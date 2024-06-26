Польша подпишет соглашение о безопасности с Украиной, Чехия также намерена это сделать

В четверг Украина и Европейский Союз подписали соглашение о безопасности, обещающее постоянную военную и другую помощь Киеву, который уже более двух лет сопротивляется российской агрессии.



Польша почти наверняка подпишет соглашение о безопасности с Украиной до саммита НАТО в Вашингтоне в июле, по словам премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает агентство Reuters.



«Я должен определить вместе с министром обороны, как мы можем продолжать поддерживать Украину, но в то же время мы не можем ослабить обороноспособность Польши», — сказал Туск. «Существует 99-процентная вероятность того, что мы подпишем это соглашение с президентом Зеленским», — добавил он, по данным Reuters.



Прага и Киев подпишут соглашение о безопасности в четверг, 18 июля, на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, заявил в пятницу премьер-министр Петр Фиала (ODS).



Текст соглашения все еще дорабатывается, и продолжается последний обмен мнениями с украинской стороной.



Соглашение о безопасности, обещающее постоянную военную и другую помощь Киеву, который уже более двух лет сопротивляется российской агрессии, было подписано Украиной и всем Европейским Союзом в четверг. Киев на церемонии в Брюсселе представлял президент Владимир Зеленский, а Союз — председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.



По данным офиса президента Украины, на данный момент Киев заключил 19 подобных двусторонних соглашений, и еще несколько планируется подписать в ближайшие месяцы.