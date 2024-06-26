Польша подпишет соглашение о безопасности с Украиной, Чехия также намерена это сделать
28 июня 2024
18:00
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Туск сказал, что необходимо определить, как продолжать поддерживать Украину, не ослабляя Польшу.
В четверг Украина и Европейский Союз подписали соглашение о безопасности, обещающее постоянную военную и другую помощь Киеву, который уже более двух лет сопротивляется российской агрессии.
Польша почти наверняка подпишет соглашение о безопасности с Украиной до саммита НАТО в Вашингтоне в июле, по словам премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Я должен определить вместе с министром обороны, как мы можем продолжать поддерживать Украину, но в то же время мы не можем ослабить обороноспособность Польши», — сказал Туск. «Существует 99-процентная вероятность того, что мы подпишем это соглашение с президентом Зеленским», — добавил он, по данным Reuters.
Прага и Киев подпишут соглашение о безопасности в четверг, 18 июля, на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, заявил в пятницу премьер-министр Петр Фиала (ODS).
Текст соглашения все еще дорабатывается, и продолжается последний обмен мнениями с украинской стороной.
Соглашение о безопасности, обещающее постоянную военную и другую помощь Киеву, который уже более двух лет сопротивляется российской агрессии, было подписано Украиной и всем Европейским Союзом в четверг. Киев на церемонии в Брюсселе представлял президент Владимир Зеленский, а Союз — председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По данным офиса президента Украины, на данный момент Киев заключил 19 подобных двусторонних соглашений, и еще несколько планируется подписать в ближайшие месяцы.
Польша почти наверняка подпишет соглашение о безопасности с Украиной до саммита НАТО в Вашингтоне в июле, по словам премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Я должен определить вместе с министром обороны, как мы можем продолжать поддерживать Украину, но в то же время мы не можем ослабить обороноспособность Польши», — сказал Туск. «Существует 99-процентная вероятность того, что мы подпишем это соглашение с президентом Зеленским», — добавил он, по данным Reuters.
Прага и Киев подпишут соглашение о безопасности в четверг, 18 июля, на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, заявил в пятницу премьер-министр Петр Фиала (ODS).
Текст соглашения все еще дорабатывается, и продолжается последний обмен мнениями с украинской стороной.
Соглашение о безопасности, обещающее постоянную военную и другую помощь Киеву, который уже более двух лет сопротивляется российской агрессии, было подписано Украиной и всем Европейским Союзом в четверг. Киев на церемонии в Брюсселе представлял президент Владимир Зеленский, а Союз — председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По данным офиса президента Украины, на данный момент Киев заключил 19 подобных двусторонних соглашений, и еще несколько планируется подписать в ближайшие месяцы.
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