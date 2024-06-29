Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев
2 июля 2024
10:30
313
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник прибыл в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваси подтвердил эту информацию.
По словам пресс-секретаря, наиболее важными темами встречи будут возможности установления мира и двусторонние венгерско-украинские отношения.
Визит состоится через день после того, как Венгрия приняла на себя шестимесячное председательство в Совете Европейского союза. В последнее время Будапешт подвергался критике за блокирование почти всей помощи Украине, на которую согласились другие страны-члены.
Орбан не посещал Украину с момента вторжения России на украинскую территорию в феврале 2022 года. Он также является одним из немногих западных лидеров, которые встречались с президентом России Владимиром Путиным после вторжения, отмечает Financial Times.
В Киеве Орбан встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе с президентом Зеленским, с которым он общался на саммите ЕС в Брюсселе несколько дней назад. На саммите Зеленский призвал лидеров всех стран ЕС увеличить военную помощь Украине, которая сопротивляется российской агрессии.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
2 ИЮЛЯ 2024
79
Чешское управление геодезии и кадастра ищет новые способы предотвратить «кражу» роботами персональных данных из кадастра. Это происходит в то время, когда в Чехии процветает бизнес с долями на...
13:00
2 ИЮЛЯ 2024
172
К 2030 году медведи исчезнут из замков и крепостей, находящихся в ведении Института национального наследия Чехии. В настоящее время медведи содержатся на территории четырех замков, и Национальный...
09:30
2 ИЮЛЯ 2024
717
Гуманитарные пособия для беженцев из охваченной войной Украины будут увеличены с августа. Это связано с тем, что в сентябре заканчивается срок действия права многих беженцев на бесплатное временное...
22:00
1 ИЮЛЯ 2024
436
Участие чешских компаний в цепочке поставок французской компании EDF может принести чешской экономике до 40 миллиардов евро (1 триллион крон) в связи с ожидаемым строительством более двух десятков...
18:00
1 ИЮЛЯ 2024
753
На этой неделе польская полиция задержала гражданина Чехии на железнодорожном вокзале в Катовице и предъявила ему обвинение в нападении на гражданина Нигерии. Пожилой мужчина, находившийся в...
16:30
1 ИЮЛЯ 2024
581
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет иметь долгосрочные последствия после майского покушения, они связаны с опорно-двигательным аппаратом. Но вскоре он появится на публике. Заместитель...
15:00
1 ИЮЛЯ 2024
554
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ПОСТАВИЛИ УКРАИНЕ ДЕСЯТКИ ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ТЕПЛА
За последний год чешские компании поставили в Украину десятки единиц оборудования для производства электроэнергии и тепла.
14:00
1 ИЮЛЯ 2024
1064
Массированная интернет-атака сегодня сделала недоступным Налоговый портал и другие веб-сервисы Финансового управления. Об этом было объявлено в социальной сети X. В сообщении также говорится, что...
11:30
1 ИЮЛЯ 2024
914
Полиция 1 июля задержала подозреваемого в стрельбе на трассе D35 возле деревни Долни-Ровень. На автостраде произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых получил огнестрельные ранения.
09:30
1 ИЮЛЯ 2024
1527
Обширные разрушения, вызванные воскресными ливневыми паводками в восточной Моравии. Во Фриштаке в Злинском крае и близлежащем Рацкове вода затопила десятки домов и повредила дороги. Ущерб...
08:00
1 ИЮЛЯ 2024
2106
САМОЛЕТЫ НАД ЕВРОПОЙ ОПАЗДЫВАЮТ, А В ПРАГЕ НАБЛЮДАЮТСЯ ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
В последние дни авиасообщение над Европой все чаще задерживается, причем больше всего проблем возникает на рейсах в Турцию. Чешские перевозчики и аэропорты тоже страдают от этого: только в субботу...
17:00
30 ИЮНЯ 2024
1201
В воскресенье крыша многоквартирного дома в Млада-Болеславе загорелась из-за кабелей, ведущих к фотоэлектрической станции. Во вторник загорелись панели на крыше офисного здания брецлавской компании...
13:00
30 ИЮНЯ 2024
2633
ПРОВЕРКИ ПРАЖСКОЙ ПОЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ: ПОДДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛЮДИ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ
Одним из условий предоставления временной защиты и получения гуманитарных пособий в Чехии является указание места проживания, которое должно быть подтверждено документом. Это либо заверенная копия...
19:00
29 ИЮНЯ 2024
2027
Сильные грозы с проливными дождями завершат чрезвычайно теплые выходные. Местами возможен мелкий град и сильный ветер. В воскресенье температура все еще будет выше 30°C, а с понедельника начнется...
15:00
29 ИЮНЯ 2024
1901
Чехи смогут выдавать доверенности в электронном виде. Это станет возможным благодаря поправке к Закону об основных регистрах, которая вступит в силу 1 июля. Бумажная форма доверенности не исчезнет,...