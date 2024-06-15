Столтенберг: нужно показать силу, ядерное оружие НАТО будет приведено в боевую готовность
17 июня 2024
15:00
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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время альянс обсуждает вопрос о размещении дополнительного ядерного оружия в ответ на растущую угрозу со стороны России и Китая. Столтенберг сказал об этом в интервью газете The Telegraph, где далее заявил, что Альянс должен показать миру свой ядерный арсенал.
Столтенберг рассказал, что среди стран-членов ведутся интенсивные консультации по снятию ракет с хранения и приведению их в боевую готовность, что должно послужить сдерживающим фактором.
«Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть в строю, а какие — на хранении, но нам нужно провести консультации по этим вопросам. И именно этим мы и занимаемся», — сказал он в интервью The Telegraph, добавив, что альянс должен готовиться к тому, что он назвал «более опасным миром».
«Цель НАТО — это, конечно, мир без ядерного оружия, но пока это оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО его нет, — это более опасный мир», — пояснил генеральный секретарь альянса.
Далее он предупредил, что Китай, в частности, в настоящее время вкладывает значительные средства в современное оружие, в том числе ядерное, которое, по его словам, вырастет до 1 000 единиц к 2030 году.
«Это означает, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем никогда раньше не сталкивалась. А именно с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерным оружием, — Китаем и Россией. Это, конечно, чревато последствиями», — сказал он.
Почти 2 000 боеголовок
В рамках Альянса Соединенные Штаты или Великобритания обязались предоставить свое ядерное оружие. По данным Telegraph, американцы всегда развертывали около 1 700 из своих 3 700 единиц ядерного оружия, а британцы — 40 из 225.
США и Великобритания обязались обеспечить НАТО своими средствами ядерного сдерживания, в то время как другие европейские союзники несут бремя ответственности, храня оружие на своей территории и инвестируя в системы для его запуска, отмечает The Telegraph.
Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что и США, и европейские союзники сейчас модернизируют свое ядерное оружие перед лицом возросшей угрозы со стороны России, которая уже более двух лет ведет агрессивную войну против Украины.
Российские угрозы
Российская Федерация регулярно угрожает развернуть ядерное оружие. Например, бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев неоднократно угрожал уничтожить европейские города. Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев и его гости в своем шоу на телеканале «Россия-1» делают подобные заявления.
Более того, российский лидер Владимир Путин начал размещать ядерное оружие в Беларуси почти ровно год назад. Но тогда он заявил, что не видит причин для его применения на данный момент. «Теоретически это возможно, но мы развернем их только тогда, когда российскому государству будет угрожать опасность», — цитировало тогда российского лидера государственное информационное агентство ТАСС.
«Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть в строю, а какие — на хранении, но нам нужно провести консультации по этим вопросам. И именно этим мы и занимаемся», — сказал он в интервью The Telegraph, добавив, что альянс должен готовиться к тому, что он назвал «более опасным миром».
«Цель НАТО — это, конечно, мир без ядерного оружия, но пока это оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО его нет, — это более опасный мир», — пояснил генеральный секретарь альянса.
Далее он предупредил, что Китай, в частности, в настоящее время вкладывает значительные средства в современное оружие, в том числе ядерное, которое, по его словам, вырастет до 1 000 единиц к 2030 году.
«Это означает, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем никогда раньше не сталкивалась. А именно с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерным оружием, — Китаем и Россией. Это, конечно, чревато последствиями», — сказал он.
Почти 2 000 боеголовок
В рамках Альянса Соединенные Штаты или Великобритания обязались предоставить свое ядерное оружие. По данным Telegraph, американцы всегда развертывали около 1 700 из своих 3 700 единиц ядерного оружия, а британцы — 40 из 225.
США и Великобритания обязались обеспечить НАТО своими средствами ядерного сдерживания, в то время как другие европейские союзники несут бремя ответственности, храня оружие на своей территории и инвестируя в системы для его запуска, отмечает The Telegraph.
Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что и США, и европейские союзники сейчас модернизируют свое ядерное оружие перед лицом возросшей угрозы со стороны России, которая уже более двух лет ведет агрессивную войну против Украины.
Российские угрозы
Российская Федерация регулярно угрожает развернуть ядерное оружие. Например, бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев неоднократно угрожал уничтожить европейские города. Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев и его гости в своем шоу на телеканале «Россия-1» делают подобные заявления.
Более того, российский лидер Владимир Путин начал размещать ядерное оружие в Беларуси почти ровно год назад. Но тогда он заявил, что не видит причин для его применения на данный момент. «Теоретически это возможно, но мы развернем их только тогда, когда российскому государству будет угрожать опасность», — цитировало тогда российского лидера государственное информационное агентство ТАСС.
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