Пожары и диверсии. Европа решает, как реагировать на махинации Москвы
11 июня 2024
22:00
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Саботаж, включая пожары и кибератаки, со стороны российских спецслужб усилился. Недавно полиция раскрыла аналогичный случай в Чешской Республике. Российские операции в основном направлены на то, чтобы подорвать поддержку Украины.
Крупномасштабный пожар на складе на окраине британской столицы мог бы не привлечь особого внимания. Однако компания занималась поставками в Украину, и позже выяснилось, что за этим актом, вероятно, стояла российская военная разведка, ГРУ.
По словам источников The New York Times (NYT), агенты использовали российское дипломатическое здание в Сассексе, чтобы завербовать местных жителей для совершения поджога. Четырем британцам были предъявлены обвинения в поджоге в связи с атакой, а одному из них грозит обвинение в оказании помощи иностранной разведывательной службе.
Между тем этот инцидент стал лишь одним из первых в серии пожаров и нападений на объекты инфраструктуры в Европе: власти стран Балтии, Германии и Польши сообщили о других случаях.
В прошлом месяце в Латвии, стране, которая неоднократно сталкивалась с угрозами со стороны Москвы, загорелся магазин IKEA. Заявления по поводу этого инцидента были редкими, пока премьер-министр Польши Дональд Туск не предположил, что инцидент мог быть делом рук иностранного диверсанта. И это было похоже на десятки других событий по всей Европе.
Кстати, неудачный поджог автобусов пражской транспортной компании, за который полиция арестовала гражданина одной из южноамериканских стран, тоже имеет отношение к этому событию. Его обвинили в террористическом акте. По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), следы этого инцидента должны были привести в Москву. «Россия постоянно пытается посеять беспорядки и подорвать доверие граждан к нашему государству. У нас уже есть опыт в этом», — сказал он в понедельник, вспомнив о взрывах в Врбетице.
Русский саботаж в Чехии
Поджигатель — не первый диверсант, обнаруженный в Чехии. Секретные службы раскрыли и другие случаи.
По словам источников The New York Times (NYT), агенты использовали российское дипломатическое здание в Сассексе, чтобы завербовать местных жителей для совершения поджога. Четырем британцам были предъявлены обвинения в поджоге в связи с атакой, а одному из них грозит обвинение в оказании помощи иностранной разведывательной службе.
Между тем этот инцидент стал лишь одним из первых в серии пожаров и нападений на объекты инфраструктуры в Европе: власти стран Балтии, Германии и Польши сообщили о других случаях.
В прошлом месяце в Латвии, стране, которая неоднократно сталкивалась с угрозами со стороны Москвы, загорелся магазин IKEA. Заявления по поводу этого инцидента были редкими, пока премьер-министр Польши Дональд Туск не предположил, что инцидент мог быть делом рук иностранного диверсанта. И это было похоже на десятки других событий по всей Европе.
Кстати, неудачный поджог автобусов пражской транспортной компании, за который полиция арестовала гражданина одной из южноамериканских стран, тоже имеет отношение к этому событию. Его обвинили в террористическом акте. По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), следы этого инцидента должны были привести в Москву. «Россия постоянно пытается посеять беспорядки и подорвать доверие граждан к нашему государству. У нас уже есть опыт в этом», — сказал он в понедельник, вспомнив о взрывах в Врбетице.
Русский саботаж в Чехии
Поджигатель — не первый диверсант, обнаруженный в Чехии. Секретные службы раскрыли и другие случаи.
Согласно анализу британской газеты Financial Times, цель нападений — внести разлад в ряды союзников Украины, нарушить военные поставки Киеву и проверить решимость Запада продолжать поддерживать Украину. Однако во всех случаях неназванные европейские чиновники, отвечающие за безопасность, говорят, что за этими попытками могут стоять российские службы.
Но нынешние атаки отличаются от предыдущих, и службам безопасности гораздо сложнее связать эти инциденты с Москвой.
Действительно, российская разведка в значительной степени полагается на использование местных рекрутов, отчасти для того, чтобы атаки было труднее обнаружить и чтобы создать впечатление, что они являются результатом внутренней оппозиции поддержке Украины, согласно выводам спецслужб.
В Кремле постоянно отвергают обвинения европейских правительств в гибридной войне.
Операции включают в себя не только саботаж. В начале мая НАТО заявила, что российская разведка совершила кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры в Германии, Чехии, Литве, Польше и Швеции. Все эти страны входят в число сильнейших союзников Украины в Европе.
В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних железнодорожных крушений, которые, предположительно, являются государственным саботажем. Действительно, министр транспорта Мартин Купка (ODS) также говорил о неоднократных атаках российских служб на чешские железные дороги, и аналогичные инциденты были расследованы в Польше. Две недели назад в торговом центре в Варшаве произошел пожар. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, «вполне вероятно, что к этому причастны российские спецслужбы». Торговый центр посещали до 10 000 человек в день, и вся территория практически сгорела, сообщает польское информационное агентство PAP.
Европа решает, как реагировать
После недавних инцидентов эта проблема стала главной в повестке дня западных союзников Украины, и теперь важный вопрос заключается в том, насколько единой или решительной будет реакция европейских стран.
«На данный момент это не очень затратная стратегия для России, потому что мы все реагируем по отдельности. Вот почему важно, чтобы со временем мы коллективизировали ответ», — отметила Андреа Кендалл-Тейлор, бывший сотрудник американской разведки, в интервью NYT.
Возможно, больше всего от саботажа пострадала Польша, которая является одним из центров западных военных поставок, поставляемых в соседнюю Украину. За последний месяц власти арестовали несколько человек по обвинению в шпионаже и саботаже.
«Восточные спецслужбы пытаются понять, что еще может сойти им с рук, когда их задержат, а когда нет, что они получат, а что уже не получат», — сказал ранее Яцек Добжиньский, представитель министра-координатора разведки Польши.
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас на прошлой неделе заявила, что Россия ведет «теневую войну» против Европы.
Лидер другой прибалтийской страны, Латвии, занял аналогичную позицию. «Россия пытается дать понять, что она всесильна и может разрушить наши общества, вселить страх и найти способы усложнить нашу жизнь», — сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Financial Times. «Это также проверяет нашу реакцию, потому что если мы не будем реагировать, эти атаки будут усиливаться».
Но поиск правильного способа реагирования на ситуацию осложняется характером инцидентов. Во-первых, цели этих диверсий кажутся очень случайными, и их нельзя легко связать с попытками подорвать поддержку Украины. Второе — это упомянутый выше факт, что обычно это не российские агенты, а нанятые ими люди.
Более того: у Запада теперь меньше рычагов, за которые можно потянуть. Основные из них — высылка российских дипломатов и санкции — уже задействованы.
У российской разведки есть опыт проведения диверсий
Саботаж со стороны российских сил в Европе не является чем-то новым. Чехия уже сталкивалась с ним, когда, согласно выводам полиции, российская военная разведка взорвала склад боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Потребовалось семь лет, чтобы правительство указало пальцем на Россию.
Затем те же самые офицеры предприняли еще одну акцию в Солсбери, Великобритания, где четыре года спустя они отравили бывшего российского агента Сергея Скрипаля. В ответ на этот инцидент, а затем и после начала вторжения, европейские правительства начали широкомасштабные акции по высылке российских агентов. Это способствовало временному сокращению диверсионных акций на европейской территории.
«Деятельность российской разведки в Европе была прервана. Это вызвало паузу, и российские спецслужбы были поглощены войной в Украине. Теперь они снова заняли прочную позицию и, вероятно, пытаются ее восстановить», — пояснил NYT Макс Бергманн из аналитического центра Центра стратегических и международных исследований.
По мнению эксперта, время этих действий не совсем случайно. В начале войны российские вооруженные силы испытывали трудности, а их разведывательные службы были слишком разрозненны, чтобы проводить тайные операции на Западе. Однако недавние успехи на поле боя и возрождение военной промышленности позволили Москве направить больше ресурсов на тайные операции.
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