добавил он.
Выступая перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, министр Липавский заявил, что Чешская Республика в целом не возражает против того, чтобы Украина в случае необходимости атаковала российскую территорию в порядке самообороны.
Премьер-министр Фиала сделал аналогичные комментарии во вторник, назвав смягчение правил совершенно логичным. Он добавил, что Украина имеет право использовать все возможности для самообороны.
Какова позиция стран НАТО?
В НАТО сформировалось большинство, которое поддерживает идею разрешить Украине использовать поставляемое Западом оружие для нанесения ударов по законным военным объектам на территории России. В понедельник 24 из 32 стран-членов альянса высказались за смягчение существующих условий.
Канцлер Германии Олаф Шольц придерживается более сдержанного подхода. Он уже давно подчеркивает, что Германия не хочет эскалации конфликта и не желает быть втянутой в войну. Однако во вторник он заявил, что Украина должна иметь возможность атаковать военные объекты на территории России.
Право Украины атаковать военные объекты на территории России также поддерживают Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Канада и страны Балтии.
Позиция Соединенных Штатов, однако, остается неизменной, несмотря на растущую поддержку. «В настоящее время наша политика не изменилась, мы не поддерживаем и не допускаем использования американского оружия для нанесения ударов внутри России», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.
Чешская инициатива по боеприпасам
Чешская инициатива стала ответом на острую нехватку артиллерийских боеприпасов, с которой Украина сталкивается уже несколько месяцев. Инициативе способствовали разногласия в Конгрессе США по поводу одобрения дальнейшей военной помощи Киеву, которые теперь преодолены.
В апреле премьер-министр Фиала объявил, что к инициативе уже присоединились около 20 стран и закуплено 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов. По его словам, уже заключены контракты на поставку почти 200 000 единиц, и Чешская Республика в состоянии обеспечить поставку еще 300 000 единиц в вполне реальных условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал инициативу Чехии и выразил благодарность чешскому правительству и премьер-министру за нее.
Также во время встречи с главой чешской дипломатии Блинкен подчеркнул важность Чешской Республики в оказании помощи Украине.
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