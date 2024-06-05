«Ситуация в Словакии напоминает период нормализации», — говорит писатель и публицист Милан Шимечка

По мнению журналиста, Словакия оказалась в драматическом столкновении между восточным и западным пониманием власти при нынешнем правительстве премьер-министра Роберта Фицо. Он сравнил отношения властей с гражданским обществом и независимыми СМИ с Чехословакией в 1970-х и 1980-х годах. По его словам, словацкое правительство, как и коммунистический режим того времени, боится, что его постоянная ложь будет разоблачена.



Среди них, по словам Шимечки, утверждения о том, что предыдущее правительство нарушало права человека во время пандемии коронавируса, или что Соединенные Штаты несут ответственность за нападение России на Украину. «Для нынешнего правительства любой, кто опровергает эту ложь, — враг; его возмущает само существование свободных людей», — сказал Шимечка.



Он добавил, что в период нормализации именно диссиденты имели смелость разоблачать ложь коммунистического истеблишмента и говорить о вещах так, как они были на самом деле. «Словацкие журналисты — это реинкарнация тех диссидентов сегодня», — сказал он. Премия, по его словам, принадлежит им и каждому словаку, который не позволяет правительству запугать себя.



Премия Франтишека Кригеля присуждается фондом с 1987 года. Она объявляется ежегодно 10 апреля, в день рождения политика Франтишека Кригеля в 1908 году. С 1990 года премия присуждается за гражданскую храбрость, проявленную без оглядки на личную выгоду и возможный риск. Она присуждается людям, которые рискуют своим положением, карьерой, а зачастую и жизнью, чтобы продвигать взгляды и цели, которые соответствуют гуманистическим идеалам, демократии и правам человека и которые они считают правильными.



Франтишек Кригель был одним из самых значимых политиков Пражской весны 1968 года и единственным чехословацким политиком, который, будучи доставленным в Москву, отказался подписать Московский диктат в Кремле. Среди предыдущих лауреатов премии — Ярослав Шабата, Петр Питхарт, Карел Крыл, Йозеф Ваврушек, Станислав Милота и Радек Банга. В прошлом году премию получила Барбора Антонова, переводчица, политик и директор женской ассоциации Vesna в Брно.