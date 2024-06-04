Россия хочет созвать заседание Совета Безопасности ООН. Причина — использование Украиной западного оружия на территории РФ
6 июня 2024
11:30
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Постоянное представительство России при ООН потребовало созвать заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН), на котором Россия, уже более двух лет ведущая агрессивную войну против Украины, хотела бы обсудить изменение политики ряда западных стран, позволивших Киеву использовать поставленное ему оружие для нанесения ударов и по российской территории.
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
«Россия попросила созвать заседание Совета Безопасности ООН 14 июня в связи с тем, что западные страны дали Киеву зеленый свет на использование поставленного ими оружия для нанесения ударов по территории Российской Федерации», — говорится в телеграмме российского представительства при ООН.
Российская Федерация, которая использовала северокорейские боеприпасы или иранские беспилотники «Шахид» для атак на Украину, попросила о встрече в ответ на заявления западных сторонников пострадавшей страны о том, что защитники могут также использовать поставляемое ими оружие для атак на цели на российской территории.
Одной из стран, которая отчасти способствовала этому, являются Соединенные Штаты. В результате украинцы могут наносить удары по российской территории артиллерией, ракетами малой дальности, выпущенными из реактивных систем залпового огня HIMARS или управляемых ракетных комплексов GMLRS. Но, например, ракеты большой дальности ATACMS были запрещены.
Разрешение дал президент США Джо Байден. Это было сделано в ответ на ситуацию на фронте в Харьковской области, который русские открыли, чтобы создать буферную зону с Белгородской областью России, регулярно обстреливаемой украинцами. Утвержденными целями являются российские командные пункты, склады оружия и другие объекты, которые россияне используют на своей территории для проведения атак в Харьковской области.
В минувшую пятницу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что разрешение западным странам нанести по России удар оружием НАТО является прямым «участием в войне» и может стать официальным поводом для начала военных действий, напоминает газета «Коммерсантъ».
Россияне ранее уже назначали заседание Совета Безопасности ООН на 22 января. Тогда им не понравились поставки западного оружия Киеву. Тремя неделями ранее это снова произошло из-за украинского обстрела Белгорода, в ходе которого Украина якобы использовала, в частности, чешские ракетные установки RM-70 Vampire.
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