Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

«Против мигрантов и зеленой политики». Бабиш, Орбан и Фицо, возможно, создадут собственную фракцию в ЕП

Анастасия Князева
27 июня 2024
21:00
549
Глава оппозиционного движения ANO подтвердил многодневные предположения. Ожидается, что семь его евродепутатов войдут в состав новой фракции в Европарламенте.
«Мы собираемся создать новую фракцию в Европарламенте против миграции и за изменения в Green Deal», — объявил лидер движения ANO Андрей Бабиш в четверг утром в Instagram. «Скоро вы узнаете больше», — загадочно добавил он. 

На прошлой неделе движение ANO объявило о выходе из либеральной фракции Renew, в которой доминирует партия президента Франции Эммануэля Макрона. Бабиш утверждал, что движение больше не может реализовывать свою программу там.

Однако, по данным Financial Times, фракция собиралась исключить ANO из-за давних разногласий. Павел Теличка, бывший евродепутат от чешского движения, который в прошлом имел разногласия с Бабишем, также сказал об этом в интервью Seznam Zprávy.

Создание новой политической фракции в Европарламенте, объединяющей союзные партии из отдельных стран, — дело довольно сложное. Для этого требуется не менее 23 евродепутатов, избранных в семи государствах — членах.

В то время когда в Renew было объявлено о прекращении существования ANO, европейские СМИ уже высказывали предположения, что Бабиш может объединиться с партией Fidesz премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Брюсселе и Страсбурге. Изначально его партия искала союза с «Братьями Италии» премьер-министра Джорджии Мелони, которые входят в консервативную фракцию ECR, куда также входит чешская ODS.

О европейском будущем ANO
Андрей Бабиш объявил о выходе своего движения ANO из либеральной фракции Renew Europe в Европейском парламенте. При этом он застал некоторых своих однопартийцев врасплох.

По данным Seznam Zprávy, Бабиш также провел переговоры с партией Směr премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которая была исключена из своего центра Европейскими социалистами.

«Хотя у этих партий не так много общего, когда речь идет об экономической политике, они разделяют националистическую повестку дня и считаются популистскими с точки зрения политических методов», — прокомментировал возможное слияние европейский новостной сервер Euronews.

ANO, вероятно, также хотела бы сотрудничать с французским Национальным альянсом Марин Ле Пен или голландской Партией свободы Геерта Вилдерса. По словам источников Euronews, этот вариант также является предпочтительным для Орбана. Обе партии по-прежнему входят в националистическую фракцию «Идентичность и демократия».

Условие участия евродепутатов из семи стран могло бы быть выполнено новым блоком за счет отдельных законодателей, избранных по всему Союзу.

Говорилось также о возможности привлечения польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS), возглавляемой Ярославом Качиньским. В среду ее представители заблокировали учредительное собрание вышеупомянутой группы ECR, в которую она все еще входит. В конце концов встречу пришлось отложить.

Однако сомнительно, что сильно антироссийски настроенная PiS захочет сотрудничать с Орбаном, который считается промосковским политиком в Европейском союзе.
Европарламент оппозиция

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
27 ИЮНЯ 2024
1049
ОБЩЕСТВО
СКОРЫЙ ПОЕЗД ИЗ ПРАГИ СТОЛКНУЛСЯ С АВТОБУСОМ В СЛОВАКИИ. ЧЕТВЕРО ПОГИБШИХ
Скоростной поезд, следовавший из Праги в Будапешт, столкнулся с автобусом недалеко от Нове-Замки на юге Словакии. Спасатели сообщают, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.
18:00
27 ИЮНЯ 2024
548
ПОЛИТИКА
«В ПРАГЕ ЛЕГЧЕ ВОРОВАТЬ», — ВОЗМУЩАЕТСЯ МОЛОДАЯ ДЕВУШКА-ПОЛИТИК, ПОДВЕРГАВШАЯСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ
Депутат от оппозиции Кристина Драпалова рассказала о преследовании со стороны бывшего полицейского, неэффективных чиновниках и нелегальных постройках на тротуарах в центре Праги.
15:00
27 ИЮНЯ 2024
395
ЭКОНОМИКА
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ СНИЗИЛ БАЗОВУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ НА ПОЛПРОЦЕНТА — ДО 4,75%
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) 27 июня снизило базовую процентную ставку на полпроцента, до 4,75%. Об этом сообщил Якуб Холас, директор департамента коммуникаций ЧНБ. Ставка достигла...
14:06
27 ИЮНЯ 2024
698
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ОБЫСКИВАЕТ КВАРТИРУ НЕМЕЦКОГО ДЕПУТАТА В ПРАГЕ
Чешские полицейские проводят обыск в квартире депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Петра Быстроня в Старом городе Праги по запросу немецких коллег. Политик чешского происхождения...
13:00
27 ИЮНЯ 2024
447
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ЧЕХИИ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ОТПУСКОВ
С окончанием учебного года и началом каникул полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения и транспортными потоками в Чехии. С пятницы по воскресенье более 1 800 полицейских патрулей...
09:30
27 ИЮНЯ 2024
785
ОБЩЕСТВО
ВЗРЫВ ДОМА В ЧЕХИИ: ВЛАДЕЛЕЦ САМ УСТАНАВЛИВАЛ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Причины взрыва в частном доме, произошедшего во вторник в Шонове близ Нове-Место-над-Метуйи в Находском районе, все еще расследуются. Однако после первоначальной проверки следователи склоняются к...
22:00
26 ИЮНЯ 2024
1615
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДНОМУ ИЗ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО
Чешская Республика соответствует только одному из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону и введения евро. Об этом в среду сообщила Европейская комиссия (ЕК) в своем докладе о...
19:30
26 ИЮНЯ 2024
962
ОБЩЕСТВО
НАДОЕЛО ЖДАТЬ, КОГДА АКТИВИРУЕТСЯ ПРОЕЗДНОЙ? LÍTAČKA СОКРАТИЛА ОЖИДАНИЕ ДО МИНУТЫ
Прага ранее отстаивала двухминутное ограничение по времени, говоря, что хочет избежать безбилетников, которые покупали билет только тогда, когда видели контролера.
18:00
26 ИЮНЯ 2024
1809
ПОЛИТИКА
«РОССИЯ СРАЖАЕТСЯ НА ДВА ФРОНТА», — ГОВОРЯТ ЧЕШСКИЕ СМИ
Почти все знают, что самое худшее — это вести войну на два фронта. Это означает разделение сил, размышления о том, куда кого направить. В результате всегда оказывается, что где-нибудь не хватает...
16:30
26 ИЮНЯ 2024
1639
ОБЩЕСТВО
СЕГОДНЯ НА ЧЕХИЮ ОБРУШАТСЯ СИЛЬНЫЕ ГРОЗЫ
По словам метеорологов, восток Чешской Республики окажется под угрозой мощных гроз в среду днем и в ночь на четверг. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что они могут...
12:00
26 ИЮНЯ 2024
490
ПОЛИТИКА
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЧЕШСКОГО И СЛОВАЦКОГО ПРЕЗИДЕНТОВ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ
Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Пражский Град с первым зарубежным визитом в должности. Он обсудит текущую политическую ситуацию и двусторонние отношения со своим чешским коллегой...
22:00
25 ИЮНЯ 2024
620
ОБЩЕСТВО
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕБУЕТ РАССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СТРЕЛЬБЫ НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Карлов университет подаст жалобу на постановление о переносе рассмотрения дела о прошлогодней стрельбе на философском факультете, требуя полного расследования всех обстоятельств. Подробное...
19:30
25 ИЮНЯ 2024
999
ОБЩЕСТВО
МЕДРАБОТНИК ЧЕШСКОГО ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ФОТОГРАФИРОВАЛ И ТРОГАЛ СПЯЩИХ ОБНАЖЕННЫХ ДЕТЕЙ
В течение нескольких лет Йиржи Ш. (65) из города Пльзень ездил в лагеря в качестве медработника. В понедельник в окружном суде Пршибрама он признался, что делал обнаженные фотографии школьников во...
18:00
25 ИЮНЯ 2024
892
ОБЩЕСТВО
ТЕМПЕРАТУРА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ДОСТИГНЕТ 32 ГРАДУСОВ, ВОЗМОЖНЫ СИЛЬНЫЕ ГРОЗЫ
На этой неделе температура в Чехии достигнет 32 градусов по Цельсию. Грозы появятся с середины недели и могут быть довольно сильными в выходные, говорится в еженедельном прогнозе погоды на сайте...
16:00
25 ИЮНЯ 2024
950
ЭКОНОМИКА
СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАТЯТ АКЦИОНЕРАМ ČEZ
Вчерашнее общее собрание энергетической компании ČEZ закончилось почти в 11 вечера, оно продолжалось более 14 часов. На нем были утверждены дивиденды из скорректированной прибыли за прошлый год в...