«Против мигрантов и зеленой политики». Бабиш, Орбан и Фицо, возможно, создадут собственную фракцию в ЕП
27 июня 2024
21:00
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Глава оппозиционного движения ANO подтвердил многодневные предположения. Ожидается, что семь его евродепутатов войдут в состав новой фракции в Европарламенте.
«Мы собираемся создать новую фракцию в Европарламенте против миграции и за изменения в Green Deal», — объявил лидер движения ANO Андрей Бабиш в четверг утром в Instagram. «Скоро вы узнаете больше», — загадочно добавил он.
На прошлой неделе движение ANO объявило о выходе из либеральной фракции Renew, в которой доминирует партия президента Франции Эммануэля Макрона. Бабиш утверждал, что движение больше не может реализовывать свою программу там.
Однако, по данным Financial Times, фракция собиралась исключить ANO из-за давних разногласий. Павел Теличка, бывший евродепутат от чешского движения, который в прошлом имел разногласия с Бабишем, также сказал об этом в интервью Seznam Zprávy.
Создание новой политической фракции в Европарламенте, объединяющей союзные партии из отдельных стран, — дело довольно сложное. Для этого требуется не менее 23 евродепутатов, избранных в семи государствах — членах.
В то время когда в Renew было объявлено о прекращении существования ANO, европейские СМИ уже высказывали предположения, что Бабиш может объединиться с партией Fidesz премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Брюсселе и Страсбурге. Изначально его партия искала союза с «Братьями Италии» премьер-министра Джорджии Мелони, которые входят в консервативную фракцию ECR, куда также входит чешская ODS.
О европейском будущем ANO
Андрей Бабиш объявил о выходе своего движения ANO из либеральной фракции Renew Europe в Европейском парламенте. При этом он застал некоторых своих однопартийцев врасплох.
По данным Seznam Zprávy, Бабиш также провел переговоры с партией Směr премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которая была исключена из своего центра Европейскими социалистами.
«Хотя у этих партий не так много общего, когда речь идет об экономической политике, они разделяют националистическую повестку дня и считаются популистскими с точки зрения политических методов», — прокомментировал возможное слияние европейский новостной сервер Euronews.
ANO, вероятно, также хотела бы сотрудничать с французским Национальным альянсом Марин Ле Пен или голландской Партией свободы Геерта Вилдерса. По словам источников Euronews, этот вариант также является предпочтительным для Орбана. Обе партии по-прежнему входят в националистическую фракцию «Идентичность и демократия».
Условие участия евродепутатов из семи стран могло бы быть выполнено новым блоком за счет отдельных законодателей, избранных по всему Союзу.
Говорилось также о возможности привлечения польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS), возглавляемой Ярославом Качиньским. В среду ее представители заблокировали учредительное собрание вышеупомянутой группы ECR, в которую она все еще входит. В конце концов встречу пришлось отложить.
Однако сомнительно, что сильно антироссийски настроенная PiS захочет сотрудничать с Орбаном, который считается промосковским политиком в Европейском союзе.
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