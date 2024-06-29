Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев

По словам пресс-секретаря, наиболее важными темами встречи будут возможности установления мира и двусторонние венгерско-украинские отношения.





Визит состоится через день после того, как Венгрия приняла на себя шестимесячное председательство в Совете Европейского союза. В последнее время Будапешт подвергался критике за блокирование почти всей помощи Украине, на которую согласились другие страны-члены.





Орбан не посещал Украину с момента вторжения России на украинскую территорию в феврале 2022 года. Он также является одним из немногих западных лидеров, которые встречались с президентом России Владимиром Путиным после вторжения, отмечает Financial Times.





В Киеве Орбан встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе с президентом Зеленским, с которым он общался на саммите ЕС в Брюсселе несколько дней назад. На саммите Зеленский призвал лидеров всех стран ЕС увеличить военную помощь Украине, которая сопротивляется российской агрессии.