Василий Зварич станет новым послом Украины в Чехии

Нынешний посол Украины в Польше меняет посольство и переезжает в Прагу. Василий Зварыч был назначен на новую должность президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы украинского государства.



Должность оставалась вакантной почти два года, после того как предыдущий посол в Праге Евгений Перебыйнис перешел на должность заместителя министра иностранных дел Украины.



Зварич занимает должность посла в Варшаве с 2022 года, но в прошлом работал в посольстве в Польше на разных должностях. Он также имеет опыт работы в посольствах своей страны в США и Турции.



Из заявления канцелярии президента Украины не ясно, когда он приступит к работе в Праге.