Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Прямая трансляция: Заседание с участием чешского и словацкого президентов в Пражском Граде

Анастасия Князева
26 июня 2024
12:00
27
Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Пражский Град с первым зарубежным визитом в должности. Он обсудит текущую политическую ситуацию и двусторонние отношения со своим чешским коллегой Петром Павлом. По словам представителей Града, этот визит призван подтвердить исключительно тесные отношения, несмотря на разногласия по некоторым вопросам внешней политики.
ПОСМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ МОЖНО ЗДЕСЬ

Пеллегрини начал свой визит в Чехию сегодня утром с того, что отдал дань памяти жертвам стрельбы на факультете искусств Карлова университета на площади Яна Палаха. 21 декабря прошлого года там погибли 14 человек, включая студентов и преподавателей, и 25 человек были ранены. Он возложил венок к временному мемориалу, который представители университета открыли в прошлую пятницу.

Во второй половине дня Пеллегрини встретится с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), главой Палаты депутатов Маркетой Пекаровой Адамовой (TOP 09) и первым вице-председателем Сената Иржи Драгошем (STAN). В его повестке дня также встреча с бывшим президентом Милошем Земаном, который поддерживал его в предвыборной кампании и присутствовал на его недавней инаугурации в Братиславе, а также с бывшим премьер-министром и уроженцем Братиславы Андреем Бабишем (ANO).

В марте этого года чешский кабинет приостановил межправительственные консультации из-за разногласий по ключевым вопросам внешней политики. В основном они проявляются в отношении Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российскому военному вторжению. По словам Фиалы, возобновление межправительственных консультаций с кабинетом министров Словакии не стоит на повестке дня. Даже с учетом состояния здоровья премьер-министра Роберта Фицо, такие рассуждения были бы преждевременными, сказал премьер-министр во вторник.
Словакия политика президент

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
25 ИЮНЯ 2024
473
ОБЩЕСТВО
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕБУЕТ РАССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СТРЕЛЬБЫ НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Карлов университет подаст жалобу на постановление о переносе рассмотрения дела о прошлогодней стрельбе на философском факультете, требуя полного расследования всех обстоятельств. Подробное...
19:30
25 ИЮНЯ 2024
763
ОБЩЕСТВО
МЕДРАБОТНИК ЧЕШСКОГО ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ФОТОГРАФИРОВАЛ И ТРОГАЛ СПЯЩИХ ОБНАЖЕННЫХ ДЕТЕЙ
В течение нескольких лет Йиржи Ш. (65) из города Пльзень ездил в лагеря в качестве медработника. В понедельник в окружном суде Пршибрама он признался, что делал обнаженные фотографии школьников во...
18:00
25 ИЮНЯ 2024
640
ОБЩЕСТВО
ТЕМПЕРАТУРА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ДОСТИГНЕТ 32 ГРАДУСОВ, ВОЗМОЖНЫ СИЛЬНЫЕ ГРОЗЫ
На этой неделе температура в Чехии достигнет 32 градусов по Цельсию. Грозы появятся с середины недели и могут быть довольно сильными в выходные, говорится в еженедельном прогнозе погоды на сайте...
16:00
25 ИЮНЯ 2024
710
ЭКОНОМИКА
СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАТЯТ АКЦИОНЕРАМ ČEZ
Вчерашнее общее собрание энергетической компании ČEZ закончилось почти в 11 вечера, оно продолжалось более 14 часов. На нем были утверждены дивиденды из скорректированной прибыли за прошлый год в...
13:00
25 ИЮНЯ 2024
590
ОБЩЕСТВО
КАК ЕГО ЗАРЯДИТЬ? ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ПОЛУЧИЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ С БРИТАНСКИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Некоторые из новых компьютеров, которые должны помочь чиновникам в переходе на цифровое управление строительством, пришли с неподходящими для Чехии зарядными устройствами. Вместо чешских штекеров...
11:30
25 ИЮНЯ 2024
1098
ОБЩЕСТВО
СНОС ЛИБЕНЬСКОГО МОСТА ЗАКРОЕТ ПРОЕЗД МЕЖДУ ПРАЖСКИМИ РАЙОНАМИ КАРЛИН И ЛИБЕНЬ
Техническое управление коммуникаций снесет мост через улицу Воцтаржова в Праге 8, который является частью Либеньского моста. Работы начнутся 30 июня и продлятся до 7 июля. Ограничения затронут...
10:30
25 ИЮНЯ 2024
1974
ОБЩЕСТВО
ДЕВУШКА ОСУДИЛА ВИНОВНИКА ГРУППОВОГО ИЗНАСИЛОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ И ПОПАЛА В ТЮРЬМУ
«Ты отвратительное чудовище, бесчестная жестокая свинья», — так 20-летняя девушка назвала одного из мужчин, который вместе с девятью другими преступниками участвовал в изнасиловании 15-летней...
09:30
25 ИЮНЯ 2024
496
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТЫ ЧЕХИИ И АРГЕНТИНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОДДЕРЖКЕ УКРАИНЫ И ИЗРАИЛЯ
Во время встречи в Праге 24 июня президент Петр Павел и его аргентинский коллега Хавьер Милей нашли консенсус по вопросам внешней политики и необходимости углубления экономического сотрудничества....
08:00
25 ИЮНЯ 2024
906
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ ПРЕСЕЧЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРТЕЛЕЙ И ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ КРУПНЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Менеджеры, которые участвуют в картельных соглашениях, например путем организации, создания условий или содействия, будут оштрафованы на сумму до 10 миллионов крон. Кроме того, им будет запрещено...
22:00
24 ИЮНЯ 2024
563
ПОЛИТИКА
ЕС ПОДТВЕРДИЛ ПЕРЕДАЧУ УКРАИНЕ 1,4 МЛРД ЕВРО ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
Европейский союз подтвердил выделение Украине 1,4 миллиарда евро (34,9 миллиарда крон) из замороженных в Европе российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции...
21:00
24 ИЮНЯ 2024
602
ЭКОНОМИКА
ДОВЕРИЕ К ЧЕШСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ПОСТЕПЕННО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
В июне уверенность в чешской экономике вернулась к росту после месяца снижения. Совокупный индикатор уверенности вырос на 1,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 98 пунктов. По...
18:00
24 ИЮНЯ 2024
1485
ЭКОНОМИКА
«ЧЕХИЯ НЕ ПОЗВОЛИТ СЕБЯ ШАНТАЖИРОВАТЬ». СТРАНА ПЕРЕСМОТРИТ СВОИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ИЗ-ЗА ВОЙНЫ
Чешская Республика должна пересмотреть свое представление о своих экономических интересах из-за российской агрессии и ухудшающейся международной обстановки. Ей необходимо обеспечить...
16:30
24 ИЮНЯ 2024
817
ЭКОНОМИКА
РОССИЙСКИЙ СУД ГРОЗИТ ВЗЫСКАТЬ С INNOGY ENERGIE НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Российский арбитражный суд намерен взыскать с чешской компании innogy Energie 78,2 млн евро (1,95 млрд крон), если компания нарушит недавний запрет на продолжение разбирательств с «Газпром...
10:30
24 ИЮНЯ 2024
824
ОБЩЕСТВО
В БРНО ИНОСТРАНЦА ОСТАВИЛИ В СТРИП-КЛУБЕ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ
38-летний иностранец оказался в ловушке в одном из брненских стриптиз-клубов. К счастью, его отчаянные крики о помощи и стук в дверь были услышаны случайным прохожим в субботу утром, и иностранца,...
09:30
24 ИЮНЯ 2024
782
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКАЯ ПОМОЩЬ — ЭТО ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ, А НЕ ДЕНЕГ
Чешская помощь Украине, которая уже более двух лет защищается от российской агрессии, заключается не в бездумной отправке денег, хотя многие украинцы хотели бы этого. Она сосредоточена на выявлении...