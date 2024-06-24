Прямая трансляция: Заседание с участием чешского и словацкого президентов в Пражском Граде
26 июня 2024
12:00
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Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Пражский Град с первым зарубежным визитом в должности. Он обсудит текущую политическую ситуацию и двусторонние отношения со своим чешским коллегой Петром Павлом. По словам представителей Града, этот визит призван подтвердить исключительно тесные отношения, несмотря на разногласия по некоторым вопросам внешней политики.
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Пеллегрини начал свой визит в Чехию сегодня утром с того, что отдал дань памяти жертвам стрельбы на факультете искусств Карлова университета на площади Яна Палаха. 21 декабря прошлого года там погибли 14 человек, включая студентов и преподавателей, и 25 человек были ранены. Он возложил венок к временному мемориалу, который представители университета открыли в прошлую пятницу.
Во второй половине дня Пеллегрини встретится с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), главой Палаты депутатов Маркетой Пекаровой Адамовой (TOP 09) и первым вице-председателем Сената Иржи Драгошем (STAN). В его повестке дня также встреча с бывшим президентом Милошем Земаном, который поддерживал его в предвыборной кампании и присутствовал на его недавней инаугурации в Братиславе, а также с бывшим премьер-министром и уроженцем Братиславы Андреем Бабишем (ANO).
В марте этого года чешский кабинет приостановил межправительственные консультации из-за разногласий по ключевым вопросам внешней политики. В основном они проявляются в отношении Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российскому военному вторжению. По словам Фиалы, возобновление межправительственных консультаций с кабинетом министров Словакии не стоит на повестке дня. Даже с учетом состояния здоровья премьер-министра Роберта Фицо, такие рассуждения были бы преждевременными, сказал премьер-министр во вторник.
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