Шольц сдался. Германия позволит Украине применить свое оружие на российской территории
31 мая 2024
18:00
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Украина может использовать немецкое оружие против целей в России. Это следует из заявления пресс-секретаря канцлера Германии, который сослался на международное право.
Канцлер Германии Олаф Шольц наконец-то сдался. После нескольких месяцев непреклонного «нет» Берлин разрешает Украине использовать оружие, поставленное Федеративной Республикой, против военных объектов в России.
Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт сделал это заявление в пятницу в Берлине, сообщает газета Bild. В частности, речь идет о развертывании через границу на российской территории, прилегающей к Харьковской области.
«В последние недели Украина подвергалась нападениям, особенно в районе Харькова, с позиций на непосредственно прилегающей к российской границе территории, — добавил Хебестрейт. — Вместе мы считаем, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих атак».
В течение нескольких недель правительство Берлина отказывалось согласиться с тем, что захваченная Украина может использовать оружие, поставленное Федеративной Республикой, для атаки военных объектов на территории агрессора. Шольц обосновывал это тем, что Германия может стать стороной конфликта, а реакция президента России Владимира Путина может быть неустойчивой.
Теперь Германия присоединилась к 11 европейским странам, которые уже объявили о таком варианте действий в отношении Украины. За это высказались лидеры Великобритании, Франции, Швеции, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Канады и Финляндии.
В четверг вечером стало известно, что даже президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие через российскую границу. Однако, как и в случае с Германией, разрешение является лишь частичным, чтобы Украина могла защитить Харьков. Оно не распространяется на оружие дальнего радиуса действия, и Украина больше не может использовать его для поражения целей в глубине российской территории.
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